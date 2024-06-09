На свидание в горы: пикник и фотосессия - формат «Всё включено»

Побывать в местах, воспетых главным лириком Осетии - Коста Хетагуровым
Вас ждёт путешествие в горы Осетии по самым романтичным местам, связанным с осетинским певцом любви — поэтом Коста Хетагуровым.

Поездка плавно перетечёт в пикник в потрясающей локации: сосновом лесу над селом Унал или на берегу озера с изумрудной водой.

А я, как профессиональный фотограф и по совместительству влюблённый в горы, сделаю много классных фотографий для ваших соцсетей.
На свидание в горы: пикник и фотосессия - формат «Всё включено»
На свидание в горы: пикник и фотосессия - формат «Всё включено»
На свидание в горы: пикник и фотосессия - формат «Всё включено»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

  • Роща Хетага. Вы узнаете, как простой охранник кабардинского князя Хетаг влюбился в дочь своего хозяина и украл её. От преследователей он чудесным образом спасся в роще.
  • Горное село Нар. Позже Хетаг переехал в село Нар и положил начало роду Хетагуровых.
  • Дом-музей Коста Хетагурова — поэта, драматурга и живописца. Он впервые воспел любовь как идеальное чувство и ввёл её в круг традиционных мотивов осетинской литературы.
  • Места натурных съёмок легендарного советского фильма «Фатима» по одноимённой поэме К. Хетагурова, повествующей о трагической любви.
  • Архонский перевал и Лавочка счастья на высоте порядка 2500 м. Виды с этого места открываются фантастические! А желания, загаданные у обрыва, обязательно сбываются.
  • Пикник на природе с захватывающими видами и романтической фотосессией.

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер из любого места в черте города, пикник с едой, домашним вином и фруктами, пледы (при необходимости), фотосессия.
  • В течение 1–2 недель вы получите 50-100 фото с цветокоррекцией через Google Диск и короткое видео (в среднем 30 сек.).
  • Поездка занимает 5 часов, пикник — около 2 часов.
  • В дождливую погоду маршрут может быть незначительно изменён.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковНеобычныеЛетниеПрирода и пейзажиГорыВыездныеНа весь деньФотопрогулкиРомантическиеЛавочка счастьяГастрономические

Похожие экскурсии из Владикавказа

Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
21 отзыв
Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
Индивидуальная экскурсия из Северной в Южную Осетию подарит вам незабываемые впечатления и познакомит с колоритом и историей этих регионов
Начало: на улице Коцоева
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
В горы Северной Осетии - к самым облакам
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
23 отзыва
В горы Северной Осетии - к самым облакам
Путешествие в горы Северной Осетии - это незабываемые эмоции и захватывающие виды. Окунитесь в атмосферу величия и красоты природы
Начало: Забираем от места Вашего размещения
Сегодня в 09:00
13 июня в 09:00
1340012 060 за всё до 3 чел.
Затерянный мир Дигорского ущелья (с пикником в горах!)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
25 отзывов
Затерянный мир Дигорского ущелья: средневековье и пикник в горах
Погрузитесь в атмосферу средневековья с экскурсией в Дигорское ущелье. Старинные села и пикник в горах ждут вас
Начало: у места вашего проживания
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
19 850 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владикавказе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии во Владикавказе
ХорошоТам