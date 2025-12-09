Мои заказы

Зимний Байкал: ледяная сказка

Отправиться из Улан-Удэ к удивительным местам и бескрайним просторам озера
Байкал словно живой и со своим характером. В зависимости от сезона его можно увидеть в разном настроении. Озеро зимой — особое зрелище. В поездке я покажу вам много живописных мест.

Вы подниметесь на смотровую площадку с видом на Святой Нос и Ольхон, прогуляетесь по набережной села Турка, познакомитесь с хаски и искупаетесь в горячем источнике.
Описание экскурсии

8:00 — выезд из Улан-Удэ. По пути я расскажу об основании города, религии, традициях и быте коренного населения. На перевале Пыхта вы увидите место для подношений хозяину края и сможете поучаствовать в обряде
9:15-9:45 — посещение Сретенского монастыря. Здесь находится около 200 мощей святых и частица креста Христова
10:15-10:40 — остановка на обед
10:40-11:30 — подъём на снегоходах на смотровую площадку в Гремячинске с видом на полуостров Святой Нос и остров Ольхон
11:30-12:30 — село Турка: маяк, порт «Байкальская гавань», набережная. Вы узнаете, как здесь живут и ведут хозяйство
13:00-14:30 — Байкальский хаски-парк
14:30-15:00 — камень Черепаха в Турке: свободное время, прогулка, катание на коньках по льду Байкала
15:00-16:00 — Горячинск: по желанию катание на снегоходах/гусеничных квадроциклах/багги
16:00-17:00 — посещение термального бассейна в Горячинске
17:30 — отъезд в Улан-Удэ
18:30 — остановка на ужин
20:00 — прибытие в город

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Nissan X-Trail. Есть детское автокресло. Если с вами будут дети до 12 лет, сообщите, пожалуйста, при бронировании
  • Дополнительные расходы: подъём на смотровую площадку на снегоходе (от 3000 ₽ за группу), билет в хаски-парк (от 300 ₽), катание на багги/квадроциклах (от 1000 ₽), посещение термального бассейна (500 ₽ за чел., есть льготы), обед и ужин
  • Можно изменить маршрут по вашему желанию

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У площади Театральная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Улан-Удэ
Провела экскурсии для 36 туристов
Я опытный гид с подтверждённой аттестацией в Республике Бурятия, а также аккредитацией в Улан-Удэнской и Бурятской епархии, Иволгинском дацане, в дацане Ринпоче Багша. Я коренной житель уютного города Улан-Удэ. С
читать дальше

любовью рассказываю о своей Родине и её богатой истории. Мой подход — это внимание к деталям, глубокое знание и искренний интерес к культуре, традициям, религии и быту местных людей. Я с удовольствием покажу вам уголки нашего города и республики, расскажу о прошлых временах и современной жизни, а также о духовных ценностях и обычаях.

