Музей «Симбирская фотография» – экскурсии в Ульяновске

Найдено 5 экскурсий в категории «Музей «Симбирская фотография»» в Ульяновске, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
Завтра в 13:30
16 дек в 13:30
от 6000 ₽ за всё до 15 чел.
Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Квест
до 7 чел.
Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
Пройти по улицам города, разгадать головоломки и отыскать бронзовых колобков-гидов
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4600 ₽ за всё до 7 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
На машине
3 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
19 555 ₽ за всё до 4 чел.
От Симбирска до Ульяновска: обзорная экскурсия
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
От Симбирска до Ульяновска
Откройте для себя центр Ульяновска через призму его богатой истории и архитектуры. Прогулка обещает множество открытий и удивительных фактов
Начало: У здания Ульяновского драматического театра
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Мистический Симбирск: жёлтый дьявол
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Мистический Симбирск: жёлтый дьявол
Раскройте тайны Ульяновска на индивидуальной экскурсии «Мистический Симбирск: жёлтый дьявол». Узнайте о жёлтом дьяволе и других загадках города
Начало: В районе музея Гончарова
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    20 сентября 2024
    Мистический Симбирск: жёлтый дьявол
    19 сентября были с мужем но это экскурсии гид опоздал на 15 минут организатор даже нам не позвонила и не
    читать дальше

    сообщила о задержке и ещё не понравилось то что было указано длительность экскурсии 2,5 часа экскурсию натянули ели на 2 часа

