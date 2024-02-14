Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг

Приглашаем в настоящую новогоднюю сказку в городе Великий Устюг! Нас ждут экскурсии по Вотчине Деда Мороза, прогулки по старинному городу, посещение конной усадьбы «Барсуково» и музея новогодней и рождественской игрушки.

Кроме
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того: окунёмся в мир игр и развлечений, поучаствуем в программе «Спа-курорт для Снеговиков», отправимся за сувенирами от великоустюгских мастеров и сделаем самые красивые фото на память! Тур проводится в любые даты по запросу в период с 10 ноября 2023 года по 31 марта 2024 года для групп от 4 человек.

5
3 отзыва
Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг
Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг
Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Вотчина Деда Мороза
Вотчина Деда Мороза
Увидим, где работает Дед Мороз и совершим путешествие по его резиденции
Экскурсия по Великому Устюгу
Экскурсия по Великому Устюгу
Посетим самые известные достопримечательности и обязательно сфотографируемся на память
Новогодние развлечения
Новогодние развлечения
Костюмированное шоу, катание на горках – нас ждёт множество впечатлений!

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда Мороза

Встреча гостей на ж/д станции Котлас Южный, ж/д станции Великий Устюг, в аэропорте города Великий Устюг.

Ориентировочное время прибытия поезда на ж/д станцию Котлас Южный — 10:00.

Трансфер в город Великий Устюг.

Размещение в гостинице «На Валге».

Обед в кафе-ресторане гостиничного комплекса «На Валге».

Обзорная экскурсия по городу Великий Устюг.

Во время экскурсии мы увидим всю красоту древнего города, осмотрим основные его достопримечательности: церкви, соборы, объекты древнего зодчества.

Посетим сувенирные лавки, где вы можете с удовольствием приобрести памятные подарки, изготовленные для вас Великоустюгскими мастерами.

Посещение Городской резиденции Деда Мороза, Почты Деда Мороза.

Первое знакомство с Великоустюгской сказкой осуществится в городских объектах Дедушки Мороза.

Вы увидите, где работает Дед Мороз, куда ему приходят многочисленные письма и посылки.

Поучаствуете в мастер-классе по изготовлению сувениров.

Свободное время в городе.

Ужин в кафе-ресторане гостиничного комплекса «На Валге».

Экскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда МорозаЭкскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда МорозаЭкскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда МорозаЭкскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда Мороза
2 день

Вотчина Деда Мороза и развлекательные программы

Завтрак в кафе-ресторане гостиничного комплекса «На Валге».

Переезд на Вотчину Деда Мороза.

В экскурсионной программе по владениям сказочного Волшебника Вас проведут по Тропе сказок, познакомят с его помощниками, расскажут много интересных историй о жизни сказочных персонажей.

Вы посетите Дом Деда Мороза, где увидите как живет зимний волшебник, познакомитесь с ним и сфотографируетесь на память.

В ходе экскурсии Вы можете поучаствовать в развлекательных костюмированных представлениях, играх и забавах.

Обед на Вотчине.

Набравшись сил, Вы с удовольствием окунетесь в мир игр и развлечений:

  • Посетите Ледник Деда Мороза;
  • Поучаствуете в программе «Спа-курорт» для Снеговиков.

Свободное время на Вотчине.

Ужин в кафе-ресторане гостиничного комплекса «На Валге».

Вотчина Деда Мороза и развлекательные программыВотчина Деда Мороза и развлекательные программыВотчина Деда Мороза и развлекательные программы
3 день

Посещение музея новогодней и рождественской игрушки и конной усадьбы «Барсуково»

Завтрак в кафе-ресторане Гостиничного комплекса «На Валге».

Посещение музея Новогодней и рождественской игрушки.

Интерактивное занятие в старорусской школе.

Взрослые и дети с нескрываемым восторгом осматривают экспозиции музея: старинные новогодние и рождественские игрушки никого не оставляют равнодушным.

Дети могут пройти обучение в старорусской школе, узнать много нового, интересного про обучение того времени и ощутить себя настоящими старорусскими учениками.

Свободное время в городе.

Обед в кафе-ресторане гостиничного комплекса «На Валге».

Переезд в конную усадьбу «Барсуково».

Вы получите огромные положительные эмоции от общения с лошадями, поучаствуете в мастер-классе по запряжке экипажа.

Программой предусмотрено катание в конном экипаже.

Есть возможность арендовать лошадь для катания верхом.

Осмотр Дымковской стороны города Великий Устюг.

Возвращение в гостиницу.

Ужин в кафе-ресторане гостиничного комплекса «На Валге».

Посещение музея новогодней и рождественской игрушки и конной усадьбы «Барсуково»Посещение музея новогодней и рождественской игрушки и конной усадьбы «Барсуково»Посещение музея новогодней и рождественской игрушки и конной усадьбы «Барсуково»
4 день

Экскурсии в Дом моды Деда Мороза, музей истории и культуры Великого Устюга и на завод «Северная чернь». Отъезд

Завтрак в кафе-ресторане Гостиничного комплекса «На Валге».

Выезд из гостиницы.

Экскурсия в Дом моды Деда Мороза.

Экскурсия в музей истории и культуры Великого Устюга.

Обед в кафе-ресторане ГК «На Валге»

Экскурсия на завод «Северная чернь».

Свободное время в городе.

Ужин в кафе-ресторане ГК «На Валге».

Трансфер к поезду/самолету.

Проживание

В туре предусмотрено проживание в 3* гостинице «На Валге» в номере категории «Стандарт» с собственной ванной комнатой.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

ВозрастСтоимость
Взрослый 34 900
Ребенок (3–16 лет)32 900
Ребенок (до 3 лет)15 900

Доплата за одноместное размещение — 7 500 руб.

