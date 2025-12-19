Каньоны, замки и водные каскады Северной Осетии за 1 день - на джипах из Владикавказа
В Дигорском ущелье трудно сдерживать эмоции — первозданная природа, умопомрачительные пейзажи и памятники седой старины захватывают внимание без остатка. Вы увидите водопады Три сестры и Жемчужина. Посетите каньон Ахсинта и «корабль» в Ханазе. Побываете в музее Задалески Нана.
А наши гиды, настоящие горцы с большим сердцем и отважные духом, расскажут самое интересное о традициях, обычаях и истории края.
Описание экскурсии
Каньон Ахсинта
Вы побываете в ущелье высотой 300 метров и шириной (в самом узком месте) — всего 30! С Чёртового моста можно бросить камушек — звука вы не услышите, а взглянув вниз, увидите, как под ногами ревёт и беснуется Урух. А мы расскажем о несчастных девушках, посещавших эти места, и о том, как Ахсинта не раз спасала от врагов местных горцев.
Дом-музей Нана Задалески
Вы посетите особое место с необычайно тёплой и светлой атмосферой. Здесь чувствуешь себя, как в гостях у своей прабабушки. Уходить не хочется. А почему — поймёте сами, когда услышите легенду о спасительнице аланского рода.
Замок Фрегат
Давным-давно Ханаз был сказочно богат — здесь возвышалось несколько замков. Сейчас остались только руины и один-единственный замок, похожий на корабль. Вы сможете зайти на него и осмотреть окрестности с верхней «палубы». А дополнят впечатления легенды и истории о памятнике из глубокого Средневековья.
Водопады Дигории
Три стремительных водных потока берут начало в леднике на вершине горного массива Таймази, и их официальное название — Таймазинские водопады, но сейчас их чаще зовут Три сестры. Вы оцените, как зрелищно выглядит каскад и издалека, и вблизи. А после отправитесь к Жемчужине в заповедной зоне нацпарка.
Водопад Байради
Высота каскада — примерно 20 метров. Таким образом река Хуракомидон покидает лесистый Суганский хребет и низвергается в глубокий каменистый каньон. Зимой Байарди особенно красив — он застывает в фигуры причудливых форм, каждый раз разных.
Водопад Чёртова мельница
В завершение посетим огромное природное джакузи — уникальное природное место.
Примерный тайминг
9:00 — выезд, Олимпийский парк, колесо обозрения 10:30 — каньон Ахсинта 11:00 — музей Заделески Нана 12:00 — замок Фрегат 13:00 — обед 14:30 — водопады Три сестры 15:30 — водопад Байради 16:30 — выезд во Владикавказ 18:30 — возвращение в город
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Lexus или другом подготовленном для бездорожья автомобиле
Отдельно оплачивается: посещение нацпарка — 200 ₽, обед — 1000 ₽ (по желанию)
С вами поеду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
Стандартный билет
4990 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У KFC
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зелимхан — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 541 туриста
Приветствую вас, прекрасные путники! Я амбассадор команды гидов. Мы хотим показать вам Северный Кавказ нашей прекрасной страны и навсегда пленить ваши сердца. В нашей команде — только дипломированные, местные, сильные, читать дальше
опытные гиды-горцы. Добрые, заботливые и воспитанные ребята. Они расскажут вам не только историю мест и событий, но и поделятся тем, что им передали мудрые старцы-горцы и предки рода. Только природа России на Северном Кавказе захватывает дух так, что забываешь, как дышать. Дышите! Вы на Кавказе!