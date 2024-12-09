1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательная прогулка по историческим местам Ульяновска
Погрузитесь в историю Ульяновска, посетив Владимирский сад, Соборную площадь и другие знаковые места. Узнайте интересные факты и насладитесь видами Волги
Начало: На ул. Спасской
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от 3500₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому центру Ульяновска
Погрузитесь в атмосферу старинного Ульяновска: бульвар Новый Венец, площади Ленина и Соборная, скверы Карамзина и Гончарова, дом-музей Ленина и многое другое
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
6400₽ за всё до 7 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
От Симбирска до Ульяновска
Познакомиться с главными местами города и прикоснуться к их истории в тёплой дружеской атмосфере
Начало: У здания Ульяновского драматического театра
28 дек в 09:30
29 дек в 10:00
3500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана,9 декабря 2024Проводила экскурсию Юлия. Огромная ей Благодарность🙏 - время прошло как один миг, так было интересно и познавательно! Она с любовью рассказывала о городе, о тех людях, кто создавал Красоту облика города, Жил в нем, Творил историю Симбирска/Ульяновска! Юля, до новых встреч! 🙋♀️ С уважением, Никитины.
- ЕЕлена24 ноября 2024Замечательная экскурсия. Никита отлично владеет материалом. Маршрут выстроен оптимально. Несмотря на сильный туман нам показали все что было запланировано. Мы остались очень довольны
- ЕЕвгения18 ноября 2024Никита провел очень интересную экскурсию, полтора часа пролетели незаметно! Однозначно рекомендую гида
- ГГульнара28 октября 2024Очень понравилась экскурсия с Юлией. Все было интересно, поэтому ничуть не устали. Впечатления о городе очень приятные. Если приедем еще, то обязательно на экскурсию только к Юле!
- ДДарья27 октября 2024Экскурсия очень понравилась. Никита очень пунктуален, интеллигентен, увлечен историей, доброжелателен, рассказывает интересно! Закончил экскурсию у музея Гончарова, куда мы с
- ЛЛиана29 августа 2024Экскурсия была познавательной, интересной, остались довольны! Мы были с детьми и им тоже было интересно!
Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Карамзинский сквер»
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