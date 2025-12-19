Мои заказы

Дигория + долина тысячи водопадов

Каньоны, замки и водные каскады Северной Осетии за 1 день - на джипах из Владикавказа
В Дигорском ущелье трудно сдерживать эмоции — первозданная природа, умопомрачительные пейзажи и памятники седой старины захватывают внимание без остатка. Вы увидите водопады Три сестры и Жемчужина. Посетите каньон Ахсинта и «корабль» в Ханазе. Побываете в музее Задалески Нана.

А наши гиды, настоящие горцы с большим сердцем и отважные духом, расскажут самое интересное о традициях, обычаях и истории края.
Дигория + долина тысячи водопадов
Дигория + долина тысячи водопадов
Дигория + долина тысячи водопадов

Описание экскурсии

Каньон Ахсинта

Вы побываете в ущелье высотой 300 метров и шириной (в самом узком месте) — всего 30! С Чёртового моста можно бросить камушек — звука вы не услышите, а взглянув вниз, увидите, как под ногами ревёт и беснуется Урух. А мы расскажем о несчастных девушках, посещавших эти места, и о том, как Ахсинта не раз спасала от врагов местных горцев.

Дом-музей Нана Задалески

Вы посетите особое место с необычайно тёплой и светлой атмосферой. Здесь чувствуешь себя, как в гостях у своей прабабушки. Уходить не хочется. А почему — поймёте сами, когда услышите легенду о спасительнице аланского рода.

Замок Фрегат

Давным-давно Ханаз был сказочно богат — здесь возвышалось несколько замков. Сейчас остались только руины и один-единственный замок, похожий на корабль. Вы сможете зайти на него и осмотреть окрестности с верхней «палубы». А дополнят впечатления легенды и истории о памятнике из глубокого Средневековья.

Водопады Дигории

Три стремительных водных потока берут начало в леднике на вершине горного массива Таймази, и их официальное название — Таймазинские водопады, но сейчас их чаще зовут Три сестры. Вы оцените, как зрелищно выглядит каскад и издалека, и вблизи. А после отправитесь к Жемчужине в заповедной зоне нацпарка.

Водопад Байради

Высота каскада — примерно 20 метров. Таким образом река Хуракомидон покидает лесистый Суганский хребет и низвергается в глубокий каменистый каньон. Зимой Байарди особенно красив — он застывает в фигуры причудливых форм, каждый раз разных.

Водопад Чёртова мельница

В завершение посетим огромное природное джакузи — уникальное природное место.

Примерный тайминг

9:00 — выезд, Олимпийский парк, колесо обозрения
10:30 — каньон Ахсинта
11:00 — музей Заделески Нана
12:00 — замок Фрегат
13:00 — обед
14:30 — водопады Три сестры
15:30 — водопад Байради
16:30 — выезд во Владикавказ
18:30 — возвращение в город

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Lexus или другом подготовленном для бездорожья автомобиле
  • Отдельно оплачивается: посещение нацпарка — 200 ₽, обед — 1000 ₽ (по желанию)
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У KFC
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зелимхан
Зелимхан — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 541 туриста
Приветствую вас, прекрасные путники! Я амбассадор команды гидов. Мы хотим показать вам Северный Кавказ нашей прекрасной страны и навсегда пленить ваши сердца. В нашей команде — только дипломированные, местные, сильные,
читать дальше

опытные гиды-горцы. Добрые, заботливые и воспитанные ребята. Они расскажут вам не только историю мест и событий, но и поделятся тем, что им передали мудрые старцы-горцы и предки рода. Только природа России на Северном Кавказе захватывает дух так, что забываешь, как дышать. Дышите! Вы на Кавказе!

Входит в следующие категории Владикавказа

Похожие экскурсии из Владикавказа

Из Владикавказа - в старинную Северную Осетию
На машине
Конные прогулки
8 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Владикавказа - в старинную Северную Осетию
Погрузитесь в атмосферу старинной Северной Осетии: уникальные горные села, древние склепы и захватывающие виды ждут вас
Начало: Владикавказ
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Горы, каньоны и ущелья Северной Осетии
На машине
8 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Горы, каньоны и ущелья Северной Осетии
Погрузитесь в уникальный мир Северной Осетии: высокогорные монастыри, древние крепости и загадочные некрополи ждут вашего визита
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Северная Осетия во всём великолепии (на джипе из Владикавказа)
Джиппинг
На машине
6 часов
12 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Северная Осетия во всём великолепии (на джипе из Владикавказа)
Полюбоваться горными ущельями, посетить древний монастырь и увидеть Сказский ледник
Начало: У центрального входа в Олимпийский Парк
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 и 11:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий во Владикавказе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владикавказе