Аутентичная Ингушетия: ущелья, башни и кулинарный мастер-класс

Погрузиться в историю, природу и колорит края и приготовить ингушские лепёшки чапильг своими руками

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За один день вы откроете настоящую Ингушетию — с бархатными склонами горных ущелий, мистическими клубами тумана, средневековыми башнями, бурными реками и радушными жителями.

Мы проедем по Военно-Грузинской дороге, прогуляемся к Ляжгинскому водопаду, посетим древние башенные комплексы. А ещё приготовим традиционные лепёшки по секретному рецепту.
Аутентичная Ингушетия: ущелья, башни и кулинарный мастер-класс
Аутентичная Ингушетия: ущелья, башни и кулинарный мастер-класс
Аутентичная Ингушетия: ущелья, башни и кулинарный мастер-класс
Аутентичная Ингушетия: ущелья, башни и кулинарный мастер-класс
Аутентичная Ингушетия: ущелья, башни и кулинарный мастер-класс
Аутентичная Ингушетия: ущелья, башни и кулинарный мастер-класс
Аутентичная Ингушетия: ущелья, башни и кулинарный мастер-класс
Аутентичная Ингушетия: ущелья, башни и кулинарный мастер-класс
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Описание

Что вас ожидает

Потрясающая природа Ингушетии. Наш путь начнется с Военно-Грузинской дороги вдоль реки Терек: поверьте, виды реки, пляшущей среди скал Дарьяльского ущелья, ошеломляет!

Затем заедем в магическое Джейрахское ущелье с нависающими склонами и древними высокими башнями. Следом — Ляжгинский водопад. Пройдем к нему по экотропе через хвойный лес, сквозь туманные горы с низко нависающим небом.

Преодолеем серпантин — и перед нами Цей-Лоамский перевал: с обзорной точки вы посмотрите на снежную вершину Казбека, зеленый и бархатистый Джейрахский каньон, а в ясную погоду — величественную гору Шан.

Готовим ингушские лепёшки. Вы окажетесь в гостеприимном доме, где хозяйка устроит для вас мастер-класс по приготовлению лепёшек с различными начинками — чапильг. Лепёшки можно съесть сразу или забрать с собой — разумеется, вместе с секретным рецептом.

Башни Ингушетии: древние, как сами горы. По дороге мы посетим несколько уникальных башенных комплексов:

  • Эрзи — что в переводе означает «орёл». Вы прогуляетесь среди боевых, полубоевых и жилых башен, услышите историю этих мест.
  • Эгикал — один из крупнейших средневековых башенных комплексов Ингушетии. Перенесёмся во времена, когда это место было торговым центром — хотя сейчас в бойницах старинных башен гуляет горный ветер.
  • Таргим — изящные башни здесь настолько гармонично вписываются в горный ландшафт, что сложно поверить, что они созданы людьми.

Организационные детали

  • Мы едем в пограничную зону, свободный въезд возможен только для граждан РФ (при наличии паспорта). Иностранные граждане должны оформить пропуск в Пограничном Управлении по Республики Ингушетии за 30 дней до даты въезда.
  • Продукты для проведения мастер-класса включены в стоимость
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные опции

  • По желанию мы можем провести для вас конные прогулки по авторским маршрутам (маршрут, время и цена обговаривается в личном сообщении)
  • Также можем организовать восхождение на вершину Столовой горы (подробности также в личном сообщении)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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