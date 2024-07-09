Я составил маршрут с лучшими местами для съёмок в горах, где почти не бывает людей
В основе этого фототура — локации, которые я собирал несколько лет в поисках лучших точек для съёмок. Наш путь пройдёт по местам, где редко встретишь кого-либо. По местам, где, кроме читать дальше
природы с красивейшими видами, ничего нет. По диким и девственным местам.
Сначала вы насладитесь самим путешествием, а затем — и многие годы спустя — вас будут греть классные кадры, которые я сделаю.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Руины Верхнего Мизура. Отсюда открывается замечательный вид на Алагирское ущелье, непривычный для тех, кто уже много раз бывал тут. Отвесные скалы и ветер создают свой антураж и придают кадрам атмосферу энергии и динамики.
Ход. Здесь на высоте более 2000 м можно встретить диких лошадей. А у небольшого пруда захочется сделать много кадров на фоне Главного Кавказского хребта.
Высокогорный конный прокат. При желании вы не только пообщаетесь с прекрасными созданиями — лошадьми, но и получите замечательные фото верхом.
Водопады и ледник Сказка. Путь сюда не самый простой, но это ничто по сравнению с тем, что вы получите взамен. Это возможность услышать, как «говорит» ледник, и почувствовать силу гор, которые окружат вас со всех сторон.
Мамисонский перевал. На высоте 2500 м открывается вид на самые высокие горы в Осетии в непосредственной близости к ним. Кадры, которые тут получаются, поистине особенные.
Лисри и старый заброшенный город. Вы сможете прогуляться по руинам средневекового поселения.
Организационные детали
Фото и видео — основное в этой программе, но историческими фактами я тоже обязательно поделюсь
Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Airtrek
Я заберу вас из отеля, даже если вы остановились не во Владикавказе, а в горах
Всё необходимое для комфортной поездки у меня всегда с собой: вода, средства гигиены, чай, кофе, сладости, энергетические батончики, средства оказания первой медицинской помощи
Мы не будем никуда заезжать на обед, поэтому советую взять с собой перекус
Фотографии
Количество фото зависит от разных факторов (от 100 до 500 кадров в среднем)
Все кадры подвергаются обработке в виде цвето-, свето-, экспокоррекции
Предоставляю готовый материал в срок от 1 дня до 2 недель на облачном хранилище в виде ссылки
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваш гид во Владикавказе
Провёл экскурсии для 340 туристов
Привет! Меня зовут Георгий, я фотограф и очень люблю горы. Так сложилось, что, фотографируя, я объездил многие удивительные места, которые теперь хочу открыть для вас.