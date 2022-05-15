Вас ждут экскурсии по программе Кавминводы – Северная Осетия – Кабардино-Балкария с профессиональными гидами и квалифицированными водителями.

Темнохвойные леса, бурные реки, водопады и горы создают неповторимую красоту этой местности

Поднимемся на канатной дороге к Сказочному леднику

Программа тура по дням

1 день Встреча и сбор группы

Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж.д. вокзал Пятигорска до 12:30. В 13:00 встреча и сбор группы, трансфер в отель в Пятигорске. Обзорная по Пятигорску, который по праву считается городом-памятником, ведь он видел множество исторических событий и великих людей. Прогуляемся по парку «Цветник» - излюбленному месту отдыха туристов. Посетим особенно знаменитые места – гору со скульптурой «Орел», грот Дианы, вдохновлявший Лермонтова, Академическую Елизаветинскую галерею. Полюбуемся видом на город, на горы Машук и Бештау, открывающимся у беседки Эолова арфа. После нас ждёт Провал — так называется подземная пещера в Пятигорске с дивным голубым озером. Размещение в гостиницах: Бештау 3* или Интурист 3*. 15:00 Обзорная экскурсия в Пятигорске. Программа дня: знакомство с Пятигорском – парк «Цветник» - грот Дианы – пещера Провал.

2 день Пятигорск – Медовые водопады – Кисловодск – Пятигорск

Начало 09:00. Программа дня: путешествие к Медовым водопадам - природный памятник гора Кольцо – знакомство с Кисловодском – Курортный парк – Каскадная лестница – Главная Нарзанная галерея. Путешествие к Медовым водопадам раскроет разнообразие и красоту природы, истории и традиций края. По пути сделаем остановку, чтоб осмотреть природный памятник – гора Кольцо. После прогулки на Медовых водопадах будет время отдохнуть и насладиться природными пейзажами, попробовать национальную кухню. Знакомство с Кисловодском, начинается в старинной части города, от Кисловодской крепости, давшей начало городу-курорту в первых годах XIX столетия. Продолжим на аллеях и тропинках Курортного парка Кисловодска – второго по площади рукотворного парка в Европе. Когда-то в свою бытность здесь прогуливались Михаил Лермонтов, Александр Пушкин, Лев Толстой и Антон Чехов. Водопад «Стеклянная струя», Зеркальный пруд и мостик «Дамский каприз» – живописнейшие достопримечательности в тихой уединенной части Курортного парка. Далее экскурсия продолжится по живописным городским окрестностям, пройдемся по Каскадной лестнице, продегустируем целебный нарзан в Главной Нарзанной галерее и насладимся красотой Курортного бульвара. Обед и ужин – самостоятельно (Доп. плата) Продолжительность 8 часов, 145 км.

3 день Пятигорск – поляна Азау – гора Эльбрус – Нальчик

Начало в 08:30. Программа дня: Баксанское ущелье – поляна Нарзанов – поляна Азау (2300 м над уровнем моря) – Эльбрус – высочайшая вершина Европы, подъем до станции «Мир», 3450 м. – переезд в Нальчик. Отправимся к подножию высочайшей горы Европы – Эльбрусу (5462 м), по пути познакомимся с достопримечательностями самого большого и знаменитого на Центральном Кавказе Баксанского ущелья, посетим красивейшую Поляну нарзанов. Затем мы поднимемся на поляну Азау (2300 м над уровнем моря). Поляна прекрасна в любое время года. Хвойный лес, горный воздух, природные нарзаны создают настроение и укрепляют иммунитет. Подъем на канатке на Эльбрус на станцию «Мир», 3450 м. – Пятигорск (165 км) Эльбрус - визитная карточка Северного Кавказа! Сегодня, позавтракав, по канатной дороге комплекса «Эльбрус» мы поднимемся на станцию Мир (3450 м) и осмотрим окрестности: пьянящее ощущение от покорения самой высокой вершины Европы, бесконечная панорама заснеженных хребтов и проплывающие под ногами облака. По пути мы узнаем историю покорения одного из красивейших пиков мира, спящего вулкана, с которым связано много мистических событий. Канатная дорога поднимет нас к вечным снегам и льдам, к невообразимым панорамам Главного Кавказского хребта. Интересующиеся историей могут посетить Музей боевой славы защитников Эльбруса в годы Великой Отечественной войны, а кто-то захочет просто зайти в кафе, попробовать местную выпечку, горячие блюда, чай, кофе, глинтвейн. Желающие смогут подняться на верхнюю станцию канатки — Гара-Баши (3850м) и покататься на снегоходах и ратраках. Впечатления и эмоции останутся на всю жизнь! Переезд в г. Нальчик, размещение в гостинице. Обед и ужин – самостоятельно (Доп. плата). Прибытие в г. Нальчик, размещение в гостинице. Продолжительность 8-9 часов, 295 км.

4 день Обзорная в Нальчике – Чегемское ущелье, водопады – Обзорная во Владикавказе

Начало 08:30. Программа дня: знакомство с Нальчиком – Чегемские водопады – Обед (Вкл. в стоимость) – обзорная экскурсия во Владикавказе. Знакомство с Нальчиком начинаем от ж.д. вокзала и направимся по прямому, как стрела, проспекту Ленина, чтоб познакомиться с достопримечательностями города: главной соборной Джума Мечетью, памятником «Навеки с Россией», объект культурного наследия, Площадью Согласия. Культурная часть центра города представлена Театром трёх народов, Театром Кайсына Кулиева, ну и конечно, Театром имени Али Шогенцукова. Прогулка по местному «Арбату», так называют улицу Кабардинская, где мы познакомимся уже с архитектурой построек 19 века. Визитная карточка города Атажукинский парк - один из самых больших и красивейших парков в стране. Далее наш путь лежит в Чегемское ущелье, царство реки Чегем и красивейших в России водопадов. В этом месте произошло переплетение двух стихий — воды и камня, которые вместе смогли образовать совершенно фантастические пейзажи. 19:00-21:30 Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (Доп. плата) Продолжительность 220 км.

5 день Три ущелья: Куртатинское – Кармадонское – Даргавс

Начало 08:30. Программа дня: Куртатинское ущелье – Кадаргаванский каньон – скальная крепость Дзивгис – Башня Курта и Тага – селение Цмити – Свято-Успенский Аланский мужской монастырь – Обед (Вкл. в стоимость) – Даргавс – Город мертвых – Кармадон. Куртатинское ущелье расположено в самом центре горной Осетии. До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения. Кадаргаванский каньон. Уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон. Скальная крепость Дзивгис. Крепость датируется временами нашествия Тамерлана, то есть примерно 15 веком. Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов. Вдалеке на склоне можно отчетливо рассмотреть древнее селение Цмити. Территория буквально усыпана десятками объектов культурного наследия. Самый высокогорный в России Свято-Успенский Аланский мужской монастырь. Фиагдонские памятники: у памятника «Скорбящий конь» вспомним воинов-куртатинцев, отдавших жизнь за Родину в Великой Отечественной войне. Также увидим первый в мире памятник Ленину и бюст Сталина. 17:00 Прибытие во Владикавказ. Продолжительность 8 часов, 120 км.

6 день Алагирское ущелье – Цей – аул Нар