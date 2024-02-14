Кроме
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда Мороза
Встреча гостей на ж/д станции Котлас Южный, ж/д станции Великий Устюг, в аэропорте города Великий Устюг.
Ориентировочное время прибытия поезда на ж/д станцию Котлас Южный — 10:00.
Трансфер в город Великий Устюг.
Размещение в гостинице «На Валге».
Обед в кафе-ресторане гостиничного комплекса «На Валге».
Обзорная экскурсия по городу Великий Устюг.
Во время экскурсии мы увидим всю красоту древнего города, осмотрим основные его достопримечательности: церкви, соборы, объекты древнего зодчества.
Посетим сувенирные лавки, где вы можете с удовольствием приобрести памятные подарки, изготовленные для вас Великоустюгскими мастерами.
Посещение Городской резиденции Деда Мороза, Почты Деда Мороза.
Первое знакомство с Великоустюгской сказкой осуществится в городских объектах Дедушки Мороза.
Вы увидите, где работает Дед Мороз, куда ему приходят многочисленные письма и посылки.
Поучаствуете в мастер-классе по изготовлению сувениров.
Свободное время в городе.
Ужин в кафе-ресторане гостиничного комплекса «На Валге».
Вотчина Деда Мороза и развлекательные программы
Завтрак в кафе-ресторане гостиничного комплекса «На Валге».
Переезд на Вотчину Деда Мороза.
В экскурсионной программе по владениям сказочного Волшебника Вас проведут по Тропе сказок, познакомят с его помощниками, расскажут много интересных историй о жизни сказочных персонажей.
Вы посетите Дом Деда Мороза, где увидите как живет зимний волшебник, познакомитесь с ним и сфотографируетесь на память.
В ходе экскурсии Вы можете поучаствовать в развлекательных костюмированных представлениях, играх и забавах.
Обед на Вотчине.
Набравшись сил, Вы с удовольствием окунетесь в мир игр и развлечений:
- Посетите Ледник Деда Мороза;
- Поучаствуете в программе «Спа-курорт» для Снеговиков.
Свободное время на Вотчине.
Ужин в кафе-ресторане гостиничного комплекса «На Валге».
Посещение музея новогодней и рождественской игрушки и конной усадьбы «Барсуково»
Завтрак в кафе-ресторане Гостиничного комплекса «На Валге».
Посещение музея Новогодней и рождественской игрушки.
Интерактивное занятие в старорусской школе.
Взрослые и дети с нескрываемым восторгом осматривают экспозиции музея: старинные новогодние и рождественские игрушки никого не оставляют равнодушным.
Дети могут пройти обучение в старорусской школе, узнать много нового, интересного про обучение того времени и ощутить себя настоящими старорусскими учениками.
Свободное время в городе.
Обед в кафе-ресторане гостиничного комплекса «На Валге».
Переезд в конную усадьбу «Барсуково».
Вы получите огромные положительные эмоции от общения с лошадями, поучаствуете в мастер-классе по запряжке экипажа.
Программой предусмотрено катание в конном экипаже.
Есть возможность арендовать лошадь для катания верхом.
Осмотр Дымковской стороны города Великий Устюг.
Возвращение в гостиницу.
Ужин в кафе-ресторане гостиничного комплекса «На Валге».
Экскурсии в Дом моды Деда Мороза, музей истории и культуры Великого Устюга и на завод «Северная чернь». Отъезд
Завтрак в кафе-ресторане Гостиничного комплекса «На Валге».
Выезд из гостиницы.
Экскурсия в Дом моды Деда Мороза.
Экскурсия в музей истории и культуры Великого Устюга.
Обед в кафе-ресторане ГК «На Валге»
Экскурсия на завод «Северная чернь».
Свободное время в городе.
Ужин в кафе-ресторане ГК «На Валге».
Трансфер к поезду/самолету.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в 3* гостинице «На Валге» в номере категории «Стандарт» с собственной ванной комнатой.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Возраст
|Стоимость
|Взрослый
|34 900
|Ребенок (3–16 лет)
|32 900
|Ребенок (до 3 лет)
|15 900
Доплата за одноместное размещение — 7 500 руб.
