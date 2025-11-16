Мои заказы

Историко-мемориальный центр И. А. Гончарова – экскурсии в Ульяновске

Найдено 5 экскурсий в категории «Историко-мемориальный центр И. А. Гончарова» в Ульяновске, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
Завтра в 13:30
16 дек в 13:30
от 6000 ₽ за всё до 15 чел.
Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Квест
до 7 чел.
Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
Пройти по улицам города, разгадать головоломки и отыскать бронзовых колобков-гидов
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4600 ₽ за всё до 7 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
На машине
3 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
19 555 ₽ за всё до 4 чел.
От Симбирска до Ульяновска: обзорная экскурсия
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
От Симбирска до Ульяновска
Откройте для себя центр Ульяновска через призму его богатой истории и архитектуры. Прогулка обещает множество открытий и удивительных фактов
Начало: У здания Ульяновского драматического театра
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
По улочкам Симбирска и проспектам Ульяновска: аудиогид
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Аудиогид
По улочкам Симбирска и проспектам Ульяновска: аудиогид
Увидеть всё самое главное, интересное - и узнать малоизвестные факты о городе
Начало: У скульптуры «Симбирская семья»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
750 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Историко-мемориальный центр И. А. Гончарова»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ульяновске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
  2. Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
  3. Весь Ульяновск на автомобиле
  4. От Симбирска до Ульяновска: обзорная экскурсия
  5. По улочкам Симбирска и проспектам Ульяновска: аудиогид
Какие места ещё посмотреть в Ульяновске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Краеведческий музей
  3. Памятник Богдану Хитрово
  4. Соборная площадь
  5. Улица Гончарова
  6. Памятник букве "Ё"
  7. Заповедник В. И. Ленина
  8. Художественный Музей
  9. Площадь Ленина
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в декабре 2025
Сейчас в Ульяновске в категории "Историко-мемориальный центр И. А. Гончарова" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 750 до 19 555. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Ульяновске на 2025 год по теме «Историко-мемориальный центр И. А. Гончарова», 67 ⭐ отзывов, цены от 750₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль