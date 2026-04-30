Едем в горы Северной Осетии — к захватывающим видам и древним памятникам. Вы посетите Фиагдонское и Кармадонское ущелья, оцените панорамы с Какадурского и Кахтисарского перевалов. Осмотрите самый высокогорный монастырь России и знаменитый Город мёртвых. А по пути узнаете о самобытной культуре и истории республики.

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Владикавказа

10:50 — Фиагдонское ущелье. В окружении гор, лесов и альпийских лугов осмотрим Аланский монастырь — самый высокогорный в России — и поговорим о его создании

11:30 — Какадурский перевал. На высоте около 1800 метров над уровнем моря вы полюбуетесь панорамами Кавказских гор и Фиагдонским ущельем. Желающие покачаются на качелях. Также посмотрим на башню Курта и Тага и арт-объект, посвящённый букве Æ осетинского алфавита

12:30 — арт-объект «Колесо Балсага». Проедем по Тагаурскому ущелью и сделаем фотографии с видом на четырёхтысячники. При желании заедем в кафе на обед

13:00 — Даргавский некрополь. Осмотрим знаменитый Город мёртвых

14:40 — Кармадон. Посетим печально известное, но живописное ущелье

15:30 — возвращение во Владикавказ

Вы узнаете:

об истории Осетии и о том, почему республику называют Аланией

о местных традициях и обычаях

происхождении склеповых погребений

причинах строительства сторожевых башен

Организационные детали