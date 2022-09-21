Приглашаю активных и любознательных путешественников с 9 лет исследовать вместе наш чудесный осетинский город. Мы пройдем по самым интересным и важным местам седого и мудрого Владикавказа, я расскажу, как богато его прошлое и сколько удивительных судеб он повидал. А спортивные, интеллектуальные и творческие игры не дадут заскучать ребятам и помогут лучше запомнить истории.

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Описание

Что вас ожидает

Игровой формат

Нашей дружной компанией мы отправимся в небольшое путешествие по прошлому Владикавказа. Время от времени я буду давать детям задания отыскать предметы — как и положено в квестах, — а ключами будут подсказки, которые я буду давать на экскурсии. Кроме того, устроим активные игры и викторины, а если в группе будет несколько человек, лучший игрок в конце получит приз.

Нескучная история города

Ребята узнают историю основания и становления Владикавказа, услышат рассказы о его жителях в адаптированной форме. Например, мы поговорим о генерале, который мог бы в наше время стать хорошим игроком в «Мафию», и роли любви в творческой жизни Коста Хетагурова, основоположника осетинской литературы. А еще я расскажу о том, чем занимались владикавказские дети несколько десятков лет назад.

На нашем пути будет три храма: армянская и осетинская церкви, а также лютеранская кирха. Владикавказ — город многонациональный и многоконфессиональный. Простым и понятным языком я расскажу о религиозной стороне местной жизни. Не обойдем вниманием тайны и легенды домов купцов и состоятельных горожан 18-го века на сказочном проспекте Мира. А если получится, посетим замечательный центр народных промыслов.

Организационные детали

Экскурсия-квест подойдет детям от 9 лет.