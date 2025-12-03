Будем
Описание тура
Организационные детали
Вы выбрали активный тур с прогулками. Важно взять удобную тёплую обувь и одежду по погоде, несколько пар перчаток и варежек, шапку, шарф, несколько пар тёплых носков. Погода на Байкале переменчива. Также возьмите с собой небольшое полотенце и купальные принадлежности.
Программа тура по дням
Улан-Удэ, Байкал, Усть-Баргузин, прогулка на снегоходах, баня и начало гастропогружения
Встречаемся утром в аэропорту Улан-Удэ. Сегодня нас ждёт переезд до Усть-Баргузина (3,5-4 часа). По пути будет много смотровых площадок — сможем вдоволь налюбоваться просторами Байкала! По приезде разместимся в комфортабельном доме на ближайшие 4 ночи.
После обеда прокатимся на снегоходах к заснеженным берегам озера. А вечером сходим в баньку и отведаем домашних блюд от хозяев гостиницы.
Центр Байкала и топовые места острова Ольхон
Сегодня нас ждёт красивейший путь по ледовой дороге к острову Ольхон. Маршрут проходит через географический центр озера. Приготовьтесь увидеть прозрачный лёд, точнее, бесконечные ледовые просторы! Рассмотрим голубые глыбы, трещины, белые пузыри и проведём ритуал «Поцелуй Байкала».
На Ольхоне посетим значимые места: мыс Хобой, скалу «Три брата», Шаманку и мыс Бурхан. Вы увидите шаманские столбы с ленточками и пейзажи с открыток.
Вечером вернёмся в Усть-Баргузин.
Рыбалка, катание на коньках, гастрообед и отдых в чане в ледовом лагере
После завтрака отправимся на рыбалку! На Байкале есть специальный участок, где разрешено ловить омуля на удочку. Если нам с уловом не повезёт, рядом будут опытные рыбаки. Сможем отведать у них фирменных закусок: расколотку и строганину.
А ещё сегодня увидим большое количество торосов, прокатимся на коньках и посетим ледовый лагерь, где есть необычный бар. Здесь вам предложат попробовать настойки. Затем залезем в большой чан и расслабимся в горячей воде под открытым небом. Желающие смогут нырнуть в купель — прямо в Байкал! Согреться всегда можно в уютных юртах. В лагере установлен и тёплый туалет.
И это ещё не всё — нас ждёт вкуснейший обед с блюдами из мяса и рыбным пирогом.
Вечером вернёмся в Усть-Баргузин.
Забайкальский нацпарк, термальные источники и байкальский обед
Сегодня посетим Забайкальский национальный парк — день будет насыщен на живописные точки. Доедем до бухты Змеиной, где очень приятно отдохнуть в горячих источниках, особенно после прогулок.
На обед отведаем ухи из налима, солёного омуля, котлет из щуки с пюре и закусок из местных дикорастущих растений и грибов.
Вечером вернёмся в Усть-Баргузин.
Бурятская кухня, Иволгинский дацан и Улан-Удэ
Завтракаем и отправляемся обратно в Улан-Удэ. По пути заедем в проверенное место на обед с блюдами бурятской кухни.
Во второй половине дня посетим знаменитый Иволгинский дацан.
Отъезд
После завтрака будет организован общий трансфер в аэропорт Улан-Удэ.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
- Всё питание, кроме ужина в 5-й день тура
- Посещение всех локаций по программе
- Баня
- Экосборы и разрешения на посещение заповедной территории
- Аренда коньков
- Аренда снегоходов
- Горячие источники
- Сопровождение гидом
Что не входит в цену
- Билеты до Улан-Удэ и обратно в ваш город
- Ужин в 5-й день и дополнительное питание
- 1-местное размещение