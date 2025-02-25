Это квест по Владикавказу в стиле «Код да Винчи». Он не про «прибежать, найти и откопать», а про вдумчивое созерцание и внимание к мелочам.
Вы увидите значимые локации города, разгадаете шифры и коды, отыщете символы на фасадах зданий и, конечно, узнаете много интересного о городе и его именитых гостях.
Вы увидите значимые локации города, разгадаете шифры и коды, отыщете символы на фасадах зданий и, конечно, узнаете много интересного о городе и его именитых гостях.
Описание квеста
Погружение в роли
Представьте, что вы журналисты и собираете материал о тайном обществе Владикавказа. Его члены — жители города — узнавали друг друга по секретным знакам, которые часто бывали у всех на виду. В архивах вы обнаружили дневник путешественника из Европы, который вёз членам общества шкатулку от французского ордена масонов. Следуя подсказкам из дневника, вам нужно найти ключ от шкатулки.
Во время квеста:
- Вы познакомитесь с историческим центром города
- Увидите Северо-Осетинскую государственную академическую филармонию (филиал Мариинского театра)
- Прогуляетесь по проспекту Мира и Центральному парку культуры и отдыха
- Узнаете об истории и архитектуре, известных писателях и поэтах, которые побывали во Владикавказе
- Прочитаете мемуары путешественников 20 века и сравните их со своими впечатлениями от города
Организационные детали
- На квест лучше приходить компанией от 4 человек, чтобы можно было поделиться как минимум на 2 команды. Так прогулка станет интереснее
- Можно организовать квест для компании от 20 человек. Подробности обсудим в личной переписке
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Миллера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид во Владикавказе
Провела экскурсии для 49 туристов
Я аттестованный гид-переводчик, языковед. Изучаю эпос, легенды, язык символов, что древнее и универсальнее всех других языков. Буду рада стать для вас проводником смыслов города!Задать вопрос
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