В новогодних заездах в период с 31 декабря 2023 года по 05 января 2024 года возможно размещение в гостинице «Великий Устюг», стоимость тура на 1 человека, руб:
|Возраст
|Стоимость
|Взрослый
|39 900
|Детский
|37 900
В гостинице “На Валге” возможно размещение с животными. По поводу участия животных в экскурсиях необходимо уточнять отдельно.
Варианты проживания
Гостиница «На Валге»
Гостиница «На Валге» с баром и общим лаунджем расположена в поселке Валга (Великий Устюг). В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi и ресторан. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В номерах гостиницы «На Валге» предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро для гостей сервируют континентальный завтрак.
Гостиница «Великий Устюг»
Гостиница «Великий Устюг» располагается в центре города. Это комплекс, который включает в себя и комфортабельные номера, ресторан, оборудованный бизнес-центр и сауна.
Номерной фонд представлен категориями «стандарт», «полулюкс», «улучшенный» и «люкс». Для размещения гостей предусмотрены комфортабельные и уютные номера со всем необходимым. В каждом есть телевизор и ванная комната с душем.
На территории гостиницы работает ресторан, в котором гости могут заказать полноценное питание. Каждое утро сервируется превосходный завтрак.
Для проведения различных мероприятий делового характера есть конференц-зал со всей необходимой мебелью и аппаратурой.
В гостинице есть финская сауна и русская баня на дровах. Рядом расположены различные магазины и местные достопримечательности. До железнодорожного вокзала 4 минуты езды на автомобиле.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице 4 дня/3 ночи
- Питание, указанное в программе (3 завтрака, 4 обеда, 4 ужина)
- Трансфер на экскурсии и объекты показа
- Встреча и трансфер: ж/д станция Котлас Южный - город Великий Устюг гостиница - ж/д станция Котлас Южныйж/д вокзал город Великий Устюг - гостиница - ж/д вокзал город Великий Устюгаэропорт город Великий Устюг - гостиница - аэропорт город Великий Устюг
- Ж/д станция Котлас Южный - город Великий Устюг гостиница - ж/д станция Котлас Южный
- Ж/д вокзал город Великий Устюг - гостиница - ж/д вокзал город Великий Устюг
- Аэропорт город Великий Устюг - гостиница - аэропорт город Великий Устюг
- Услуги гида-экскурсовода
- Входные билеты на объекты показа (указанные в программе) и на Вотчину
- Сладкий подарок
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты к началу маршрута и обратно
- Катание на лошадях - по желанию, стоимость уточнять на месте
- Доплата за одноместное размещение - 7 500 рублей
- Новогодний банкет 31.12 (до 22:00):взрослый - 4 500 рублейдетский (до 16 лет) - 2 500 рублей
- Взрослый - 4 500 рублей
- Детский (до 16 лет) - 2 500 рублей
- Программа «Встреча Нового года на Вотчине» - 3 000 рублей
- Дополнительные мероприятия на Вотчине
- Другие дополнительные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли какие-то скидки?
Группам от 10 человек мы дарим скидку 5% от стоимости тура.
Программа окончательная или могут быть изменения?
Мы оставляем за собой право вносить изменения в последовательность экскурсионных и культурно-развлекательных программ. Программа также может быть изменена с учетом ваших пожеланий.
Как организована встреча Нового года?
31 декабря состоится новогодний банкет, который завершится в 22:00.
Банкет оплачивается дополнительно: взрослый — 4 500 руб. /чел., детский (до 16 лет) — 2 500 руб. /чел.
После банкета желающие могут отправиться на Вотчину Деда Мороза для встречи Нового года (доплата — 3 000 руб. /чел. независимо от возраста).
В программе новогоднее поздравление Деда Мороза и развлекательные площадки для детей и взрослых.
Угощения на Вотчине не предусмотрены.
Обратный трансфер в гостиницу в 01:30.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Увидеть Дедушку Мороза и оказаться в сказке.
Ребёнку и нам понравилось