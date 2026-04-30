Проехать нестандартным маршрутом по главным местам региона
Едем в горы Северной Осетии — к захватывающим видам и древним памятникам.
Вы посетите Фиагдонское и Кармадонское ущелья, оцените панорамы с Какадурского и Кахтисарского перевалов. Осмотрите самый высокогорный монастырь России и знаменитый Город мёртвых. А по пути узнаете о самобытной культуре и истории республики.
9:00 — выезд из Владикавказа 10:50 — Фиагдонское ущелье. В окружении гор, лесов и альпийских лугов осмотрим Аланский монастырь — самый высокогорный в России — и поговорим о его создании 11:30 — Какадурский перевал. На высоте около 1800 метров над уровнем моря вы полюбуетесь панорамами Кавказских гор и Фиагдонским ущельем. Желающие покачаются на качелях. Также посмотрим на башню Курта и Тага и арт-объект, посвящённый букве Æ осетинского алфавита 12:30 — арт-объект «Колесо Балсага». Проедем по Тагаурскому ущелью и сделаем фотографии с видом на четырёхтысячники. При желании заедем в кафе на обед 13:00 — Даргавский некрополь. Осмотрим знаменитый Город мёртвых 14:40 — Кармадон. Посетим печально известное, но живописное ущелье 15:30 — возвращение во Владикавказ
Вы узнаете:
об истории Осетии и о том, почему республику называют Аланией
о местных традициях и обычаях
происхождении склеповых погребений
причинах строительства сторожевых башен
Организационные детали
Поедем на комфортабельном автомобиле: Nissan (4 места) / Chevrolet Niva / Toyota Sequoia (7 мест) / Mercedes-Benz Sprinter (18 мест) / другой внедорожник
Отдельно оплачиваются билеты в Даргавсский некрополь — 150 ₽ с чел., обед в кафе (по желанию, около 800 ₽ с чел.)
По согласованию с группой, если экскурсия проходит на внедорожнике, можем заехать к знаменитой лавочке над пропастью — 2500 ₽ с человека
Мы можем провести экскурсию в индивидуальном формате (на автомобилях Lexus GX, Toyota 100, 120 и других) — доплата 5000 ₽ за группу
С вами буду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Олимпийский парк
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 129 туристов
Меня зовут Роман. Родился и вырос в Осетии. Наша команда гидов поможет вам погрузиться в богатую историю нашей маленькой Осетии и покажет её красоту. Наше кредо — ответственность и безопасность!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
С
Светлана
отличное путешествие, гиду Зауру огромное спасибо, обо всем рассказал, всё показал, просто класс 👍
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Владикавказа
Похожие экскурсии на «Из Владикавказа - в сердце горной Алании»