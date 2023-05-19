За один день вы откроете настоящую Ингушетию — с бархатными склонами горных ущелий, мистическими клубами тумана, средневековыми башнями, бурными реками и радушными жителями. Мы проедем по Военно-Грузинской дороге, прогуляемся к Ляжгинскому водопаду, посетим древние башенные комплексы. А ещё приготовим традиционные лепёшки по секретному рецепту.

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Описание

Что вас ожидает

Потрясающая природа Ингушетии. Наш путь начнется с Военно-Грузинской дороги вдоль реки Терек: поверьте, виды реки, пляшущей среди скал Дарьяльского ущелья, ошеломляет!

Затем заедем в магическое Джейрахское ущелье с нависающими склонами и древними высокими башнями. Следом — Ляжгинский водопад. Пройдем к нему по экотропе через хвойный лес, сквозь туманные горы с низко нависающим небом.

Преодолеем серпантин — и перед нами Цей-Лоамский перевал: с обзорной точки вы посмотрите на снежную вершину Казбека, зеленый и бархатистый Джейрахский каньон, а в ясную погоду — величественную гору Шан.

Готовим ингушские лепёшки. Вы окажетесь в гостеприимном доме, где хозяйка устроит для вас мастер-класс по приготовлению лепёшек с различными начинками — чапильг. Лепёшки можно съесть сразу или забрать с собой — разумеется, вместе с секретным рецептом.

Башни Ингушетии: древние, как сами горы. По дороге мы посетим несколько уникальных башенных комплексов:

Эрзи — что в переводе означает «орёл». Вы прогуляетесь среди боевых, полубоевых и жилых башен, услышите историю этих мест.

— что в переводе означает «орёл». Вы прогуляетесь среди боевых, полубоевых и жилых башен, услышите историю этих мест. Эгикал — один из крупнейших средневековых башенных комплексов Ингушетии. Перенесёмся во времена, когда это место было торговым центром — хотя сейчас в бойницах старинных башен гуляет горный ветер.

— один из крупнейших средневековых башенных комплексов Ингушетии. Перенесёмся во времена, когда это место было торговым центром — хотя сейчас в бойницах старинных башен гуляет горный ветер. Таргим — изящные башни здесь настолько гармонично вписываются в горный ландшафт, что сложно поверить, что они созданы людьми.

Организационные детали

Мы едем в пограничную зону, свободный въезд возможен только для граждан РФ (при наличии паспорта). Иностранные граждане должны оформить пропуск в Пограничном Управлении по Республики Ингушетии за 30 дней до даты въезда.

Продукты для проведения мастер-класса включены в стоимость

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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