Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и ясная, а природа особенно красива. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. В апреле и октябре также приятно, но может быть прохладнее. Зимой и ранней весной путешествие возможно, но стоит учитывать погодные условия и ограниченный доступ к некоторым местам.

За один день можно увидеть настоящую Ингушетию: бархатные склоны, мистические туманы, средневековые башни и бурные реки. Прогулка по Военно-Грузинской дороге, посещение Ляжгинского водопада и древних башенных комплексов - это лишь часть программы. Участники смогут приготовить традиционные ингушские лепёшки по секретному рецепту и насладиться гостеприимством местных жителей. Уникальная возможность для тех, кто хочет погрузиться в культуру и природу региона

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание мастер-класса

Потрясающая природа Ингушетии. Наш путь начнется с Военно-Грузинской дороги вдоль реки Терек: поверьте, виды реки, пляшущей среди скал Дарьяльского ущелья, ошеломляют!

Затем заедем в магическое Джейрахское ущелье с нависающими склонами и древними высокими башнями. Следом — Ляжгинский водопад. Пройдём к нему по экотропе через хвойный лес, сквозь туманные горы с низко нависающим небом.

Преодолеем серпантин — и перед нами Цей-Лоамский перевал: с обзорной точки вы посмотрите на снежную вершину Казбека, зелёный и бархатистый Джейрахский каньон, а в ясную погоду — величественную гору Шан.

Готовим ингушские лепёшки. Вы окажетесь в гостеприимном доме, где хозяйка устроит для вас мастер-класс по приготовлению лепёшек с различными начинками — чапильг. Лепёшки можно съесть сразу или забрать с собой — разумеется, вместе с секретным рецептом.

Башни Ингушетии: древние, как сами горы. По дороге мы посетим несколько уникальных башенных комплексов:

Эрзи — что в переводе означает «орёл». Вы прогуляетесь среди боевых, полубоевых и жилых башен, услышите историю этих мест.

— что в переводе означает «орёл». Вы прогуляетесь среди боевых, полубоевых и жилых башен, услышите историю этих мест. Эгикал — один из крупнейших средневековых башенных комплексов Ингушетии. Перенесёмся во времена, когда это место было торговым центром — хотя сейчас в бойницах старинных башен гуляет горный ветер.

— один из крупнейших средневековых башенных комплексов Ингушетии. Перенесёмся во времена, когда это место было торговым центром — хотя сейчас в бойницах старинных башен гуляет горный ветер. Таргим — изящные башни здесь настолько гармонично вписываются в горный ландшафт, что сложно поверить, что они созданы людьми.

Организационные детали

Мы едем в пограничную зону, свободный въезд возможен только для граждан РФ (при наличии паспорта). Иностранные граждане должны оформить пропуск в Пограничном Управлении по Республики Ингушетии за 30 дней до даты въезда.

Продукты для проведения мастер-класса включены в стоимость

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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