Погрузиться в историю, природу и колорит края и приготовить ингушские лепёшки чапильг своими руками
Мы проедем по Военно-Грузинской дороге, прогуляемся к Ляжгинскому водопаду, посетим древние башенные комплексы. А ещё приготовим традиционные лепёшки по секретному рецепту.
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Описание
Что вас ожидает
Потрясающая природа Ингушетии. Наш путь начнется с Военно-Грузинской дороги вдоль реки Терек: поверьте, виды реки, пляшущей среди скал Дарьяльского ущелья, ошеломляет!
Затем заедем в магическое Джейрахское ущелье с нависающими склонами и древними высокими башнями. Следом — Ляжгинский водопад. Пройдем к нему по экотропе через хвойный лес, сквозь туманные горы с низко нависающим небом.
Преодолеем серпантин — и перед нами Цей-Лоамский перевал: с обзорной точки вы посмотрите на снежную вершину Казбека, зеленый и бархатистый Джейрахский каньон, а в ясную погоду — величественную гору Шан.
Готовим ингушские лепёшки. Вы окажетесь в гостеприимном доме, где хозяйка устроит для вас мастер-класс по приготовлению лепёшек с различными начинками — чапильг. Лепёшки можно съесть сразу или забрать с собой — разумеется, вместе с секретным рецептом.
Башни Ингушетии: древние, как сами горы. По дороге мы посетим несколько уникальных башенных комплексов:
- Эрзи — что в переводе означает «орёл». Вы прогуляетесь среди боевых, полубоевых и жилых башен, услышите историю этих мест.
- Эгикал — один из крупнейших средневековых башенных комплексов Ингушетии. Перенесёмся во времена, когда это место было торговым центром — хотя сейчас в бойницах старинных башен гуляет горный ветер.
- Таргим — изящные башни здесь настолько гармонично вписываются в горный ландшафт, что сложно поверить, что они созданы людьми.
Организационные детали
- Мы едем в пограничную зону, свободный въезд возможен только для граждан РФ (при наличии паспорта). Иностранные граждане должны оформить пропуск в Пограничном Управлении по Республики Ингушетии за 30 дней до даты въезда.
- Продукты для проведения мастер-класса включены в стоимость
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные опции
- По желанию мы можем провести для вас конные прогулки по авторским маршрутам (маршрут, время и цена обговаривается в личном сообщении)
- Также можем организовать восхождение на вершину Столовой горы (подробности также в личном сообщении)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.