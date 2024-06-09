Вас ждёт путешествие в горы Осетии по самым романтичным местам, связанным с осетинским певцом любви — поэтом Коста Хетагуровым.
Поездка плавно перетечёт в пикник в потрясающей локации: сосновом лесу над селом Унал или на берегу озера с изумрудной водой.
А я, как профессиональный фотограф и по совместительству влюблённый в горы, сделаю много классных фотографий для ваших соцсетей.
Поездка плавно перетечёт в пикник в потрясающей локации: сосновом лесу над селом Унал или на берегу озера с изумрудной водой.
А я, как профессиональный фотограф и по совместительству влюблённый в горы, сделаю много классных фотографий для ваших соцсетей.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
- Роща Хетага. Вы узнаете, как простой охранник кабардинского князя Хетаг влюбился в дочь своего хозяина и украл её. От преследователей он чудесным образом спасся в роще.
- Горное село Нар. Позже Хетаг переехал в село Нар и положил начало роду Хетагуровых.
- Дом-музей Коста Хетагурова — поэта, драматурга и живописца. Он впервые воспел любовь как идеальное чувство и ввёл её в круг традиционных мотивов осетинской литературы.
- Места натурных съёмок легендарного советского фильма «Фатима» по одноимённой поэме К. Хетагурова, повествующей о трагической любви.
- Архонский перевал и Лавочка счастья на высоте порядка 2500 м. Виды с этого места открываются фантастические! А желания, загаданные у обрыва, обязательно сбываются.
- Пикник на природе с захватывающими видами и романтической фотосессией.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер из любого места в черте города, пикник с едой, домашним вином и фруктами, пледы (при необходимости), фотосессия.
- В течение 1–2 недель вы получите 50-100 фото с цветокоррекцией через Google Диск и короткое видео (в среднем 30 сек.).
- Поездка занимает 5 часов, пикник — около 2 часов.
- В дождливую погоду маршрут может быть незначительно изменён.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваш гид во Владикавказе
Меня зовут Тимур, я занимаюсь фотографией уже более 10 лет. До этого работал шеф-поваром. С детства я часто ездил в горы, в родовое село моего деда. Тогда эти поездки казалисьЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа
Похожие экскурсии из Владикавказа
Индивидуальная
10 часов
Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
Индивидуальная экскурсия из Северной в Южную Осетию подарит вам незабываемые впечатления и познакомит с колоритом и историей этих регионов
Начало: на улице Коцоева
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
В горы Северной Осетии - к самым облакам
Путешествие в горы Северной Осетии - это незабываемые эмоции и захватывающие виды. Окунитесь в атмосферу величия и красоты природы
Начало: Забираем от места Вашего размещения
Сегодня в 09:00
13 июня в 09:00
1340012 060₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Затерянный мир Дигорского ущелья: средневековье и пикник в горах
Погрузитесь в атмосферу средневековья с экскурсией в Дигорское ущелье. Старинные села и пикник в горах ждут вас
Начало: у места вашего проживания
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
19 850₽ за всё до 4 чел.