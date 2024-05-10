Путешествие в прошлое Владикавказа через игры и задания. Увлекательная экскурсия для детей от 9 лет с призами и викторинами
Приглашаются юные путешественники на квест-экскурсию по Владикавказу. Дети смогут не только узнать историю города, но и поучаствовать в активных играх и викторинах. В программе посещение трех храмов и знакомство с многонациональной культурой города. Путешествие пройдет по проспекту Мира, где раскроются тайны купеческих домов. Присоединяйтесь к увлекательному приключению и получите массу впечатлений
Лучшее время для посещения квеста-экскурсии по Владикавказу - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В октябре и апреле также можно насладиться мероприятием, хотя погода может быть менее предсказуемой. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия также доступна, но стоит учитывать возможные погодные условия.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Армянская церковь
Осетинская церковь
Лютеранская кирха
Проспект Мира
Описание квеста
Игровой формат
Нашей дружной компанией мы отправимся в небольшое путешествие по прошлому Владикавказа. Время от времени я буду давать детям задания отыскать предметы — как и положено в квестах, — а ключами будут подсказки, которые я буду давать на экскурсии. Кроме того, устроим активные игры и викторины, а если в группе будет несколько человек, лучший игрок в конце получит приз.
Нескучная история города
Ребята узнают историю основания и становления Владикавказа, услышат рассказы о его жителях в адаптированной форме. Например, мы поговорим о генерале, который мог бы в наше время стать хорошим игроком в «Мафию», и роли любви в творческой жизни Коста Хетагурова, основоположника осетинской литературы. А еще я расскажу о том, чем занимались владикавказские дети несколько десятков лет назад.
На нашем пути будет три храма: армянская и осетинская церкви, а также лютеранская кирха. Владикавказ — город многонациональный и многоконфессиональный. Простым и понятным языком я расскажу о религиозной стороне местной жизни. Не обойдем вниманием тайны и легенды домов купцов и состоятельных горожан 19-го века на сказочном проспекте Мира. А если получится, посетим замечательный центр народных промыслов.
Организационные детали
Экскурсия-квест подойдет детям от 9 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Завен — ваш гид во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 259 туристов
Странники и странницы, приветствую вас и приглашаю в путешествие по Владикавказу и республике Северная Осетия-Алания. Меня зовут Завен, и я владикавказский армянин. Я здесь родился. Знаю и люблю город и Осетию как самого себя. Во Владикавказе есть, что показывать и о чём рассказать. Буду рад видеть вас в гостях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Галина
Благодарим Замена за прекрасную экскурсию по Владикавказу, были семьей и взрослым и детям было интересно и познавательно! Квест исторический и современные особенности города, удачная прогулка! Переживали, это уже наша третья экскурсия читать дальшеуменьшить
по городу, думали нового не узнаем, но каждый автор маршрута рассказывает особенно, Завен тоже, поэтому все сложилось очень удачно! Сходите обязательно и дети наизусть запомнят герб Владикавказа, особенности древней кладки стен, про капсулу времени, узнаете про Чебуреки Зиверт, кофе Осетиано и как жители встали горой за правонарушителя, создавшего несогласованный арт-объект! И это только незначительная часть интересностей от нашего гида! Спасибо вам и удачи!!!
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