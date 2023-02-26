Представляем уникальный мастер-класс в Владикавказе, который позволит вам не только увидеть, но и по-настоящему почувствовать душу Осетии.В течение одного дня вы посетите Кадаргаванский каньон, где природа демонстрирует свою мощь и

красоту, и Дзивгисскую крепость, рассказывающую о богатой истории региона. Вас ждет знакомство с уникальными родовыми башнями Курта и Тага, а также посещение знаменитого Города мертвых, каждый уголок которого хранит в себе тайны прошлого. Но это не все: вы также научитесь готовить настоящие осетинские пироги в селении Фазикау, что станет настоящим погружением в культуру и традиции местных жителей. Завершит ваше путешествие живое выступление на дала-фандыре, национальном инструменте, звуки которого надолго останутся в вашей памяти. Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе исследовать наследие Осетии и создать незабываемые воспоминания

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и экскурсий. В это время вы сможете насладиться красотой природы и приятным климатом. В апреле и октябре также возможно посещение, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия может быть менее комфортной из-за холодной погоды, но все же доступна для любителей зимних пейзажей.

Сейчас август — это идеальное время.