В основе этого фототура — локации, которые я собирал несколько лет в поисках лучших точек для съёмок. Наш путь пройдёт по местам, где редко встретишь кого-либо. По местам, где, кроме

природы с красивейшими видами, ничего нет. По диким и девственным местам. Сначала вы насладитесь самим путешествием, а затем — и многие годы спустя — вас будут греть классные кадры, которые я сделаю.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Руины Верхнего Мизура. Отсюда открывается замечательный вид на Алагирское ущелье, непривычный для тех, кто уже много раз бывал тут. Отвесные скалы и ветер создают свой антураж и придают кадрам атмосферу энергии и динамики.

Ход. Здесь на высоте более 2000 м можно встретить диких лошадей. А у небольшого пруда захочется сделать много кадров на фоне Главного Кавказского хребта.

Высокогорный конный прокат. При желании вы не только пообщаетесь с прекрасными созданиями — лошадьми, но и получите замечательные фото верхом.

Водопады и ледник Сказка. Путь сюда не самый простой, но это ничто по сравнению с тем, что вы получите взамен. Это возможность услышать, как «говорит» ледник, и почувствовать силу гор, которые окружат вас со всех сторон.

Мамисонский перевал. На высоте 2500 м открывается вид на самые высокие горы в Осетии в непосредственной близости к ним. Кадры, которые тут получаются, поистине особенные.

Лисри и старый заброшенный город. Вы сможете прогуляться по руинам средневекового поселения.

Организационные детали

Фото и видео — основное в этой программе, но историческими фактами я тоже обязательно поделюсь

Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Airtrek

Я заберу вас из отеля, даже если вы остановились не во Владикавказе, а в горах

Всё необходимое для комфортной поездки у меня всегда с собой: вода, средства гигиены, чай, кофе, сладости, энергетические батончики, средства оказания первой медицинской помощи

Мы не будем никуда заезжать на обед, поэтому советую взять с собой перекус

Фотографии