Индивидуальная
до 15 чел.
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
Завтра в 13:30
16 дек в 13:30
от 6000 ₽ за всё до 15 чел.
Квест
до 7 чел.
Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
Пройти по улицам города, разгадать головоломки и отыскать бронзовых колобков-гидов
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4600 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
19 555 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 10 чел.
Квест-аудиоспектакль «Ваня Гончаров рассказывает…»
Путешествие в прошлое Ульяновска с аудиогидом Ваней Гончаровым. Откройте для себя звуки старого Симбирска и погрузитесь в атмосферу города
Начало: В районе музея «Дом И.А. Гончарова»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
От Симбирска до Ульяновска
Откройте для себя центр Ульяновска через призму его богатой истории и архитектуры. Прогулка обещает множество открытий и удивительных фактов
Начало: У здания Ульяновского драматического театра
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей25 июля 2025Отличный и доступный вариант времяпрепровождения!
Понравится и детям и взрослым- постоянно какие-то интерактивы, круто озвученые диалоги, в общем полное погружение) не дают ребята скучать на прогулке!
- ВВера25 июля 2025Замечательная экскурсия-аудиоспектакль с погружением в историю старинного Симбирска и круговорот ярких событий города.
Советую посетить эту экскурсию.
- ААлёна23 июля 2025Побывала на потрясающем квесте-аудиоспектакле "Ваня Гончаров рассказывает…" — это не просто прогулка, а настоящее путешествие в прошлое!
В наушниках город оживает:
- ЕЕлена23 июля 2025Была на экскурсии «Ваня Гончаров рассказывает» туристической компании. Сделала себе симпатичный летний подарок! В полном восторге, так как все театрализованное
- ААнастасия21 июля 2025Добрый день!
Спасибо за замечательную квест-экскурсию “Ваня Гончаров рассказывает…»
Мы были в Ульяновске всего одни сутки. Хотелось составить впечатление о городе. И
