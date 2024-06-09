Тимур — ваш гид во Владикавказе

читать дальше чем-то обыденным и простым. Со временем, когда я начал фотографировать, горы стали открываться по-новому и поражать своей красотой. Вместе с друзьями мы начали устраивать пикники в самых живописных местах, фотографироваться и снимать видео. Так возникла идея делиться эстетикой и эмоциями с другими людьми.

Меня зовут Тимур, я занимаюсь фотографией уже более 10 лет. До этого работал шеф-поваром. С детства я часто ездил в горы, в родовое село моего деда. Тогда эти поездки казались