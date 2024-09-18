Туры по пещерам Владикавказа

Найдено 3 тура в категории «Пещеры» во Владикавказе, цены от 38 250 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
На машине
7 дней
-
10%
1 отзыв
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
Увидеть места из древнегреческих мифов, отдохнуть на побережье и посетить частную винодельню
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
«Посетите места, упомянутые в древнегреческих мифах, — город Кутаиси и пещеру Прометея»
20 мая в 08:00
10 июн в 08:00
54 900 ₽61 000 ₽ за человека
Где горный воздух и виноградники: путешествие на внедорожнике по Грузии с винной дегустацией
На машине
Джиппинг
5 дней
Где горный воздух и виноградники: путешествие на внедорожнике по Грузии с винной дегустацией
Побывать в Боржоми, Кахетии, Мцхете, посетить пещерный город Вардзия и погулять по Тбилиси
Начало: Владикавказ (точное место - по договорённости), 5:...
«Вас ждут прогулки по древним крепостям, таинственные пещерные монастыри, дегустации знаменитых грузинских вин, посещение курорта Боржоми с его целебными источниками и знакомство с самобытной архитектурой старинных храмов и соборов»
6 мая в 05:00
10 июн в 05:00
56 000 ₽ за человека
Индивидуальный гастротур в картинных пейзажах Осетии: горы, архитектура и пикники на склонах
На машине
4 дня
-
15%
Индивидуальный гастротур в картинных пейзажах Осетии: горы, архитектура и пикники на склонах
Исследовать высокогорье, погрузиться в древние легенды и осмотреть пещерную крепость
Начало: Аэропорт Беслана, Магаса, Минеральных Вод или Гроз...
«Вспомните трагические события у места гибели съёмочной группы Сергея Бодрова в Кармадоне и познакомитесь со средневековым архитектурным наследием — Дзивгисской пещерной крепостью»
15 мая в 08:00
22 мая в 08:00
38 250 ₽45 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    18 сентября 2024
    По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
    Недавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного Екатериной. Хочу выразить огромную благодарность за прекрасно организованный тур! Плюсы: -Профессиональный гид: Юра -
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    настоящий профессионал своего дела. Он не только отлично знал историю и культуру Грузии, но и умел интересно и увлекательно рассказывать, создавая по-настоящему душевную атмосферу. -Оптимальный маршрут: Тур был отлично спланирован, мы увидели все главные достопримечательности Тбилиси, Кутаиси и Батуми. В программу были включены как исторические места, так и природные красоты. -Комфортабельный автобус: Путешествие на комфортабельном автобусе с кондиционером прошло без проблем, с веселым водителем, который не только создавал атмосферу, но и стал частью нашей группы. - Удобные отели: Все отели были чистыми, уютными и находились в удобных местах. -Вкусная еда: Особо хочется отметить традиционные грузинские блюда, которые мы пробовали в ресторанах, выбранных организаторами. -Приятная атмосфера: В группе царила дружеская атмосфера, мы познакомились с замечательными людьми и отлично провели время. Минусы: Да какие минусы, все было отлично!

    Недавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного ЕкатеринойНедавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного ЕкатеринойНедавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного ЕкатеринойНедавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного Екатериной

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Пещеры»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
  2. Где горный воздух и виноградники: путешествие на внедорожнике по Грузии с винной дегустацией
  3. Индивидуальный гастротур в картинных пейзажах Осетии: горы, архитектура и пикники на склонах
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Сказский ледник
  5. Эгикал
  6. Вовнушки
  7. Город мертвых
  8. Мидаграбинские водопады
  9. Аланский монастырь
  10. Башня Согласия
Сколько стоит тур во Владикавказе в мае 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Пещеры" можно забронировать 3 тура от 38 250 до 56 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте тур во Владикавказе на 2025 год по теме «Пещеры», 1 ⭐ отзыв, цены от 38250₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль