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Программа тура по дням
Встреча. Пятигорск
Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж/д вокзал Пятигорска.
13:00 встреча и сбор группы, трансфер в отель в Пятигорске.
Размещение в гостиницах: Машук 2*/ Пятигорск 3* или Интурист 3*/Бештау 3*.
15:00 Обзорная экскурсия в Пятигорске.
Программа дня: знакомство с Пятигорском — парк «Цветник» — грот Дианы — пещера Провал.
Пятигорск - курорт Домбай
Протяженность 250 км.
Начало 09:00.
Программа дня: перевал Гумбаши — Шоанинский храм — Сентинский храм — Тебердинский заповедник — река Уллу-Муруджу — поляна Домбай.
18:00 Размещение в гостиницах в Домбайской поляне: Снежный барс 3* или Меридиан 3*.
Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).
Домбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - Пятигорск
Протяженность 320 км.
Начало 09:00.
Программа дня: подъем навершину Мусса-Ачитара — Тебердинский заповедник — Нижне-Архызское аланское городище — Лик Христа — термальные источники «Жемчужина Кавказа» (доп. плата за билет) — Пятигорск.
При посещении термальных источников необходимо иметь с собой купальные принадлежности, сланцы и полотенца.
Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).
19:00 Размещение в гостиницах: Машук 2*/ Пятигорск 3* или Интурист 3*/Бештау 3*.
Медовые водопады - Кисловодск
Продолжительность 8 часов, 145 км.
Начало 09:00.
Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея.
Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).
Пятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - Нальчик
Продолжительность 8-9 часов, 295 км.
Начало в 08:30.
Программа дня: Баксанское ущелье — поляна Нарзанов — поляна Азау (2300 м над уровнем моря).
Эльбрус — высочайшая вершина Европы, подъем до станции «Мир», 3450 м.
Переезд в Нальчик.
Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).
Прибытие в г. Нальчик, размещение в гостинице.
Нальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озера
Продолжительность: 8 часов, 230 км.
Начало в 08:30.
Программа дня: Черекское ущелье — Черекская теснина — аул Верхняя Балкария — озеро Церик-Кель.
Прибытие во Владикавказ 17:00.
Обед — самостоятельно (доп. плата).
19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).
Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
Длительность 8 часов, 120 км.
Начало 08:30.
Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Куртатинское ущелье — Кадаргаванский каньон — крепость Дзивгис.
17:00 Прибытие во Владикавказ.
Алагирское ущелье - Цей - аул Нар
Длительность8 часов, 207 км.
Начало 08:30.
Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.
Возвращение во Владикавказ к 17:00.
Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.
Проживание
Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура в Пятигорске/Домбае/Владикавказе/поляне Азау или Чегет.
Стоимость тура за номер, руб:
|Размещение
|Категория номера
|Период действия цены
Dbl
Двухм-ое
Twin
Двухм-ое
Single
Одн-ое
Triple*
Трех-ое
DBL+СH
2вз+1реб
Breakfast
Завтрак
|Машук 2* — Снежный Барс 3* — Россия 4* — Кадгарон Отель 3*
|стандарт
|14.04.2024-03.12.2024
|99600
|99600
|65850
|143100
|137700
|Шв. стол
|Машук 2* — Снежный Барс 3* — Россия 4* — Гостиница Владикавказ 3*
|стандарт
|14.04.2024-03.12.2024
|101700
|101700
|68850
|146250
|140850
|Шв. стол
|Интурист 3* — Снежный барс 3* — Синдика 4*/ Azimut 4* — Гостиница Владикавказ 3*
|комфорт
|14.04.2024-03.12.2024
|111000
|111000
|78600
|157725
|152100
|Шв. стол
|Машук 2* — Снежный Барс 3* — Россия 4* — Отель Планета Люкс 3*
|стандарт
|14.04.2024-03.12.2024
|101700
|101700
|66750
|145350
|139950
|Шв. стол
|Интурист 3* — Снежный барс 3* — Синдика 4*/ Azimut 4* — Отель Планета Люкс 3*
|полулюкс
|14.04.2024-03.12.2024
|110700
|110700
|78300
|156825
|151200
|Шв. стол
Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).
Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).
Single — одноместный номер.
Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка 7-12 лет включительно.
Варианты проживания
Бештау 3
Этот отель с круглосуточным рестораном и спортивным клубом, расположенный в центре Пятигорска, предлагает своим гостям номера с великолепным видом на Кавказские горы или гору Бештау.
В числе удобств стильных номеров и люксов отеля «Бештау» кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна.
В распоряжении гостей балкон.
Предоставляется бесплатный Wi-Fi.
На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни.
По вечерам в ресторане звучит живая музыка.
В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.
Машук 2
Отель "Машук" находится в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги города.
В каждом номере сделан уютный ремонт, мягкая мебель. Здесь вы будете чувствовать себя достаточно комфортно.
Перекусить гости могут в столовой "Академия вкуса".
Рядом с гостиницей множество достопримечательностей города, канатная дорожка и грязевые источники. Также недалеко расположены парк "Цветник" и санаторий им. М. Ю. Лермонтова.
Интурист 3
Комфортабельный отель «Интурист» один из современных и востребованных в Пятигорске. Само сооружение расположилось у подножия знаменитой горы Машук.
Категории выполнены в светлой цветовой гамме. В каждом номере имеется телевизор, кондиционер, холодильник, удобная мебель и собственная ванная комната с индивидуальными гигиеническими принадлежностями.
В кафе на территории ежедневно готовятся вкуснейшие блюда европейской кухни, а в лобби-баре можно попробовать разнообразные напитки и десерты.
Для проведения деловых встреч и семинаров оборудован специальной оргтехникой конференц-зал.
Отель расположен рядом с удобной транспортной развязкой и развитой инфраструктурой, а также рядом с главными достопримечательностями и памятниками архитектуры.
Владикавказ 3
Отель "Владикавказ" расположен во Владикавказе, в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля «Владикавказ» предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол».
В оздоровительном центре отеля «Владикавказ» есть хаммам и сауна.
Спа и бассейн в данный момент закрыты, так как идет ремонт. Информации по открытию бассейна пока нет.
Номера стандарт находятся только на 3 этаже. Это номера без балкона.
Планета Люкс 3
Гостиница «Планета Люкс» - одна из известных в городе, так как расположена в исторически значимом здании, находящемся под охраной государства.
Комфортабельные и уютные номера обустроены всем необходимым для проживания, а именно оформлением в приятных тонах, мебелью с отделкой из дерева, современной техникой и собственной ванной комнатой, которая оснащена гигиеническими принадлежностями.
В кафе на площади комплекса ежедневно готовят разнообразные блюда по заказному меню. Есть также возможность попробовать изумительные десерты и напитки.
В 5 минутах ходьбы достопримечательности, Комсомольский парк, в котором можно прогуляться, а также удобная транспортная развязка. Расстояние до аэропорта — 20,6 км, а до железнодорожного вокзала — 1,2 км.
Кадгарон Отель 3
Оснащение комплекса позволяет с одинаковым комфортом разместить туристов и деловых путешественников. Качество обслуживания полностью оправдывает свою цену.
Гостям предложены номера 4 категорий: люкс, полулюкс и стандарт. Из удобств здесь представлены: телевизор, ванная комната, кондиционер. В 2006 году был обновлен интерьер помещений.
В ресторане постояльцы могут отведать блюда как национальной, так и привычной всем европейской кухни. Банкетный зал отлично подойдет для проведения разного рода мероприятий.
Отель имеет прекрасное расположение - он находится в самом центре, неподалеку от железнодорожного вокзала.
Снежный Барс 3
Отель «Снежный барс» расположился в поселке Терскол. К услугам бесплатный Wi-Fi.
Для своих гостей гостиница предлагает 110 номеров различных категорий. Все оборудованы удобной мебелью и необходимой техникой.
Если Вам захотелось покушать, на территории для Вас работает ресторан, где высококвалифицированные повара приготовят самые вкусные блюда.
Расстояние до аэропорта составляет - 94 км, а до железнодорожного вокзала - 92 км.
Синдика 4
Комфортабельный и современный спа-отель «Синдика» - это прекрасное сочетание комфорта, услуг премиум класса и традиций гостеприимства. Комплекс находится в тихой и живописной части города, рядом с парком им. Атажукина.
