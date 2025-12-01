Мои заказы

Горящие туры – туры в Улан-Удэ

Найдено 4 тура в категории «Горящие туры» в Улан-Удэ, цены от 80 000 ₽, скидки до 6%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
К сердцу Байкала по льду. Ольхон
На автобусе
6 дней
3 отзыва
К сердцу Байкала по льду. Ольхон
Начало: Г. Улан-Удэ
15 фев в 10:00
140 000 ₽ за человека
Байкальские приключения
На автобусе
5 дней
-
6%
3 отзыва
Байкальские приключения
Начало: Г. Улан-Удэ
14 июн в 10:00
5 июл в 10:00
80 000 ₽85 000 ₽ за человека
Путешествие по льду Байкала с востока на запад
Пешая
На автобусе
7 дней
Путешествие по льду Байкала с востока на запад
Начало: Г. Улан-Удэ
15 фев в 10:00
22 фев в 10:00
от 107 400 ₽ за человека
Все краски Байкала. Поход на байдарках вокруг полуострова Святой Нос
Пешая
На байдарках
10 дней
Все краски Байкала. Поход на байдарках вокруг полуострова Святой Нос
Начало: Г. Улан-Удэ
29 июн в 10:00
20 июл в 10:00
86 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Горящие туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Улан-Удэ
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. К сердцу Байкала по льду. Ольхон
  2. Байкальские приключения
  3. Путешествие по льду Байкала с востока на запад
  4. Все краски Байкала. Поход на байдарках вокруг полуострова Святой Нос
Сколько стоит тур в Улан-Удэ в декабре 2025
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Горящие туры" можно забронировать 4 тура от 80 000 до 140 000 со скидкой до 6%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте тур в Улан-Удэ на 2025 год по теме «Горящие туры», 6 ⭐ отзывов, цены от 80000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль