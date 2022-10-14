Ежедневно в 10:00

Об экскурсии

Вы прокатитесь на внедорожниках по ущельям и перевалам Северной Осетии, узнаете, что такое «тропа чудес» и «лавочка счастья», посмотрите на такие места, которые другие туристы не видят и не увидят. А еще вы сможете искупаться в термальных источниках и покачаться на высокогорных качелях. Мы провели множество туристических выездов как на внедорожниках, так и на спринерах и минивэнах. С нами комфортно и безопасно!

В программе

Завтракаете в отеле.

Садимся во внедорожники и едем на экскурсию по Куртатинскому ущелью.

Сегодня мы посетим Куртатинское ущелье. Здесь находится огромное количество архитектурных и местных памятников Северной Осетии.

Посетим водопад "Кольцо" в селении Горное карца.

Пройдемся по «тропе чудес» каньона Кадаргаван, увидите зеркального Барса.

Далее увидим необычную наскальную крепость – Дзивгис, предположительно XIII—XIV в. в. Крепость датируется временами нашествия Тамерлана, то есть примерно 15 веком. Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов.

А потом отправимся в Аланский мужской монастырь, который считается самым высокогорным в России: он возвышается на 1500 метров над уровнем моря.

Обязательно пообедаете(по желанию)в красивом месте в горах.

Вас не оставит равнодушными Архонский перевал – место, где можно оказаться над облаками. Именно здесь нас будет ждать лавочка «Счастья» – она находится на высоте 2400 м.

Возвращение в отель.

Важно знать: