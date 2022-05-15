Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж.д. вокзал Пятигорска до 12:30.
В 13:00 встреча и сбор группы, трансфер в отель в Пятигорске.
Обзорная по Пятигорску, который по праву считается городом-памятником, ведь он видел множество исторических событий и великих людей. Прогуляемся по парку «Цветник» - излюбленному месту отдыха туристов.
Посетим особенно знаменитые места – гору со скульптурой «Орел», грот Дианы, вдохновлявший Лермонтова, Академическую Елизаветинскую галерею.
Полюбуемся видом на город, на горы Машук и Бештау, открывающимся у беседки Эолова арфа.
После нас ждёт Провал — так называется подземная пещера в Пятигорске с дивным голубым озером.
Размещение в гостиницах: Бештау 3* или Интурист 3*.
15:00 Обзорная экскурсия в Пятигорске.
Программа дня: знакомство с Пятигорском – парк «Цветник» - грот Дианы – пещера Провал.
Начало 09:00.
Программа дня: путешествие к Медовым водопадам - природный памятник гора Кольцо – знакомство с Кисловодском – Курортный парк – Каскадная лестница – Главная Нарзанная галерея.
Путешествие к Медовым водопадам раскроет разнообразие и красоту природы, истории и традиций края. По пути сделаем остановку, чтоб осмотреть природный памятник – гора Кольцо.
После прогулки на Медовых водопадах будет время отдохнуть и насладиться природными пейзажами, попробовать национальную кухню.
Знакомство с Кисловодском, начинается в старинной части города, от Кисловодской крепости, давшей начало городу-курорту в первых годах XIX столетия.
Продолжим на аллеях и тропинках Курортного парка Кисловодска – второго по площади рукотворного парка в Европе.
Когда-то в свою бытность здесь прогуливались Михаил Лермонтов, Александр Пушкин, Лев Толстой и Антон Чехов. Водопад «Стеклянная струя», Зеркальный пруд и мостик «Дамский каприз» – живописнейшие достопримечательности в тихой уединенной части Курортного парка.
Далее экскурсия продолжится по живописным городским окрестностям, пройдемся по Каскадной лестнице, продегустируем целебный нарзан в Главной Нарзанной галерее и насладимся красотой Курортного бульвара.
Обед и ужин – самостоятельно (Доп. плата)
Продолжительность 8 часов, 145 км.
Начало в 08:30.
Программа дня: Баксанское ущелье – поляна Нарзанов – поляна Азау (2300 м над уровнем моря) – Эльбрус – высочайшая вершина Европы, подъем до станции «Мир», 3450 м. – переезд в Нальчик.
Отправимся к подножию высочайшей горы Европы – Эльбрусу (5462 м), по пути познакомимся с достопримечательностями самого большого и знаменитого на Центральном Кавказе Баксанского ущелья, посетим красивейшую Поляну нарзанов.
Затем мы поднимемся на поляну Азау (2300 м над уровнем моря).
Поляна прекрасна в любое время года. Хвойный лес, горный воздух, природные нарзаны создают настроение и укрепляют иммунитет.
Подъем на канатке на Эльбрус на станцию «Мир», 3450 м. – Пятигорск (165 км)
Эльбрус - визитная карточка Северного Кавказа!
Сегодня, позавтракав, по канатной дороге комплекса «Эльбрус» мы поднимемся на станцию Мир (3450 м) и осмотрим окрестности: пьянящее ощущение от покорения самой высокой вершины Европы, бесконечная панорама заснеженных хребтов и проплывающие под ногами облака.
По пути мы узнаем историю покорения одного из красивейших пиков мира, спящего вулкана, с которым связано много мистических событий.
Канатная дорога поднимет нас к вечным снегам и льдам, к невообразимым панорамам Главного Кавказского хребта.
Интересующиеся историей могут посетить Музей боевой славы защитников Эльбруса в годы Великой Отечественной войны, а кто-то захочет просто зайти в кафе, попробовать местную выпечку, горячие блюда, чай, кофе, глинтвейн. Желающие смогут подняться на верхнюю станцию канатки — Гара-Баши (3850м) и покататься на снегоходах и ратраках.
Впечатления и эмоции останутся на всю жизнь!
Переезд в г. Нальчик, размещение в гостинице.
Обед и ужин – самостоятельно (Доп. плата).
Прибытие в г. Нальчик, размещение в гостинице.
Продолжительность 8-9 часов, 295 км.
Начало 08:30.
Программа дня: знакомство с Нальчиком – Чегемские водопады – Обед (Вкл. в стоимость) – обзорная экскурсия во Владикавказе.
Знакомство с Нальчиком начинаем от ж.д. вокзала и направимся по прямому, как стрела, проспекту Ленина, чтоб познакомиться с достопримечательностями города: главной соборной Джума Мечетью, памятником «Навеки с Россией», объект культурного наследия, Площадью Согласия. Культурная часть центра города представлена Театром трёх народов, Театром Кайсына Кулиева, ну и конечно, Театром имени Али Шогенцукова.
Прогулка по местному «Арбату», так называют улицу Кабардинская, где мы познакомимся уже с архитектурой построек 19 века.
Визитная карточка города Атажукинский парк - один из самых больших и красивейших парков в стране.
Далее наш путь лежит в Чегемское ущелье, царство реки Чегем и красивейших в России водопадов.
В этом месте произошло переплетение двух стихий — воды и камня, которые вместе смогли образовать совершенно фантастические пейзажи.
19:00-21:30 Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (Доп. плата)
Продолжительность 220 км.
Начало 08:30.
Программа дня: Куртатинское ущелье – Кадаргаванский каньон – скальная крепость Дзивгис – Башня Курта и Тага – селение Цмити – Свято-Успенский Аланский мужской монастырь – Обед (Вкл. в стоимость) – Даргавс – Город мертвых – Кармадон.
Куртатинское ущелье расположено в самом центре горной Осетии.
До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения.
Кадаргаванский каньон.
Уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.
Скальная крепость Дзивгис. Крепость датируется временами нашествия Тамерлана, то есть примерно 15 веком.
Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов.
Вдалеке на склоне можно отчетливо рассмотреть древнее селение Цмити. Территория буквально усыпана десятками объектов культурного наследия.
Самый высокогорный в России Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.
Фиагдонские памятники: у памятника «Скорбящий конь» вспомним воинов-куртатинцев, отдавших жизнь за Родину в Великой Отечественной войне.
Также увидим первый в мире памятник Ленину и бюст Сталина.
17:00 Прибытие во Владикавказ.
Продолжительность 8 часов, 120 км.
Начало 08:30.
Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи – Цейское ущелье – канатная дорога к Сказскому леднику – святилище Реком – Обед (Вкл. в стоимость) – аул Нар – смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС – обелиск братьям Газдановым - возвращение во Владикавказ к 17:00.
Двигаясь по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье, справа по ходу движения, внимание привлекает необычайная скульптурная композиция.
Это Ныхас Уастырджи, как называют его в Осетии.
Это место является дзуаром - святым местом.
Скульптура крепится к скале и весит 28 тонн!
Святилище и наскальный монумент Уастырджи. В осетинской традиции Георгий Победоносец носит имя Уастырджи, который также является одним из главных героев Нартского эпоса. Уастырджи - покровитель мужчин, путников и воинов. Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире.
По дороге увидим пещеру и святилище Сау Барага (Черного всадника).
Место и сам образ Черного всадника окутан множеством легенд и поверий, которые нам предстоит узнать.
Военно-Осетинская дорога с древнейших времен играла важную роль в связях севера и юга Кавказа. В Касарской теснине сохранились остатки древней аланской таможенной заставы «Зылын дуар» (с осетинского — Кривая дверь).
С Транскама повернем к Цейскому ущелью или Цейской подкове.
Жемчужина Осетии: здесь Вам не равнина, здесь воздух другой!
Ущелье многие столетия является священным для осетин - тут располагаются самые знаковые места поклонения, места силы.
В Цейском ущелье находится одно из самых известных исторических и культовых сооружений – древнеаланское святилище Реком.
Все Цейское ущелье является государственным заповедником, а фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа.
Гора Монах - неподвижный и суровый хранитель Цея.
По легенде монах решил отловить тура с золотыми рогами и преподнести его рога в дар Уастырджи, но слово не сдержал и был обращен в камень.
На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника, увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии.
Двигаясь дальше по Транскаму вглубь горной Осетии направляемся к высокогорному аулу Нар - родина Коста Хетагурова, основоположника литературного осетинского языка: «Весь мир – мой храм.
Любовь – моя святыня. Вселенная – отечество моё».
Зарамагская ГЭС — уникальная по конструкции высокогорная гидроэлектростанция.
Лучшие смотровые площадки позволят любоваться красотой природы и голубой гладью водохранилища в обрамлении горных вершин.
На обратном пути послушаем рассказ про Нузальскую часовню, памятник истории и архитектуры средневековой Алании, открывший нам еще не все свои секреты.
По дороге во Владикавказ остановимся у пронзительного обелиска Братьям Газдановым в селении Дзуарикау, чтоб отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.
Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 19:00
Продолжительность 8 часов, 207 км.
Тур предусматривает размещение по программе тура в Пятигорске/Нальчике/Владикавказе.
Стоимость тура за номер, руб.:
|Размещение
|Категория номера
Dbl
Двухм-ое
Twin
Двухм-ое
Single
Одном-ое
Triple*
Трех-ое
DBL+СH
2вз+1реб
Breakfast
Завтрак
|Бештау 3* - Синдика 3* - Кадгарон Отель 3*
|стандарт
|58745
|58745
|39835
|87885
|83932,5
|Шв. Стол
|Бештау 3* - Синдика 3* - Гостиница Владикавказ 3*
|комфорт
|63395
|63395
|43787,5
|93465
|90210
|Шв. Стол
|Бештау 3* - Синдика 3* - Отель Планета Люкс 3*
|стандарт
|63395
|63395
|42160
|93465
|90210
|Шв. Стол
|полулюкс
|65720
|65720
|47042,5
|96255
|93000
|Шв. Стол
В рамках акции кешбэка гостиница Синдика будет заменена на гостиницу Россия.
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.