Каждый номер оформлен в элегантном стиле и приятных тонах, что делает местонахождение здесь еще более комфортным. Категории оснащены удобными кроватями с ортопедическим матрасами, мебелью с отделкой из дерева, холодильником, телевизором, телефоном, а также собственной ванной комнатой с феном.
На территории работает ресторан, в котором доступно разнообразное сытное меню как по системе «шведский стол», так и заказное. Желающие смогут отправиться в близлежащие кафе и бары.
Аэропорт Нальчик в 6,5 км, а железнодорожный вокзал в 4 км. В 15 минутах езды от места проживания есть торговые центры, кинотеатры, музеи, а еще достопримечательности.
Россия 4
Гостиница «Россия» находится в Нальчике. Благодаря свободному подключению к беспроводной сети Wi-Fi Вы всегда сможете оставаться «на связи». Для тех кто приехал на собственном автомобиле предусмотрена частная парковка.
Всего в номерном фонде гостиницы насчитывается 142 уютных номера. Все они оформлены в современном стиле и включают в себя удобные спальные места, новую мебель, а также сплит-систему и телевизор. Ванные комнаты собственные, либо общие. Стойка регистрации работает круглосуточно, а вежливый и отзывчивый персонал всегда рад помочь и ответить на все интересующие Вас вопросы.
В стоимость большинства номеров включены аппетитные завтраки. Также испробовать блюда местной кухни можно в кафе при гостиницы. Поблизости работают различные рестораны.
Рядом с «Россией» расположено много учреждений, например: музыкальный и драматический театры, кинотеатры, торговые центры и магазины. Прогулка до парка Горького займет у вас не более 5 минут. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет примерно 3,5 км.
Azimut 4
"AZIMUT Отель Нальчик" располагается в тихом районе города. Здесь представлены все условия для комфортного и интересного отдыха. В числе удобств высокоскоростной интернет, бесплатная парковка для транспорта, живописный сад, терраса для загара. За дополнительную плату можно заказать трансфер от/до аэропорта.
Постояльцы по достоинству оценят этот отель. Здесь имеется фитнес-центр с современными тренажерами на все группы мышц, крытый бассейн, сауна. На территории работает SPA-комплекс, где можно посетить разнообразные процедуры по уходу за лицом и телом.
Для размещения доступны уютные номера различной категории и вместимости. Варианты размещения оформлены в индивидуальном стиле, укомплектованы удобными кроватями, функциональной мебелью, ЖК-телевизором, индивидуальной системой кондиционирования, сейфом и мини-баром. Собственный санузел оснащен качественной сантехникой, феном и гигиеническими принадлежностями. Для поддержания чистоты уборка в номерах проводится ежедневно.
В баре представлен широкий выбор легких закусок и вкуснейших напитков. В роскошном ресторане гости могут отведать изысканные блюда интернациональной кухни. Зал ресторана вмещает до 160 человек, что позволяет проводить здесь мероприятия различного формата.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы из аэропорта Минеральных Вод и ж/д вокзала Пятигорска в отель в первый день тура по прибытии, встреча в 13:00
- Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
- Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура в Пятигорске/Домбае/Нальчике/Владикавказе
- Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Питание: завтраки в отеле + 2 обеда/пикник-ланч по маршруту экскурсий
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье - 500 руб
- Билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау - ст. Мир - 1 800 руб
- Билет на канатную дорогу при подъеме на Мусса-Ачитара - 1 800 руб
- Билет в термальные источники «Жемчужина Кавказа» - 500 руб
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура, курортный сбор
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Минеральных Вод, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- Медицинская страховка
- Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 200 руб. ребенок до 16 лет - 1 800 руб. детское меню, до 8 лет - 800 руб
- Взрослый - 2 200 руб
- Ребенок до 16 лет - 1 800 руб
- Детское меню, до 8 лет - 800 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будет ли в моём номере кондиционер?
Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица — российский рубль.
На каком автомобиле проводятся экскурсии?
Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также на экскурсии в Алагирское ущелье в Северной Осетии проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:
- большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.
Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?
Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура. Максимальное количество человек в группе до 40 человек.
Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?
Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.
Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?
Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.