С Светлана, Обзорная экскурсия по Ульяновску Проводила экскурсию Юлия. Огромная ей Благодарность🙏 - время прошло как один миг, так было интересно и познавательно! Она с любовью рассказывала о городе, о тех людях, кто создавал Красоту облика города, Жил в нем, Творил историю Симбирска/Ульяновска! Юля, до новых встреч! 🙋‍♀️ С уважением, Никитины.

Е Елена Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток Замечательная экскурсия. Никита отлично владеет материалом. Маршрут выстроен оптимально. Несмотря на сильный туман нам показали все что было запланировано. Мы остались очень довольны

Е Евгения Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток Никита провел очень интересную экскурсию, полтора часа пролетели незаметно! Однозначно рекомендую гида

Г Гульнара Обзорная экскурсия по Ульяновску Очень понравилась экскурсия с Юлией. Все было интересно, поэтому ничуть не устали. Впечатления о городе очень приятные. Если приедем еще, то обязательно на экскурсию только к Юле!

Д Дарья Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток читать дальше удовольствием сходили уже без него. Весь маршрут очень продуман и увлекателен. Рассказал куда ещё можно сходить и что стоит посетить в Ульяновской области. Подарил на память сувениры. Дети были очень рады. Экскурсия очень понравилась. Никита очень пунктуален, интеллигентен, увлечен историей, доброжелателен, рассказывает интересно! Закончил экскурсию у музея Гончарова, куда мы с