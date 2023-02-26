Представляем уникальный мастер-класс в Владикавказе, который позволит вам не только увидеть, но и по-настоящему почувствовать душу Осетии.
В течение одного дня вы посетите Кадаргаванский каньон, где природа демонстрирует свою мощь и
В течение одного дня вы посетите Кадаргаванский каньон, где природа демонстрирует свою мощь и
5 причин купить этот мастер-класс
- 🌄 Потрясающие виды Кадаргаванского каньона
- 🏰 Уникальная Дзивгисская крепость
- 🥧 Мастер-класс по выпечке осетинских пирогов
- 🎶 Живое выступление на национальном инструменте
- 🚌 Комфортабельный трансфер на внедорожнике
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и экскурсий. В это время вы сможете насладиться красотой природы и приятным климатом. В апреле и октябре также возможно посещение, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия может быть менее комфортной из-за холодной погоды, но все же доступна для любителей зимних пейзажей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Кадаргаванский каньон
- Дзивгисская крепость
- Башни Курта и Тага
- Город мертвых
- Кармадонское ущелье
Описание мастер-класса
Насыщенный маршрут — в дружеской компании
- Первую остановку сделаем в живописном Кадаргаванском каньоне, образовавшемся в результате пробития скальных массивов горной рекой Фиагдон.
- У Дзивгисской наскальной крепости 13 века вы узнаете об удивительном способе ее сооружения и новаторских технологиях защиты тех времен.
- Далее вы осмотрите родовые башни братьев Курта и Тага, а также услышите историю, связанную со взаимоотношениями основателей двух ущелий.
- Возле арт-объекта «Æ», посвященной единственной некириллической букве в осетинском алфавите, вы сможете сделать символичные снимки.
- А впереди у нас — мастер-класс по выпечке осетинских пирогов в селении Фазикау (это займет 1,5-2 часа) и обед.
- После отправимся к крупнейшему некрополю на Кавказе в селении Даргавс, Городу мертвых, о котором сложили не одну легенду.
- Оставив археологический комплекс, двинемся в сторону Зеленого перевала, который соединяет Тагаурское и Кармадонское ущелья.
- В Кармадонском ущелье вспомним о трагическом сходе ледника Колка и посетим мемориал памяти пропавшим без вести, включая съемочную группу С. Бодрова.
- В завершение на одной из смотровых площадок с фантастическим видом вы послушаете мое авторское живое выступление на национальном инструменте дала-фандыр.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включен трансфер на комфортабельном внедорожнике и обед, как в походном формате, так и в местном аутентичном кафе на всех участников экскурсии.
- Экскурсию можно провести для большего числа участников за доплату. Уточняйте стоимость в сообщениях.
- В случае ухудшения погодных условий мы немного изменим последовательность и сам маршрут экскурсии.
- По пути будет несколько сакральных мест, учитывайте это, пожалуйста, при выборе одежды (мини-юбки и шорты не рекомендуются, либо возьмите с собой платок на пояс). Летом позаботьтесь о головных уборах — солнце здесь может сильно печь.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Коста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахсарбек — ваш гид во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 210 туристов
Приветствую всех путешественников! Расскажу немного о своей мотивации и о том, как я пришел к проведению авторских туров. Все началось с моего увлечения историей родного края и автохтонных народностей Кавказа.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Захватывающее путешествие, невероятные виды и солнечная погода, оставили ощущение что это был яркий сон.
Ахсарбек, открыл глаза на Осетию, мы услышали очень много интересного об истории народа, традициях и соприкоснулись с тайной скрытой глубоко в горах.
Мы обязательно вернёмся, спасибо Ахшар.
Ахсарбек, открыл глаза на Осетию, мы услышали очень много интересного об истории народа, традициях и соприкоснулись с тайной скрытой глубоко в горах.
Мы обязательно вернёмся, спасибо Ахшар.
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