Ульяновский драматический театр им. И. А. Гончарова – экскурсии в Ульяновске

Найдено 5 экскурсий в категории «Ульяновский драматический театр им. И. А. Гончарова» в Ульяновске, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
Завтра в 13:30
16 дек в 13:30
от 6000 ₽ за всё до 15 чел.
Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Квест
до 7 чел.
Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
Пройти по улицам города, разгадать головоломки и отыскать бронзовых колобков-гидов
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4600 ₽ за всё до 7 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
На машине
3 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
19 555 ₽ за всё до 4 чел.
Квест-аудиоспектакль в Ульяновске «Ваня Гончаров рассказывает…»
Пешая
1 час
5 отзывов
Квест
до 10 чел.
Квест-аудиоспектакль «Ваня Гончаров рассказывает…»
Путешествие в прошлое Ульяновска с аудиогидом Ваней Гончаровым. Откройте для себя звуки старого Симбирска и погрузитесь в атмосферу города
Начало: В районе музея «Дом И.А. Гончарова»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8900 ₽ за всё до 10 чел.
От Симбирска до Ульяновска: обзорная экскурсия
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
От Симбирска до Ульяновска
Откройте для себя центр Ульяновска через призму его богатой истории и архитектуры. Прогулка обещает множество открытий и удивительных фактов
Начало: У здания Ульяновского драматического театра
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    25 июля 2025
    Квест-аудиоспектакль в Ульяновске «Ваня Гончаров рассказывает…»
    Отличный и доступный вариант времяпрепровождения!
    Понравится и детям и взрослым- постоянно какие-то интерактивы, круто озвученые диалоги, в общем полное погружение) не дают ребята скучать на прогулке!
  • В
    Вера
    25 июля 2025
    Квест-аудиоспектакль в Ульяновске «Ваня Гончаров рассказывает…»
    Замечательная экскурсия-аудиоспектакль с погружением в историю старинного Симбирска и круговорот ярких событий города.
    Советую посетить эту экскурсию.
    Замечательная экскурсия-аудиоспектакль с погружением в историю старинного Симбирска и круговорот ярких событий города
  • А
    Алёна
    23 июля 2025
    Квест-аудиоспектакль в Ульяновске «Ваня Гончаров рассказывает…»
    Побывала на потрясающем квесте-аудиоспектакле "Ваня Гончаров рассказывает…" — это не просто прогулка, а настоящее путешествие в прошлое!

    В наушниках город оживает:
    ты и зритель, и участник действия. Особенно запомнились интерактивные моменты и неожиданный мастер-класс по бальным танцам.

    Если хотите новых эмоций и нестандартного формата — очень рекомендую! 🥰

  • Е
    Елена
    23 июля 2025
    Квест-аудиоспектакль в Ульяновске «Ваня Гончаров рассказывает…»
    Была на экскурсии «Ваня Гончаров рассказывает» туристической компании. Сделала себе симпатичный летний подарок! В полном восторге, так как все театрализованное
    действо было продумано до мелочей! На протяжении всей экскурсии ждали сюрпризы – удивительные, милые, познавательные, вкусные. Раскрывать весь секрет популярности этой экскурсии не буду, пусть останется интрига для будущих участников. Высокий уровень организации экскурсии, профессионализм, незабываемые эмоции! Обязательно буду рекомендовать своим сотрудникам, их семьям, друзьям, знакомым посетить аудиоспектакль «Ваня Гончаров рассказывает», а также рассмотреть и другие не менее увлекательные предложения туроператора.

  • А
    Анастасия
    21 июля 2025
    Квест-аудиоспектакль в Ульяновске «Ваня Гончаров рассказывает…»
    Добрый день!
    Спасибо за замечательную квест-экскурсию “Ваня Гончаров рассказывает…»
    Мы были в Ульяновске всего одни сутки. Хотелось составить впечатление о городе. И
    чтобы оно было правильное, составленное не только нашими глазами, но и фактами из уст знатока этих мест. Также было важно, чтобы экскурсия была краткосрочная - с нами путешествует подросток, которого сложно чем-то заинтересовать 🙄.
    Но у гида и “Вани Гончарова в наушниках» все получилось!!!
    Экскурсия краткая, емкая и очень интересная! Кроме рассказов о событиях, интересны интерактивные задания, погружение в атмосферу прошлых лет и даже столетий!
    Маршрут прекрасный, охватывающий большинство значимых мест города (про которые мы предварительно читали), рады, что мы их посетили с данной экскурсией.
    И, конечно, прекрасные виды на матушку Волгу! Спасибо гиду за фото нашей семьи в необходимых локациях!
    Благодарим гида- рассказчика за информацию, интересные факты из жизни города в разные временные периоды! Будем рекомендовать экскурсию друзьям и знакомым!
    Всех благ городу Ульяновску, его знатокам- гидам и компании - организатору! 🙋‍♀️🙏

    Добрый день!

