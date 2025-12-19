Тур «всё включено» по зимнему Байкалу: Горячинск, Ольхон, Чивыркуйский залив и волшебный лёд
Побывать на мысе Хобой, искупаться в целебных термах и полюбоваться хрустальными гротами
Приглашаем в небольшое, но яркое и насыщенное путешествие по Байкалу в самое волшебное время, когда всё вокруг напоминает декорации к сказке про Снежную Королеву.
Вы побываете в самом сердце региона — читать дальше
на легендарном острове Ольхон, посетите священные места силы, сделаете фотографии на фоне скалы Шаманка, полюбуетесь просторами Чивыркуйского залива и окунётесь в источники в Змеевой бухте прямо под открытым небом. Услышите, как «поёт» Байкал, и даже сможете попробовать его чистейшую воду.
Один день оставили свободным, чтобы вы смогли выбрать дополнительную экскурсию по желанию или расслабиться в термальном бассейне курорта «Горячинск». Вкусное трёхразовое питание, комфортабельное проживание и экскурсии уже включены в стоимость.
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой: тёплую зимнюю одежду (непродуваемую и непромокаемую куртку), тёплые вещи, шапки, удобную тёплую обувь, крема с SPF-защитой от солнца, солнцезащитные очки, предметы личной гигиены и купальник.
Программа тура по дням
1 день
Прибытие и заселение
Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Улан-Удэ и отвезём в отель. Затем у вас будет свободное время.
2 день
Путешествие на Ольхон: хрустальный лёд, мыс Хобой, скала Шаманка, Три брата
После завтрака отправимся к Байкалу и совершим экскурсию на остров Ольхон на судне на воздушной подушке. По дороге нас ждут впечатляющие виды, прозрачный лёд, хрустальные гроты, причудливые ледяные глыбы и пузырьки, застывшие под толщей воды. Мы сможем покататься на коньках прямо по глади озера и услышать, как «поёт» Байкал.
По пути сделаем остановку у проруби над самым глубоким местом озера — желающие смогут попробовать чистейшую воду.
Посетим мыс Хобой, увидим скалу Шаманка в посёлке Хужир, где находится ледовый городок и проходит фестиваль Olkhon Ice Fest. Осмотрим скалы Саган-Хушун («Белый мыс») и Три брата.
На свежем воздухе нас ждёт обед и время для фотосессии. Вернёмся на материк на УАЗе или на хивусе (на выбор). Прибудем в Горячинск и заселимся в отель.
3 день
Свободный день
Сегодня можно провести день так, как вам захочется: расслабиться в открытом термальном бассейне курорта «Горячинск» или выбрать активные развлечения: прогулки на упряжках с хаски и северными оленями, катание на лошадях, снегоходах или квадроциклах.
4 день
Чивыркуйский залив: Монахово, острова Малый Кылтыгей и Белый Камень, бухта Змеевая
После завтрака отправимся в Чивыркуйский залив. Увидим красоты Баргузинского залива и Чивыркуйского перешейка, поднимемся на смотровую площадку в местности Монахово. Во время остановки пообедаем блюдами домашней кухни и насладимся вкусом и атмосферой зимнего Байкала.
Далее посетим острова Малый Кылтыгей и Белый Камень, где лёд Байкала предстанет во всём своём великолепии — прозрачный, трескучий, переливающийся синими и бирюзовыми оттенками. У нас будет время для фотосессии.
В завершение дня отправимся в бухту Змеевая, известную термальными источниками. Здесь примем оздоровительные ванны на открытом воздухе — три купели с водой от 20 до 45 градусов подарят расслабление и восстановление сил.
Вернёмся в Улан-Удэ. Заселение и ужин в отеле.
5 день
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт или на вокзал.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
71 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Питание
Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт или с/на вокзал
Экскурсии по программе
Что не входит в цену
Перелёт до Улан-Удэ и обратно
Доплата за 1-местное размещение - 15 000 ₽
Индивидуальный трансфер из/в аэропорт или с/на вокзал
Дополнительные активности (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улан-Удэ, аэропорт или ж/д вокзал, 7:00
Завершение: Улан-Удэ, аэропорт или ж/д вокзал, утро, точное время зависит от рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Улан-Удэ
Провела экскурсии для 288 туристов
Показываем настоящий Байкал — таким, каким его знают только местные. Мы родились и живём здесь, поэтому знаем каждую тропинку, каждую легенду и каждый тайный уголок этого удивительного края. Покажем вам читать дальше
Байкал, о котором не пишут в путеводителях — с его древними преданиями, святыми местами и неповторимой сибирской душой. Ваше путешествие будет полностью организовано: от встречи из аэропорта или ж/д вокзала и комфортного проживания до насыщенной экскурсионной программы и вкусного питания. Мы продумали всё до мельчайших деталей, чтобы вы могли просто наслаждаться отдыхом и мощной энергетикой озера. Байкал — наш дом, и мы с радостью откроем его для вас во всей красе: загадочного и бесконечно прекрасного. Приезжайте увидеть живой Байкал глазами тех, кто знает и любит его всей душой!