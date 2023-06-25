Кавказ - погружение в историю и традиции

Групповой тур во Владикавказе
5
3 отзыва
Вас ждут экскурсии по программе Кавминводы — Карачаево-Черкесия — Северная Осетия — Кабардино-Балкария с профессиональными гидами и квалифицированными водителями.
Кавказ - погружение в историю и традиции
Кавказ - погружение в историю и традиции
Кавказ - погружение в историю и традиции
Ближайшие даты:
5
мая
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мая
26
мая
2
июн
9
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даты

Что вас ожидает:

Эльбрус
Эльбрус
Увидим высочайшую вершину Европы при подъеме на канатке
Домбай
Домбай
Восхитимся красотой гор известного курорта Кавказа
Город мертвых
Город мертвых
Посетим загадочное место в Северной Осетии, которое охраняется ЮНЕСКО

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Пятигорск

Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж/д вокзал Пятигорска.

13:00 встреча и сбор группы, трансфер в отель в Пятигорске.

Размещение в гостиницах: Машук 2*/ Пятигорск 3* или Интурист 3*/Бештау 3*.

15:00 Обзорная экскурсия в Пятигорске.

Программа дня: знакомство с Пятигорском — парк «Цветник» — грот Дианы — пещера Провал.

Встреча. ПятигорскВстреча. ПятигорскВстреча. ПятигорскВстреча. Пятигорск
2 день

Пятигорск - курорт Домбай

Протяженность 250 км.

Начало 09:00.

Программа дня: перевал Гумбаши — Шоанинский храм — Сентинский храм — Тебердинский заповедник — река Уллу-Муруджу — поляна Домбай.

18:00 Размещение в гостиницах в Домбайской поляне: Снежный барс 3* или Меридиан 3*.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

Пятигорск - курорт ДомбайПятигорск - курорт ДомбайПятигорск - курорт ДомбайПятигорск - курорт Домбай
3 день

Домбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - Пятигорск

Протяженность 320 км.

Начало 09:00.

Программа дня: подъем навершину Мусса-Ачитара — Тебердинский заповедник — Нижне-Архызское аланское городище — Лик Христа — термальные источники «Жемчужина Кавказа» (доп. плата за билет) — Пятигорск.

При посещении термальных источников необходимо иметь с собой купальные принадлежности, сланцы и полотенца.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

19:00 Размещение в гостиницах: Машук 2*/ Пятигорск 3* или Интурист 3*/Бештау 3*.

Домбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - ПятигорскДомбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - ПятигорскДомбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - ПятигорскДомбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - Пятигорск
4 день

Медовые водопады - Кисловодск

Продолжительность 8 часов, 145 км.

Начало 09:00.

Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

Медовые водопады - КисловодскМедовые водопады - КисловодскМедовые водопады - КисловодскМедовые водопады - Кисловодск
5 день

Пятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - Нальчик

Продолжительность 8-9 часов, 295 км.

Начало в 08:30.

Программа дня: Баксанское ущелье — поляна Нарзанов — поляна Азау (2300 м над уровнем моря).

Эльбрус — высочайшая вершина Европы, подъем до станции «Мир», 3450 м.

Переезд в Нальчик.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

Прибытие в г. Нальчик, размещение в гостинице.

Пятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикПятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикПятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикПятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - Нальчик
6 день

Нальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озера

Продолжительность: 8 часов, 230 км.

Начало в 08:30.

Программа дня: Черекское ущелье — Черекская теснина — аул Верхняя Балкария — озеро Церик-Кель.

Прибытие во Владикавказ 17:00.

Обед — самостоятельно (доп. плата).

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).

Нальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озераНальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озераНальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озераНальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озера
7 день

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Длительность 8 часов, 120 км.

Начало 08:30.

Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Куртатинское ущельеКадаргаванский каньон — крепость Дзивгис.

17:00 Прибытие во Владикавказ.

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
8 день

Алагирское ущелье - Цей - аул Нар

Длительность8 часов, 207 км.

Начало 08:30.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Алагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул Нар

Проживание

Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура в Пятигорске/Домбае/Владикавказе/поляне Азау или Чегет.

Стоимость тура за номер, руб:

РазмещениеКатегория номераПериод действия цены

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одн-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

Breakfast

Завтрак

Машук 2* — Снежный Барс 3* — Россия 4* — Кадгарон Отель 3*стандарт14.04.2024-03.12.2024996009960065850143100137700Шв. стол
Машук 2* — Снежный Барс 3* — Россия 4* — Гостиница Владикавказ 3*стандарт14.04.2024-03.12.202410170010170068850146250140850Шв. стол
Интурист 3* — Снежный барс 3* — Синдика 4*/ Azimut 4* — Гостиница Владикавказ 3*комфорт14.04.2024-03.12.202411100011100078600157725152100Шв. стол
Машук 2* — Снежный Барс 3* — Россия 4* — Отель Планета Люкс 3*стандарт14.04.2024-03.12.202410170010170066750145350139950Шв. стол
Интурист 3* — Снежный барс 3* — Синдика 4*/ Azimut 4* — Отель Планета Люкс 3*полулюкс14.04.2024-03.12.202411070011070078300156825151200Шв. стол

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка 7-12 лет включительно.

