Ежедневно в 10:00

Об экскурсии
Вы прокатитесь на внедорожниках по ущельям и перевалам Северной Осетии, узнаете, что такое «тропа чудес» и «лавочка счастья», посмотрите на такие места, которые другие туристы не видят и не увидят. А еще вы сможете искупаться в термальных источниках и покачаться на высокогорных качелях. Мы провели множество туристических выездов как на внедорожниках, так и на спринерах и минивэнах. С нами комфортно и безопасно!
В программе
Завтракаете в отеле.
Садимся во внедорожники и едем на экскурсию по Куртатинскому ущелью.
Сегодня мы посетим Куртатинское ущелье. Здесь находится огромное количество архитектурных и местных памятников Северной Осетии.
Посетим водопад "Кольцо" в селении Горное карца.
Пройдемся по «тропе чудес» каньона Кадаргаван, увидите зеркального Барса.
Далее увидим необычную наскальную крепость – Дзивгис, предположительно XIII—XIV в. в. Крепость датируется временами нашествия Тамерлана, то есть примерно 15 веком. Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов.
А потом отправимся в Аланский мужской монастырь, который считается самым высокогорным в России: он возвышается на 1500 метров над уровнем моря.
Обязательно пообедаете(по желанию)в красивом месте в горах.
Вас не оставит равнодушными Архонский перевал – место, где можно оказаться над облаками. Именно здесь нас будет ждать лавочка «Счастья» – она находится на высоте 2400 м.
Возвращение в отель.
Важно знать:
- Северная Осетия — республика не мусульманская. И все же здесь также принято следовать определённым правилам в одежде: женщинам лучше не надевать мини-юбки, просвечивающиеся вещи и короткие топы. Мужчинам — шорты и майки без рукавов.
- Кроме того, женщинам не принято заходить в святилища (дзуары). По виду они напоминают беседки со столами и лавками, чаще всего, встречаются вдоль дорог и всегда огорожены. На самом деле это религиозные объекты.
- Связь в горах не работает.
- Северная Осетия идеально подойдёт как любителям просто полюбоваться горами, так и поклонникам треккинга и многодневных походов и восхождений. Она удобна и для семей с детьми, так как расстояния тут небольшие, а гостиницы и турбазы достаточно комфортны (есть даже горячие источники).
- Идеальный сезон для посещения Северной Осетии — с апреля по ноябрь. Водопады наиболее полноводны в июле-августе, рододендроны цветут в июне и сентябре, в октябре наступает золотая осень, а летом в горах не так жарко, как в равнинных регионах. Ну а зимой для гостей региона работает горнолыжный комплекс «Цей», а также строится курорт «Мамисон».
- Мы за безопасность, поэтому в случае неблагоприятных природных условий и сложностей с преодолением перевалов, оставляем право на изменение маршрута.