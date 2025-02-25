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Это квест по Владикавказу в стиле «Код да Винчи». Он не про «прибежать, найти и откопать», а про вдумчивое созерцание и внимание к мелочам.



Вы увидите значимые локации города, разгадаете шифры и коды, отыщете символы на фасадах зданий и, конечно, узнаете много интересного о городе и его именитых гостях.