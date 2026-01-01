Знакомство с Байкалом: Ольхон, Бурятия и круиз с ночёвкой на корабле
Увидеть мысы Хобой и Святой Нос, порыбачить на закате и попытать удачи в поиске нерп
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 9:30. Ваш рейс должен прилетет...
9 июл в 08:00
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Макси-тур по Байкалу: водные круизы, лёгкий треккинг и экскурсии по знаковым местам
Увидеть главные достопримечательности, погулять по экомаршруту и пляжам, прокатиться на корабле
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 9:30. Ваш рейс должен прилетет...
9 июл в 08:00
18 июл в 09:30
162 000 ₽ за человека
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От бурятских святынь до сибирского Парижа: путешествие в мини-группе к Байкалу
Осмотреть Иволгинский дацан, прогуляться на катере до Листвянки и увидеть священные места Байкала
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15 авг в 08:00
137 201 ₽
161 412 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «На Ольхон однодневные»
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