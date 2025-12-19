Мои заказы

Тур «всё включено» по зимнему Байкалу: Горячинск, Ольхон, Чивыркуйский залив и волшебный лёд

Побывать на мысе Хобой, искупаться в целебных термах и полюбоваться хрустальными гротами
Приглашаем в небольшое, но яркое и насыщенное путешествие по Байкалу в самое волшебное время, когда всё вокруг напоминает декорации к сказке про Снежную Королеву.

Вы побываете в самом сердце региона —
читать дальше

на легендарном острове Ольхон, посетите священные места силы, сделаете фотографии на фоне скалы Шаманка, полюбуетесь просторами Чивыркуйского залива и окунётесь в источники в Змеевой бухте прямо под открытым небом. Услышите, как «поёт» Байкал, и даже сможете попробовать его чистейшую воду.

Один день оставили свободным, чтобы вы смогли выбрать дополнительную экскурсию по желанию или расслабиться в термальном бассейне курорта «Горячинск». Вкусное трёхразовое питание, комфортабельное проживание и экскурсии уже включены в стоимость.

Тур «всё включено» по зимнему Байкалу: Горячинск, Ольхон, Чивыркуйский залив и волшебный лёд
Тур «всё включено» по зимнему Байкалу: Горячинск, Ольхон, Чивыркуйский залив и волшебный лёд
Тур «всё включено» по зимнему Байкалу: Горячинск, Ольхон, Чивыркуйский залив и волшебный лёд

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой: тёплую зимнюю одежду (непродуваемую и непромокаемую куртку), тёплые вещи, шапки, удобную тёплую обувь, крема с SPF-защитой от солнца, солнцезащитные очки, предметы личной гигиены и купальник.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Улан-Удэ и отвезём в отель. Затем у вас будет свободное время.

Прибытие и заселение
2 день

Путешествие на Ольхон: хрустальный лёд, мыс Хобой, скала Шаманка, Три брата

После завтрака отправимся к Байкалу и совершим экскурсию на остров Ольхон на судне на воздушной подушке. По дороге нас ждут впечатляющие виды, прозрачный лёд, хрустальные гроты, причудливые ледяные глыбы и пузырьки, застывшие под толщей воды. Мы сможем покататься на коньках прямо по глади озера и услышать, как «поёт» Байкал.

По пути сделаем остановку у проруби над самым глубоким местом озера — желающие смогут попробовать чистейшую воду.

Посетим мыс Хобой, увидим скалу Шаманка в посёлке Хужир, где находится ледовый городок и проходит фестиваль Olkhon Ice Fest. Осмотрим скалы Саган-Хушун («Белый мыс») и Три брата.

На свежем воздухе нас ждёт обед и время для фотосессии. Вернёмся на материк на УАЗе или на хивусе (на выбор). Прибудем в Горячинск и заселимся в отель.

Путешествие на Ольхон: хрустальный лёд, мыс Хобой, скала Шаманка, Три братаПутешествие на Ольхон: хрустальный лёд, мыс Хобой, скала Шаманка, Три братаПутешествие на Ольхон: хрустальный лёд, мыс Хобой, скала Шаманка, Три братаПутешествие на Ольхон: хрустальный лёд, мыс Хобой, скала Шаманка, Три брата
3 день

Свободный день

Сегодня можно провести день так, как вам захочется: расслабиться в открытом термальном бассейне курорта «Горячинск» или выбрать активные развлечения: прогулки на упряжках с хаски и северными оленями, катание на лошадях, снегоходах или квадроциклах.

Свободный деньСвободный день
4 день

Чивыркуйский залив: Монахово, острова Малый Кылтыгей и Белый Камень, бухта Змеевая

После завтрака отправимся в Чивыркуйский залив. Увидим красоты Баргузинского залива и Чивыркуйского перешейка, поднимемся на смотровую площадку в местности Монахово. Во время остановки пообедаем блюдами домашней кухни и насладимся вкусом и атмосферой зимнего Байкала.

