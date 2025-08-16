Мои заказы

Винновская роща – экскурсии в Ульяновске

Найдено 5 экскурсий в категории «Винновская роща» в Ульяновске, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
Завтра в 13:30
16 дек в 13:30
от 6000 ₽ за всё до 15 чел.
Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Квест
до 7 чел.
Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
Пройти по улицам города, разгадать головоломки и отыскать бронзовых колобков-гидов
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4600 ₽ за всё до 7 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
На машине
3 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
19 555 ₽ за всё до 4 чел.
От Симбирска до Ульяновска: обзорная экскурсия
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
От Симбирска до Ульяновска
Откройте для себя центр Ульяновска через призму его богатой истории и архитектуры. Прогулка обещает множество открытий и удивительных фактов
Начало: У здания Ульяновского драматического театра
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Масонский Симбирск
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны масонов Симбирска
Погрузитесь в мир масонских тайн и легенд Ульяновска. Узнайте о масонских ложах, склепах и загадках, которые скрывает город
Начало: У парка «Винновская роща»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    16 августа 2025
    Масонский Симбирск
    Понравилось всё. Дмитрий - знаток интересных тем, связанных с городом. Рекомендую.
  • Н
    Наташа
    29 октября 2024
    Масонский Симбирск
    С удовольствием оставляю отзыв о прогулке по Винновской роще Масонский Симбирск!
    Информация в очень доходчивой и интересной форме на фоне прекрасных
    читать дальше

    видов осталась в памяти и конечно же в фотографиях.
    Особенно хочу отметить прекрасное решение для более эффективного запоминания, это небольшой буклет, в котором отражены ключевые моменты экскурсии. Это позволяло без напряжения и более внимательно слушать гида, потому что было понятно, что основные "крючки" для запоминания с историческими фотографиями у вас в руках:)

  • Р
    Розалия
    9 октября 2024
    Масонский Симбирск
    Ходили с детьми, учениками 6 класса на экскурсию. Восторг!!! Хочется отметить продуманность маршрута и то, что информация подавалась логично. Дети
    читать дальше

    имели возможность и узнать о том, кто такие масоны, и об их ритуалах, и даже поучаствовать в некоторых из них, исследовать склеп, бывший погреб и фонтан, в общем, немного прикоснуться к истории. А прекрасная погода и угощение в конце прогулки были приятным бонусом! С непривычки все немного устали, но это была приятная усталость. Спасибо организаторам экскурсии, особенно нашему экскурсоводу Дмитрию Русину!!!

