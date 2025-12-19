После завтрака отправимся к Байкалу и совершим экскурсию на остров Ольхон на судне на воздушной подушке. По дороге нас ждут впечатляющие виды, прозрачный лёд, хрустальные гроты, причудливые ледяные глыбы и пузырьки, застывшие под толщей воды. Мы сможем покататься на коньках прямо по глади озера и услышать, как «поёт» Байкал.

По пути сделаем остановку у проруби над самым глубоким местом озера — желающие смогут попробовать чистейшую воду.

Посетим мыс Хобой, увидим скалу Шаманка в посёлке Хужир, где находится ледовый городок и проходит фестиваль Olkhon Ice Fest. Осмотрим скалы Саган-Хушун («Белый мыс») и Три брата.

На свежем воздухе нас ждёт обед и время для фотосессии. Вернёмся на материк на УАЗе или на хивусе (на выбор). Прибудем в Горячинск и заселимся в отель.