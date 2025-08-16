читать дальше

имели возможность и узнать о том, кто такие масоны, и об их ритуалах, и даже поучаствовать в некоторых из них, исследовать склеп, бывший погреб и фонтан, в общем, немного прикоснуться к истории. А прекрасная погода и угощение в конце прогулки были приятным бонусом! С непривычки все немного устали, но это была приятная усталость. Спасибо организаторам экскурсии, особенно нашему экскурсоводу Дмитрию Русину!!!