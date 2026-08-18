За один день вы проживёте две жизни Владикавказа: парадную и сокровенную.
Сначала исследуете площадь Штыба и проспект Мира, который подарил городу славу кавказского Петербурга. Увидите лабиринты улиц и познакомитесь с их историей.
Сначала исследуете площадь Штыба и проспект Мира, который подарил городу славу кавказского Петербурга. Увидите лабиринты улиц и познакомитесь с их историей.
Описание экскурсии
- Площадь Штыба — начало истории города: от военной крепости до многоликого Владикавказа.
- Проспект Мира — кавказский Невский с роскошными особняками 19 века. Вы узнаете о судьбах их владельцев, архитектурных секретах и о том, почему город заслужил славу маленького Петербурга.
- Мультикультурное сердце города — Суннитская мечеть Мухтарова и армянская церковь. На набережной бурного Терека мы поговорим о том, как на протяжении веков во Владикавказе мирно соседствуют разные народы и религии.
- Центральный парк — остановка в тени старых деревьев, чтобы почувствовать неспешный городской ритм.
- Центр народных промыслов — знакомство с традиционными ремёслами.
На прогулке мы также поговорим о том, чем живёт современный Владикавказ:
- как древние кавказские традиции вплетаются в ритм сегодняшнего дня.
- где отдыхает творческая молодёжь.
- какие места любят горожане.
Организационные детали
- Пешеходная часть займёт 2–3 часа, аланский вечер — оставшееся время.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в воскресенье в 16:30
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Штыба
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 16:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зара — Организатор во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 275 туристов
Более 12 лет я работаю в туризме, побывала в 35 странах мира, влюбляла путешественников в разные континенты и города. После пандемии стала создавать авторские туры в моей любимой Республике Ингушетия. Когда я вижу и чувствую восторг и неподдельный интерес к истории, культуре и национальной самобытности южных регионов, понимаю, что я на правильном пути.
Входит в следующие категории Владикавказа
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