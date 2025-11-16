Индивидуальная
до 15 чел.
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
Завтра в 13:30
16 дек в 13:30
от 6000 ₽ за всё до 15 чел.
Квест
до 7 чел.
Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
Пройти по улицам города, разгадать головоломки и отыскать бронзовых колобков-гидов
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4600 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
19 555 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
От Симбирска до Ульяновска
Откройте для себя центр Ульяновска через призму его богатой истории и архитектуры. Прогулка обещает множество открытий и удивительных фактов
Начало: У здания Ульяновского драматического театра
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
По улочкам Симбирска и проспектам Ульяновска: аудиогид
Увидеть всё самое главное, интересное - и узнать малоизвестные факты о городе
Начало: У скульптуры «Симбирская семья»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
750 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлевтина16 ноября 2025Отличная экскурсия! Много важной и нужной информации. Прекрасная подача, грамотная речь. Много интересных фото. Огромное спасибо. Надеюсь и по другим городам будут Ваши экскурсии!
- ННиколай5 ноября 2025Отличнейшая экскурсия. Очень удобный аудио формат. Спасибо Татарке за возможность ненавязчиво узнать об исторической части города. По хороду экскурсии посетили еще пару музеев. Было интересно. Советую!
- ТТатьяна5 ноября 2025Хорошая экскурсия, простым языком, доступно. Если вдвоем, то можно и без наушников с телефона слушать.
