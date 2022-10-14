Ежедневно в 10:00

Куртатинское Ущелье

5
1 отзыв
Куртатинское Ущелье
Куртатинское Ущелье
Куртатинское Ущелье
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Описание

Об экскурсии

Вы прокатитесь на внедорожниках по ущельям и перевалам Северной Осетии, узнаете, что такое «тропа чудес» и «лавочка счастья», посмотрите на такие места, которые другие туристы не видят и не увидят. А еще вы сможете искупаться в термальных источниках и покачаться на высокогорных качелях. Мы провели множество туристических выездов как на внедорожниках, так и на спринерах и минивэнах. С нами комфортно и безопасно!

В программе

Завтракаете в отеле.
Садимся во внедорожники и едем на экскурсию по Куртатинскому ущелью.
Сегодня мы посетим Куртатинское ущелье. Здесь находится огромное количество архитектурных и местных памятников Северной Осетии.
Посетим водопад "Кольцо" в селении Горное карца.
Пройдемся по «тропе чудес» каньона Кадаргаван, увидите зеркального Барса.
Далее увидим необычную наскальную крепость – Дзивгис, предположительно XIII—XIV в. в. Крепость датируется временами нашествия Тамерлана, то есть примерно 15 веком. Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов.
А потом отправимся в Аланский мужской монастырь, который считается самым высокогорным в России: он возвышается на 1500 метров над уровнем моря.
Обязательно пообедаете(по желанию)в красивом месте в горах.
Вас не оставит равнодушными Архонский перевал – место, где можно оказаться над облаками. Именно здесь нас будет ждать лавочка «Счастья» – она находится на высоте 2400 м.
Возвращение в отель.

Важно знать:

  • Северная Осетия — республика не мусульманская. И все же здесь также принято следовать определённым правилам в одежде: женщинам лучше не надевать мини-юбки, просвечивающиеся вещи и короткие топы. Мужчинам — шорты и майки без рукавов.
  • Кроме того, женщинам не принято заходить в святилища (дзуары). По виду они напоминают беседки со столами и лавками, чаще всего, встречаются вдоль дорог и всегда огорожены. На самом деле это религиозные объекты.
  • Связь в горах не работает.
  • Северная Осетия идеально подойдёт как любителям просто полюбоваться горами, так и поклонникам треккинга и многодневных походов и восхождений. Она удобна и для семей с детьми, так как расстояния тут небольшие, а гостиницы и турбазы достаточно комфортны (есть даже горячие источники).
  • Идеальный сезон для посещения Северной Осетии — с апреля по ноябрь. Водопады наиболее полноводны в июле-августе, рододендроны цветут в июне и сентябре, в октябре наступает золотая осень, а летом в горах не так жарко, как в равнинных регионах. Ну а зимой для гостей региона работает горнолыжный комплекс «Цей», а также строится курорт «Мамисон».
  • Мы за безопасность, поэтому в случае неблагоприятных природных условий и сложностей с преодолением перевалов, оставляем право на изменение маршрута.

Ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Групповой трансфер
  • Транспорт
Что не входит
  • Билет на канатно-кресельный подъёмник в Цейском ущелье
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Даргавс(некрополь)-100р. чел.
  • Тропа чудес -100р. Чел.
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включённые в программу тура
  • Медицинская страховка
  • Обед
  • Ужин
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт, Ж/Д вокзал, отель
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Северная Осетия — республика не мусульманская. И все же здесь также принято следовать определённым правилам в одежде: женщинам лучше не надевать мини-юбки
  • Просвечивающиеся вещи и короткие топы. Мужчинам — шорты и майки без рукавов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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