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10%
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
Увидеть места из древнегреческих мифов, отдохнуть на побережье и посетить частную винодельню
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
«Посетите места, упомянутые в древнегреческих мифах, — город Кутаиси и пещеру Прометея»
20 мая в 08:00
10 июн в 08:00
54 900 ₽
61 000 ₽ за человека
Где горный воздух и виноградники: путешествие на внедорожнике по Грузии с винной дегустацией
Побывать в Боржоми, Кахетии, Мцхете, посетить пещерный город Вардзия и погулять по Тбилиси
Начало: Владикавказ (точное место - по договорённости), 5:...
«Вас ждут прогулки по древним крепостям, таинственные пещерные монастыри, дегустации знаменитых грузинских вин, посещение курорта Боржоми с его целебными источниками и знакомство с самобытной архитектурой старинных храмов и соборов»
6 мая в 05:00
10 июн в 05:00
56 000 ₽ за человека
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15%
Индивидуальный гастротур в картинных пейзажах Осетии: горы, архитектура и пикники на склонах
Исследовать высокогорье, погрузиться в древние легенды и осмотреть пещерную крепость
Начало: Аэропорт Беслана, Магаса, Минеральных Вод или Гроз...
«Вспомните трагические события у места гибели съёмочной группы Сергея Бодрова в Кармадоне и познакомитесь со средневековым архитектурным наследием — Дзивгисской пещерной крепостью»
15 мая в 08:00
22 мая в 08:00
38 250 ₽
45 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия18 сентября 2024По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)Недавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного Екатериной. Хочу выразить огромную благодарность за прекрасно организованный тур! Плюсы: -Профессиональный гид: Юра -
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Пещеры»
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