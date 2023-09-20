Аутентичная Ингушетия: ущелья, башни и кулинарный мастер-класс
Откройте Ингушетию за один день: горные ущелья, древние башни и мастер-класс по лепёшкам. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
За один день можно увидеть настоящую Ингушетию: бархатные склоны, мистические туманы, средневековые башни и бурные реки.
Прогулка по Военно-Грузинской дороге, посещение Ляжгинского водопада и древних башенных комплексов - это лишь часть программы.
Участники смогут приготовить традиционные ингушские лепёшки по секретному рецепту и насладиться гостеприимством местных жителей. Уникальная возможность для тех, кто хочет погрузиться в культуру и природу региона
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и ясная, а природа особенно красива. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. В апреле и октябре также приятно, но может быть прохладнее. Зимой и ранней весной путешествие возможно, но стоит учитывать погодные условия и ограниченный доступ к некоторым местам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Эрзи
Эгикал
Таргим
Описание мастер-класса
Потрясающая природа Ингушетии. Наш путь начнется с Военно-Грузинской дороги вдоль реки Терек: поверьте, виды реки, пляшущей среди скал Дарьяльского ущелья, ошеломляют!
Затем заедем в магическое Джейрахское ущелье с нависающими склонами и древними высокими башнями. Следом — Ляжгинский водопад. Пройдём к нему по экотропе через хвойный лес, сквозь туманные горы с низко нависающим небом.
Преодолеем серпантин — и перед нами Цей-Лоамский перевал: с обзорной точки вы посмотрите на снежную вершину Казбека, зелёный и бархатистый Джейрахский каньон, а в ясную погоду — величественную гору Шан.
Готовим ингушские лепёшки. Вы окажетесь в гостеприимном доме, где хозяйка устроит для вас мастер-класс по приготовлению лепёшек с различными начинками — чапильг. Лепёшки можно съесть сразу или забрать с собой — разумеется, вместе с секретным рецептом.
Башни Ингушетии: древние, как сами горы. По дороге мы посетим несколько уникальных башенных комплексов:
Эрзи — что в переводе означает «орёл». Вы прогуляетесь среди боевых, полубоевых и жилых башен, услышите историю этих мест.
Эгикал — один из крупнейших средневековых башенных комплексов Ингушетии. Перенесёмся во времена, когда это место было торговым центром — хотя сейчас в бойницах старинных башен гуляет горный ветер.
Таргим — изящные башни здесь настолько гармонично вписываются в горный ландшафт, что сложно поверить, что они созданы людьми.
Организационные детали
Мы едем в пограничную зону, свободный въезд возможен только для граждан РФ (при наличии паспорта). Иностранные граждане должны оформить пропуск в Пограничном Управлении по Республики Ингушетии за 30 дней до даты въезда.
Продукты для проведения мастер-класса включены в стоимость
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные опции
По желанию мы можем провести для вас конные прогулки по авторским маршрутам (маршрут, время и цена обговаривается в личном сообщении)
Также можем организовать восхождение на вершину Столовой горы (подробности также в личном сообщении)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиана — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1304 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Лиана. Я и моя команда гидов готовы вам показать все тайные и знаменитые уголки Кавказа, рассказать об истории, культуре и традициях местных народов. Каждый выбор, который вы совершаете, вносит свой вклад в написание книги вашей жизни, а наша команда поможет вам в этом. Будьте осторожны: в Кавказ можно влюбиться без памяти — раз и навсегда!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Не смотря на то, что нам не повезло с погодой (весь день было пасмурно, местами дождь), поезда выдалась насыщенной и интересной! С нами был гид Магомед. Провез по сложным дорогам читать дальшеуменьшить
к очень красивым местами Ингушетии. Также были на мастер-классе по приготовлению местных лепёшек. Необычно посмотреть, как живут люди в деревнях. Быт, культура отличаются. Тем и интересно)) P.S. Рекомендую с собой иметь дождевик на случай непогоды. И скандинавские палки или трекинговую обувь.
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Юлия
Просто невероятные горы и башенные комплексы 🥰 Гид Владимир усилил приятные впечатления от этого маленького путешествия. Мастер-класс - это жемчужинка экскурсии: приветливая семья, которая поможет научиться делать вкуснейшие лепёшки.
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