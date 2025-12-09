Байкал словно живой и со своим характером. В зависимости от сезона его можно увидеть в разном настроении. Озеро зимой — особое зрелище. В поездке я покажу вам много живописных мест. Вы подниметесь на смотровую площадку с видом на Святой Нос и Ольхон, прогуляетесь по набережной села Турка, познакомитесь с хаски и искупаетесь в горячем источнике.

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Улан-Удэ. По пути я расскажу об основании города, религии, традициях и быте коренного населения. На перевале Пыхта вы увидите место для подношений хозяину края и сможете поучаствовать в обряде

9:15-9:45 — посещение Сретенского монастыря. Здесь находится около 200 мощей святых и частица креста Христова

10:15-10:40 — остановка на обед

10:40-11:30 — подъём на снегоходах на смотровую площадку в Гремячинске с видом на полуостров Святой Нос и остров Ольхон

11:30-12:30 — село Турка: маяк, порт «Байкальская гавань», набережная. Вы узнаете, как здесь живут и ведут хозяйство

13:00-14:30 — Байкальский хаски-парк

14:30-15:00 — камень Черепаха в Турке: свободное время, прогулка, катание на коньках по льду Байкала

15:00-16:00 — Горячинск: по желанию катание на снегоходах/гусеничных квадроциклах/багги

16:00-17:00 — посещение термального бассейна в Горячинске

17:30 — отъезд в Улан-Удэ

18:30 — остановка на ужин

20:00 — прибытие в город

Организационные детали