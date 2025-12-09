Отправиться из Улан-Удэ к удивительным местам и бескрайним просторам озера
Байкал словно живой и со своим характером. В зависимости от сезона его можно увидеть в разном настроении. Озеро зимой — особое зрелище. В поездке я покажу вам много живописных мест.
Вы подниметесь на смотровую площадку с видом на Святой Нос и Ольхон, прогуляетесь по набережной села Турка, познакомитесь с хаски и искупаетесь в горячем источнике.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Улан-Удэ. По пути я расскажу об основании города, религии, традициях и быте коренного населения. На перевале Пыхта вы увидите место для подношений хозяину края и сможете поучаствовать в обряде 9:15-9:45 — посещение Сретенского монастыря. Здесь находится около 200 мощей святых и частица креста Христова 10:15-10:40 — остановка на обед 10:40-11:30 — подъём на снегоходах на смотровую площадку в Гремячинске с видом на полуостров Святой Нос и остров Ольхон 11:30-12:30 — село Турка: маяк, порт «Байкальская гавань», набережная. Вы узнаете, как здесь живут и ведут хозяйство 13:00-14:30 — Байкальский хаски-парк 14:30-15:00 — камень Черепаха в Турке: свободное время, прогулка, катание на коньках по льду Байкала 15:00-16:00 — Горячинск: по желанию катание на снегоходах/гусеничных квадроциклах/багги 16:00-17:00 — посещение термального бассейна в Горячинске 17:30 — отъезд в Улан-Удэ 18:30 — остановка на ужин 20:00 — прибытие в город
Организационные детали
Поездка пройдёт на автомобиле Nissan X-Trail. Есть детское автокресло. Если с вами будут дети до 12 лет, сообщите, пожалуйста, при бронировании
Дополнительные расходы: подъём на смотровую площадку на снегоходе (от 3000 ₽ за группу), билет в хаски-парк (от 300 ₽), катание на багги/квадроциклах (от 1000 ₽), посещение термального бассейна (500 ₽ за чел., есть льготы), обед и ужин
Можно изменить маршрут по вашему желанию
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У площади Театральная
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Екатерина — ваш гид в Улан-Удэ
Провела экскурсии для 36 туристов
Я опытный гид с подтверждённой аттестацией в Республике Бурятия, а также аккредитацией в Улан-Удэнской и Бурятской епархии, Иволгинском дацане, в дацане Ринпоче Багша. Я коренной житель уютного города Улан-Удэ. С читать дальше
любовью рассказываю о своей Родине и её богатой истории.
Мой подход — это внимание к деталям, глубокое знание и искренний интерес к культуре, традициям, религии и быту местных людей. Я с удовольствием покажу вам уголки нашего города и республики, расскажу о прошлых временах и современной жизни, а также о духовных ценностях и обычаях.