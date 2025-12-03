После завтрака отправимся на рыбалку! На Байкале есть специальный участок, где разрешено ловить омуля на удочку. Если нам с уловом не повезёт, рядом будут опытные рыбаки. Сможем отведать у них фирменных закусок: расколотку и строганину.

А ещё сегодня увидим большое количество торосов, прокатимся на коньках и посетим ледовый лагерь, где есть необычный бар. Здесь вам предложат попробовать настойки. Затем залезем в большой чан и расслабимся в горячей воде под открытым небом. Желающие смогут нырнуть в купель — прямо в Байкал! Согреться всегда можно в уютных юртах. В лагере установлен и тёплый туалет.

И это ещё не всё — нас ждёт вкуснейший обед с блюдами из мяса и рыбным пирогом.

Вечером вернёмся в Усть-Баргузин.