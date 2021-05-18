Полезная информация о Великом Устюге
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Местное время в Великом Устюге
21:3756
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Великий Устюг
|По-английски
|Velikiy Ustyug
|Статья о городе
|Статья о Великом Устюге
|Население города
|32 642 чел.
|Аэропорт
|Великий Устюг VUS
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
|Средняя высота
|72 м. от уровня моря
Подробная статья
Где находится Великий Устюг на карте
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