Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Северная Осетия - это край величественных гор и древних легенд.



Здесь вы сможете увидеть знаменитый «Ермолов камень», подняться на смотровую площадку Арвы-Ком, насладиться видами Джейрахского района и посетить Храм Святой Живоначальной Троицы.



Кармадонское ущелье откроет вам историю катастрофы, а Даргавский некрополь поразит своими могильниками и башней Мамсуровых. Пуртский завал удивит древними рельефами и легендами

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Северной Осетии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа расцветает. В октябре и ноябре также можно насладиться золотой осенью, но учтите, что температура может быть ниже. Зимой и ранней весной возможны снежные покровы, что добавляет живописности, но может усложнить передвижение.

Сейчас август — это идеальное время.