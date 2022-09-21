Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Игровой формат
Нашей дружной компанией мы отправимся в небольшое путешествие по прошлому Владикавказа. Время от времени я буду давать детям задания отыскать предметы — как и положено в квестах, — а ключами будут подсказки, которые я буду давать на экскурсии. Кроме того, устроим активные игры и викторины, а если в группе будет несколько человек, лучший игрок в конце получит приз.
Нескучная история города
Ребята узнают историю основания и становления Владикавказа, услышат рассказы о его жителях в адаптированной форме. Например, мы поговорим о генерале, который мог бы в наше время стать хорошим игроком в «Мафию», и роли любви в творческой жизни Коста Хетагурова, основоположника осетинской литературы. А еще я расскажу о том, чем занимались владикавказские дети несколько десятков лет назад.
На нашем пути будет три храма: армянская и осетинская церкви, а также лютеранская кирха. Владикавказ — город многонациональный и многоконфессиональный. Простым и понятным языком я расскажу о религиозной стороне местной жизни. Не обойдем вниманием тайны и легенды домов купцов и состоятельных горожан 18-го века на сказочном проспекте Мира. А если получится, посетим замечательный центр народных промыслов.
Организационные детали
Экскурсия-квест подойдет детям от 9 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Завен — ваш гид во Владикавказе
Странники и странницы, приветствую вас и приглашаю в путешествие по Владикавказу и республике Северная Осетия-Алания. Меня зовут Завен, и я владикавказский армянин. Я здесь родился. Знаю и люблю город и Осетию как самого себя. Во Владикавказе есть, что показывать и о чём рассказать. Буду рад видеть вас в гостях.