Варианты проживания

Бештау 3

3 ночи

Этот отель с круглосуточным рестораном и спортивным клубом, расположенный в центре Пятигорска, предлагает своим гостям номера с великолепным видом на Кавказские горы или гору Бештау.

В числе удобств стильных номеров и люксов отеля «Бештау» кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна.

В распоряжении гостей балкон.

Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.

Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни.

По вечерам в ресторане звучит живая музыка.

В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.

Бештау 3Бештау 3Бештау 3Бештау 3

Машук 2

3 ночи

Отель "Машук" находится в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги города.

В каждом номере сделан уютный ремонт, мягкая мебель. Здесь вы будете чувствовать себя достаточно комфортно.

Перекусить гости могут в столовой "Академия вкуса".

Рядом с гостиницей множество достопримечательностей города, канатная дорожка и грязевые источники. Также недалеко расположены парк "Цветник" и санаторий им. М. Ю. Лермонтова.

Машук 2Машук 2Машук 2Машук 2Машук 2

Интурист 3

3 ночи

Комфортабельный отель «Интурист» один из современных и востребованных в Пятигорске. Само сооружение расположилось у подножия знаменитой горы Машук.

Категории выполнены в светлой цветовой гамме. В каждом номере имеется телевизор, кондиционер, холодильник, удобная мебель и собственная ванная комната с индивидуальными гигиеническими принадлежностями.

В кафе на территории ежедневно готовятся вкуснейшие блюда европейской кухни, а в лобби-баре можно попробовать разнообразные напитки и десерты.

Для проведения деловых встреч и семинаров оборудован специальной оргтехникой конференц-зал.

Отель расположен рядом с удобной транспортной развязкой и развитой инфраструктурой, а также рядом с главными достопримечательностями и памятниками архитектуры.

Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3

Владикавказ 3

2 ночи

Отель "Владикавказ" расположен во Владикавказе, в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля «Владикавказ» предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол».

В оздоровительном центре отеля «Владикавказ» есть хаммам и сауна.

Спа и бассейн в данный момент закрыты, так как идет ремонт. Информации по открытию бассейна пока нет.

Номера стандарт находятся только на 3 этаже. Это номера без балкона.

Владикавказ 3Владикавказ 3Владикавказ 3Владикавказ 3Владикавказ 3Владикавказ 3

Планета Люкс 3

2 ночи

Гостиница «Планета Люкс» - одна из известных в городе, так как расположена в исторически значимом здании, находящемся под охраной государства.

Комфортабельные и уютные номера обустроены всем необходимым для проживания, а именно оформлением в приятных тонах, мебелью с отделкой из дерева, современной техникой и собственной ванной комнатой, которая оснащена гигиеническими принадлежностями.

В кафе на площади комплекса ежедневно готовят разнообразные блюда по заказному меню. Есть также возможность попробовать изумительные десерты и напитки.

В 5 минутах ходьбы достопримечательности, Комсомольский парк, в котором можно прогуляться, а также удобная транспортная развязка. Расстояние до аэропорта — 20,6 км, а до железнодорожного вокзала — 1,2 км.

Планета Люкс 3Планета Люкс 3Планета Люкс 3Планета Люкс 3

Кадгарон Отель 3

2 ночи

Оснащение комплекса позволяет с одинаковым комфортом разместить туристов и деловых путешественников. Качество обслуживания полностью оправдывает свою цену.

Гостям предложены номера 4 категорий: люкс, полулюкс и стандарт. Из удобств здесь представлены: телевизор, ванная комната, кондиционер. В 2006 году был обновлен интерьер помещений.

В ресторане постояльцы могут отведать блюда как национальной, так и привычной всем европейской кухни. Банкетный зал отлично подойдет для проведения разного рода мероприятий.

Отель имеет прекрасное расположение - он находится в самом центре, неподалеку от железнодорожного вокзала.

Кадгарон Отель 3Кадгарон Отель 3Кадгарон Отель 3Кадгарон Отель 3

Снежный Барс 3

1 ночь

Отель «Снежный барс» расположился в поселке Терскол. К услугам бесплатный Wi-Fi.

Для своих гостей гостиница предлагает 110 номеров различных категорий. Все оборудованы удобной мебелью и необходимой техникой.

Если Вам захотелось покушать, на территории для Вас работает ресторан, где высококвалифицированные повара приготовят самые вкусные блюда.

Расстояние до аэропорта составляет - 94 км, а до железнодорожного вокзала - 92 км.

Снежный Барс 3Снежный Барс 3Снежный Барс 3Снежный Барс 3

Синдика 4

1 ночь

Комфортабельный и современный спа-отель «Синдика» - это прекрасное сочетание комфорта, услуг премиум класса и традиций гостеприимства. Комплекс находится в тихой и живописной части города, рядом с парком им. Атажукина.

Каждый номер оформлен в элегантном стиле и приятных тонах, что делает местонахождение здесь еще более комфортным. Категории оснащены удобными кроватями с ортопедическим матрасами, мебелью с отделкой из дерева, холодильником, телевизором, телефоном, а также собственной ванной комнатой с феном.