Далее посетим острова Малый Кылтыгей и Белый Камень, где лёд Байкала предстанет во всём своём великолепии — прозрачный, трескучий, переливающийся синими и бирюзовыми оттенками. У нас будет время для фотосессии.

В завершение дня отправимся в бухту Змеевая, известную термальными источниками. Здесь примем оздоровительные ванны на открытом воздухе — три купели с водой от 20 до 45 градусов подарят расслабление и восстановление сил.

Вернёмся в Улан-Удэ. Заселение и ужин в отеле.

Чивыркуйский залив: Монахово, острова Малый Кылтыгей и Белый Камень, бухта ЗмееваяЧивыркуйский залив: Монахово, острова Малый Кылтыгей и Белый Камень, бухта ЗмееваяЧивыркуйский залив: Монахово, острова Малый Кылтыгей и Белый Камень, бухта ЗмееваяЧивыркуйский залив: Монахово, острова Малый Кылтыгей и Белый Камень, бухта ЗмееваяЧивыркуйский залив: Монахово, острова Малый Кылтыгей и Белый Камень, бухта ЗмееваяЧивыркуйский залив: Монахово, острова Малый Кылтыгей и Белый Камень, бухта Змеевая
5 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт или на вокзал.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет71 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт или с/на вокзал
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Перелёт до Улан-Удэ и обратно
  • Доплата за 1-местное размещение - 15 000 ₽
  • Индивидуальный трансфер из/в аэропорт или с/на вокзал
  • Дополнительные активности (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улан-Удэ, аэропорт или ж/д вокзал, 7:00
Завершение: Улан-Удэ, аэропорт или ж/д вокзал, утро, точное время зависит от рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор в Улан-Удэ
Провела экскурсии для 288 туристов
Показываем настоящий Байкал — таким, каким его знают только местные. Мы родились и живём здесь, поэтому знаем каждую тропинку, каждую легенду и каждый тайный уголок этого удивительного края. Покажем вам
читать дальше

Байкал, о котором не пишут в путеводителях — с его древними преданиями, святыми местами и неповторимой сибирской душой. Ваше путешествие будет полностью организовано: от встречи из аэропорта или ж/д вокзала и комфортного проживания до насыщенной экскурсионной программы и вкусного питания. Мы продумали всё до мельчайших деталей, чтобы вы могли просто наслаждаться отдыхом и мощной энергетикой озера. Байкал — наш дом, и мы с радостью откроем его для вас во всей красе: загадочного и бесконечно прекрасного. Приезжайте увидеть живой Байкал глазами тех, кто знает и любит его всей душой!

Тур входит в следующие категории Улан-Удэ

Похожие туры из Улан-Удэ

Восточное побережье Байкала: бурятские вкусности, Баргузинская долина и Чивыркуйский залив
На машине
6 дней
1 отзыв
Восточное побережье Байкала: бурятские вкусности, Баргузинская долина и Чивыркуйский залив
Увидеть дикие и аутентичные места, искупаться в целебных источниках и погрузиться в культуру
Начало: Аэропорт Улан-Удэ, утро, точное время по согласова...
10 июн в 08:00
12 июн в 08:00
150 000 ₽ за человека
Макси-тур по Байкалу: водные круизы, лёгкий треккинг и экскурсии по знаковым местам
На машине
11 дней
1 отзыв
Макси-тур по Байкалу: водные круизы, лёгкий треккинг и экскурсии по знаковым местам
Увидеть главные достопримечательности, погулять по экомаршруту и пляжам, прокатиться на корабле
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 9:30. Ваш рейс должен прилетет...
9 июн в 09:30
18 июн в 09:30
160 400 ₽ за человека
К сердцу Байкала по льду. Ольхон
На автобусе
6 дней
3 отзыва
К сердцу Байкала по льду. Ольхон
Начало: Г. Улан-Удэ
15 фев в 10:00
140 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Улан-Удэ
Все туры из Улан-Удэ