Экскурсия-квест по Владикавказу для детей

Интерактивное путешествие по Старому городу - с играми, заданиями и интересными историями

Приглашаю активных и любознательных путешественников с 9 лет исследовать вместе наш чудесный осетинский город.

Мы пройдем по самым интересным и важным местам седого и мудрого Владикавказа, я расскажу, как богато его прошлое и сколько удивительных судеб он повидал.

А спортивные, интеллектуальные и творческие игры не дадут заскучать ребятам и помогут лучше запомнить истории.
Экскурсия-квест по Владикавказу для детей
Экскурсия-квест по Владикавказу для детей
Экскурсия-квест по Владикавказу для детей
Экскурсия-квест по Владикавказу для детей
Экскурсия-квест по Владикавказу для детей
Экскурсия-квест по Владикавказу для детей
Экскурсия-квест по Владикавказу для детей
Экскурсия-квест по Владикавказу для детей
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Игровой формат

Нашей дружной компанией мы отправимся в небольшое путешествие по прошлому Владикавказа. Время от времени я буду давать детям задания отыскать предметы — как и положено в квестах, — а ключами будут подсказки, которые я буду давать на экскурсии. Кроме того, устроим активные игры и викторины, а если в группе будет несколько человек, лучший игрок в конце получит приз.

Нескучная история города

Ребята узнают историю основания и становления Владикавказа, услышат рассказы о его жителях в адаптированной форме. Например, мы поговорим о генерале, который мог бы в наше время стать хорошим игроком в «Мафию», и роли любви в творческой жизни Коста Хетагурова, основоположника осетинской литературы. А еще я расскажу о том, чем занимались владикавказские дети несколько десятков лет назад.

На нашем пути будет три храма: армянская и осетинская церкви, а также лютеранская кирха. Владикавказ — город многонациональный и многоконфессиональный. Простым и понятным языком я расскажу о религиозной стороне местной жизни. Не обойдем вниманием тайны и легенды домов купцов и состоятельных горожан 18-го века на сказочном проспекте Мира. А если получится, посетим замечательный центр народных промыслов.

Организационные детали

Экскурсия-квест подойдет детям от 9 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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