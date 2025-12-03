Мои заказы

Микс всего на Байкале: активный тур с дегустациями

Пересечь озеро и побывать в его центре, порыбачить, отведать деликатесов и обновиться в источниках
Насыщенное путешествие, в котором мы соединили всё самое-самое: топовые локации и живописные смотровые, зимние активности и релакс в термальных источниках и огромном чане, а также погружение в кухню и культуру.

Будем
жить в уютном гостевом доме в более спокойном Усть-Баргузине, при этом доедем до Ольхона и географического центра Байкала.

Вторая локация является изюминкой тура — мало кто бывает в самой широкой части озера и пересекает его.

Также вас ждёт рыбалка, катание на коньках и снегоходах, ледовый бар и купель! А ещё побываем в Забайкальском нацпарке, посетим Иволгинский дацан и каждый день будем наслаждаться вкусами сибирских блюд.

Описание тура

Организационные детали

Вы выбрали активный тур с прогулками. Важно взять удобную тёплую обувь и одежду по погоде, несколько пар перчаток и варежек, шапку, шарф, несколько пар тёплых носков. Погода на Байкале переменчива. Также возьмите с собой небольшое полотенце и купальные принадлежности.

Программа тура по дням

1 день

Улан-Удэ, Байкал, Усть-Баргузин, прогулка на снегоходах, баня и начало гастропогружения

Встречаемся утром в аэропорту Улан-Удэ. Сегодня нас ждёт переезд до Усть-Баргузина (3,5-4 часа). По пути будет много смотровых площадок — сможем вдоволь налюбоваться просторами Байкала! По приезде разместимся в комфортабельном доме на ближайшие 4 ночи.

После обеда прокатимся на снегоходах к заснеженным берегам озера. А вечером сходим в баньку и отведаем домашних блюд от хозяев гостиницы.

2 день

Центр Байкала и топовые места острова Ольхон

Сегодня нас ждёт красивейший путь по ледовой дороге к острову Ольхон. Маршрут проходит через географический центр озера. Приготовьтесь увидеть прозрачный лёд, точнее, бесконечные ледовые просторы! Рассмотрим голубые глыбы, трещины, белые пузыри и проведём ритуал «Поцелуй Байкала».

На Ольхоне посетим значимые места: мыс Хобой, скалу «Три брата», Шаманку и мыс Бурхан. Вы увидите шаманские столбы с ленточками и пейзажи с открыток.

Вечером вернёмся в Усть-Баргузин.

3 день

Рыбалка, катание на коньках, гастрообед и отдых в чане в ледовом лагере

После завтрака отправимся на рыбалку! На Байкале есть специальный участок, где разрешено ловить омуля на удочку. Если нам с уловом не повезёт, рядом будут опытные рыбаки. Сможем отведать у них фирменных закусок: расколотку и строганину.

А ещё сегодня увидим большое количество торосов, прокатимся на коньках и посетим ледовый лагерь, где есть необычный бар. Здесь вам предложат попробовать настойки. Затем залезем в большой чан и расслабимся в горячей воде под открытым небом. Желающие смогут нырнуть в купель — прямо в Байкал! Согреться всегда можно в уютных юртах. В лагере установлен и тёплый туалет.

И это ещё не всё — нас ждёт вкуснейший обед с блюдами из мяса и рыбным пирогом.

Вечером вернёмся в Усть-Баргузин.

4 день

Забайкальский нацпарк, термальные источники и байкальский обед

Сегодня посетим Забайкальский национальный парк — день будет насыщен на живописные точки. Доедем до бухты Змеиной, где очень приятно отдохнуть в горячих источниках, особенно после прогулок.

На обед отведаем ухи из налима, солёного омуля, котлет из щуки с пюре и закусок из местных дикорастущих растений и грибов.

Вечером вернёмся в Усть-Баргузин.

5 день

Бурятская кухня, Иволгинский дацан и Улан-Удэ

Завтракаем и отправляемся обратно в Улан-Удэ. По пути заедем в проверенное место на обед с блюдами бурятской кухни.

Во второй половине дня посетим знаменитый Иволгинский дацан.

6 день

Отъезд

После завтрака будет организован общий трансфер в аэропорт Улан-Удэ.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
  • Всё питание, кроме ужина в 5-й день тура
  • Посещение всех локаций по программе
  • Баня
  • Экосборы и разрешения на посещение заповедной территории
  • Аренда коньков
  • Аренда снегоходов
  • Горячие источники
  • Сопровождение гидом
Что не входит в цену
  • Билеты до Улан-Удэ и обратно в ваш город
  • Ужин в 5-й день и дополнительное питание
  • 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, утром (точное время зависит от рейсов)
Завершение: Улан-Удэ, аэропорт, утром
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рафаэль
Рафаэль — ваша команда гидов в Улан-Удэ
Провели экскурсии для 241 туриста
Организатор авторских путешествий в Узбекистан, Киргизию, Турцию, на Кавказ. Провожу сплавы в Подмосковье, Тверской и Владимирской областях. Инструктор-проводник по водному туризму, пешему туризму и треккингу. Учился на историческом факультете по специальности туризм. Со мной вы отправитесь в необычное путешествие, где соединены экскурсии и отдых на природе.