В новогодних заездах в период с 31 декабря 2023 года по 05 января 2024 года возможно размещение в гостинице «Великий Устюг», стоимость тура на 1 человека, руб:

ВозрастСтоимость
Взрослый 39 900
Детский37 900

В гостинице “На Валге” возможно размещение с животными. По поводу участия животных в экскурсиях необходимо уточнять отдельно.

Варианты проживания

Гостиница «На Валге»

3 ночи

Гостиница «На Валге» с баром и общим лаунджем расположена в поселке Валга (Великий Устюг). В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi и ресторан. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В номерах гостиницы «На Валге» предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро для гостей сервируют континентальный завтрак.

Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»

Гостиница «Великий Устюг»

3 ночи

Гостиница «Великий Устюг» располагается в центре города. Это комплекс, который включает в себя и комфортабельные номера, ресторан, оборудованный бизнес-центр и сауна.

Номерной фонд представлен категориями «стандарт», «полулюкс», «улучшенный» и «люкс». Для размещения гостей предусмотрены комфортабельные и уютные номера со всем необходимым. В каждом есть телевизор и ванная комната с душем.

На территории гостиницы работает ресторан, в котором гости могут заказать полноценное питание. Каждое утро сервируется превосходный завтрак.

Для проведения различных мероприятий делового характера есть конференц-зал со всей необходимой мебелью и аппаратурой.

В гостинице есть финская сауна и русская баня на дровах. Рядом расположены различные магазины и местные достопримечательности. До железнодорожного вокзала 4 минуты езды на автомобиле.

Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице 4 дня/3 ночи
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака, 4 обеда, 4 ужина)
  • Трансфер на экскурсии и объекты показа
  • Встреча и трансфер: ж/д станция Котлас Южный - город Великий Устюг гостиница - ж/д станция Котлас Южныйж/д вокзал город Великий Устюг - гостиница - ж/д вокзал город Великий Устюгаэропорт город Великий Устюг - гостиница - аэропорт город Великий Устюг
  • Ж/д станция Котлас Южный - город Великий Устюг гостиница - ж/д станция Котлас Южный
  • Ж/д вокзал город Великий Устюг - гостиница - ж/д вокзал город Великий Устюг
  • Аэропорт город Великий Устюг - гостиница - аэропорт город Великий Устюг
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Входные билеты на объекты показа (указанные в программе) и на Вотчину
  • Сладкий подарок
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты к началу маршрута и обратно
  • Катание на лошадях - по желанию, стоимость уточнять на месте
  • Доплата за одноместное размещение - 7 500 рублей
  • Новогодний банкет 31.12 (до 22:00):взрослый - 4 500 рублейдетский (до 16 лет) - 2 500 рублей
  • Взрослый - 4 500 рублей
  • Детский (до 16 лет) - 2 500 рублей
  • Программа «Встреча Нового года на Вотчине» - 3 000 рублей
  • Дополнительные мероприятия на Вотчине
  • Другие дополнительные расходы
Место начала и завершения?
Г. Котлас (ж/д станция Котлас Южный), ж/д станция г. Великий Устюг, аэропорт г. Великий Устюг
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли какие-то скидки?

Группам от 10 человек мы дарим скидку 5% от стоимости тура.

Программа окончательная или могут быть изменения?

Мы оставляем за собой право вносить изменения в последовательность экскурсионных и культурно-развлекательных программ. Программа также может быть изменена с учетом ваших пожеланий.

Как организована встреча Нового года?

31 декабря состоится новогодний банкет, который завершится в 22:00.

Банкет оплачивается дополнительно: взрослый — 4 500 руб. /чел., детский (до 16 лет) — 2 500 руб. /чел.

После банкета желающие могут отправиться на Вотчину Деда Мороза для встречи Нового года (доплата — 3 000 руб. /чел. независимо от возраста).

В программе новогоднее поздравление Деда Мороза и развлекательные площадки для детей и взрослых.

Угощения на Вотчине не предусмотрены.

Обратный трансфер в гостиницу в 01:30.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
14 фев 2024
Тур хороший и интересный.
Увидеть Дедушку Мороза и оказаться в сказке.
Ребёнку и нам понравилось
Е
9 янв 2024
Тур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На Вотчине деда мороза, температура воздуха была - 37, немного подмерзли. Грелись в основном в кафе и в гостинице на вотчине. Торговые ряды все на улице. Хотелось бы побольше пунктов обогрева. И мое пожелание, организовать торговые точки в теплых, комфортных условиях, а не на улице.
Тур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На ВотчинеТур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На ВотчинеТур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На ВотчинеТур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На ВотчинеТур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На ВотчинеТур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На ВотчинеТур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На ВотчинеТур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На ВотчинеТур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На ВотчинеТур очень понравился. Время всех экскурсий распределено грамотно, кормили вкусно. Только одеваться нужно теплее. На Вотчине
Ю
7 дек 2023
Спасибо за прекраснейшее знакомство с Великим Устюгом и Дедом Морозом! Довольны абсолютно всем - от трансфера до самих экскурсий. Увезли с собой массу ярких и приятных воспоминаний! Дети в восторге - а что еще нужно 😊
Спасибо за прекраснейшее знакомство с Великим Устюгом и Дедом Морозом! Довольны абсолютно всем - от трансфераСпасибо за прекраснейшее знакомство с Великим Устюгом и Дедом Морозом! Довольны абсолютно всем - от трансфера

Тур входит в следующие категории Великого Устюга

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