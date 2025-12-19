В Дигорском ущелье трудно сдерживать эмоции — первозданная природа, умопомрачительные пейзажи и памятники седой старины захватывают внимание без остатка. Вы увидите водопады Три сестры и Жемчужина. Посетите каньон Ахсинта и «корабль» в Ханазе. Побываете в музее Задалески Нана. А наши гиды, настоящие горцы с большим сердцем и отважные духом, расскажут самое интересное о традициях, обычаях и истории края.

Описание экскурсии

Каньон Ахсинта

Вы побываете в ущелье высотой 300 метров и шириной (в самом узком месте) — всего 30! С Чёртового моста можно бросить камушек — звука вы не услышите, а взглянув вниз, увидите, как под ногами ревёт и беснуется Урух. А мы расскажем о несчастных девушках, посещавших эти места, и о том, как Ахсинта не раз спасала от врагов местных горцев.

Дом-музей Нана Задалески

Вы посетите особое место с необычайно тёплой и светлой атмосферой. Здесь чувствуешь себя, как в гостях у своей прабабушки. Уходить не хочется. А почему — поймёте сами, когда услышите легенду о спасительнице аланского рода.

Замок Фрегат

Давным-давно Ханаз был сказочно богат — здесь возвышалось несколько замков. Сейчас остались только руины и один-единственный замок, похожий на корабль. Вы сможете зайти на него и осмотреть окрестности с верхней «палубы». А дополнят впечатления легенды и истории о памятнике из глубокого Средневековья.

Водопады Дигории

Три стремительных водных потока берут начало в леднике на вершине горного массива Таймази, и их официальное название — Таймазинские водопады, но сейчас их чаще зовут Три сестры. Вы оцените, как зрелищно выглядит каскад и издалека, и вблизи. А после отправитесь к Жемчужине в заповедной зоне нацпарка.

Водопад Байради

Высота каскада — примерно 20 метров. Таким образом река Хуракомидон покидает лесистый Суганский хребет и низвергается в глубокий каменистый каньон. Зимой Байарди особенно красив — он застывает в фигуры причудливых форм, каждый раз разных.

Водопад Чёртова мельница

В завершение посетим огромное природное джакузи — уникальное природное место.

Примерный тайминг

9:00 — выезд, Олимпийский парк, колесо обозрения

10:30 — каньон Ахсинта

11:00 — музей Заделески Нана

12:00 — замок Фрегат

13:00 — обед

14:30 — водопады Три сестры

15:30 — водопад Байради

16:30 — выезд во Владикавказ

18:30 — возвращение в город

Организационные детали