На территории работает ресторан, в котором доступно разнообразное сытное меню как по системе «шведский стол», так и заказное. Желающие смогут отправиться в близлежащие кафе и бары.

Аэропорт Нальчик в 6,5 км, а железнодорожный вокзал в 4 км. В 15 минутах езды от места проживания есть торговые центры, кинотеатры, музеи, а еще достопримечательности.

Синдика 4Синдика 4Синдика 4Синдика 4Синдика 4

Россия 4

1 ночь

Гостиница «Россия» находится в Нальчике. Благодаря свободному подключению к беспроводной сети Wi-Fi Вы всегда сможете оставаться «на связи». Для тех кто приехал на собственном автомобиле предусмотрена частная парковка.

Всего в номерном фонде гостиницы насчитывается 142 уютных номера. Все они оформлены в современном стиле и включают в себя удобные спальные места, новую мебель, а также сплит-систему и телевизор. Ванные комнаты собственные, либо общие. Стойка регистрации работает круглосуточно, а вежливый и отзывчивый персонал всегда рад помочь и ответить на все интересующие Вас вопросы.

В стоимость большинства номеров включены аппетитные завтраки. Также испробовать блюда местной кухни можно в кафе при гостиницы. Поблизости работают различные рестораны.

Рядом с «Россией» расположено много учреждений, например: музыкальный и драматический театры, кинотеатры, торговые центры и магазины. Прогулка до парка Горького займет у вас не более 5 минут. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет примерно 3,5 км.

Россия 4Россия 4Россия 4Россия 4

Azimut 4

1 ночь

"AZIMUT Отель Нальчик" располагается в тихом районе города. Здесь представлены все условия для комфортного и интересного отдыха. В числе удобств высокоскоростной интернет, бесплатная парковка для транспорта, живописный сад, терраса для загара. За дополнительную плату можно заказать трансфер от/до аэропорта.

Постояльцы по достоинству оценят этот отель. Здесь имеется фитнес-центр с современными тренажерами на все группы мышц, крытый бассейн, сауна. На территории работает SPA-комплекс, где можно посетить разнообразные процедуры по уходу за лицом и телом.

Для размещения доступны уютные номера различной категории и вместимости. Варианты размещения оформлены в индивидуальном стиле, укомплектованы удобными кроватями, функциональной мебелью, ЖК-телевизором, индивидуальной системой кондиционирования, сейфом и мини-баром. Собственный санузел оснащен качественной сантехникой, феном и гигиеническими принадлежностями. Для поддержания чистоты уборка в номерах проводится ежедневно.

В баре представлен широкий выбор легких закусок и вкуснейших напитков. В роскошном ресторане гости могут отведать изысканные блюда интернациональной кухни. Зал ресторана вмещает до 160 человек, что позволяет проводить здесь мероприятия различного формата.

Azimut 4Azimut 4Azimut 4Azimut 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта Минеральных Вод и ж/д вокзала Пятигорска в отель в первый день тура по прибытии, встреча в 13:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура в Пятигорске/Домбае/Нальчике/Владикавказе
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 2 обеда/пикник-ланч по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье - 500 руб
  • Билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау - ст. Мир - 1 800 руб
  • Билет на канатную дорогу при подъеме на Мусса-Ачитара - 1 800 руб
  • Билет в термальные источники «Жемчужина Кавказа» - 500 руб
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура, курортный сбор
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Минеральных Вод, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Медицинская страховка
  • Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 200 руб. ребенок до 16 лет - 1 800 руб. детское меню, до 8 лет - 800 руб
  • Взрослый - 2 200 руб
  • Ребенок до 16 лет - 1 800 руб
  • Детское меню, до 8 лет - 800 руб
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица — российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также на экскурсии в Алагирское ущелье в Северной Осетии проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:

  • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?

Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура. Максимальное количество человек в группе до 40 человек.

Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?

Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.

Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?

Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
25 июня 2023
Очень понравилась организация тура, очень насыщенная программа, сплошной восторг🥰
Очень понравилась организация тура, очень насыщенная программа, сплошной восторг🥰Очень понравилась организация тура, очень насыщенная программа, сплошной восторг🥰Очень понравилась организация тура, очень насыщенная программа, сплошной восторг🥰Очень понравилась организация тура, очень насыщенная программа, сплошной восторг🥰Очень понравилась организация тура, очень насыщенная программа, сплошной восторг🥰Очень понравилась организация тура, очень насыщенная программа, сплошной восторг🥰Очень понравилась организация тура, очень насыщенная программа, сплошной восторг🥰
Т
14 мая 2023
Тур очень хорошо подобран, очень насыщенный, самые интересные места удалось посетить, получили много новой информации и незабываемые впечатления
Н
12 мая 2023
Все замечательно: гиды, организация, отели, программа. Удобное информирование в течении поездки в Ватсап. Северный Кавказ великолепен: история, природа, гостеприимный народ.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

Можно с детьмиДомбайВыездныеВсе турыГород мертвыхПопулярные местаНа автобусе

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