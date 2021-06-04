Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Северная Осетия - это край величественных гор и древних легенд.
Здесь вы сможете увидеть знаменитый «Ермолов камень», подняться на смотровую площадку Арвы-Ком, насладиться видами Джейрахского района и посетить Храм Святой Живоначальной Троицы.
Кармадонское ущелье откроет вам историю катастрофы, а Даргавский некрополь поразит своими могильниками и башней Мамсуровых. Пуртский завал удивит древними рельефами и легендами
Здесь вы сможете увидеть знаменитый «Ермолов камень», подняться на смотровую площадку Арвы-Ком, насладиться видами Джейрахского района и посетить Храм Святой Живоначальной Троицы.
Кармадонское ущелье откроет вам историю катастрофы, а Даргавский некрополь поразит своими могильниками и башней Мамсуровых. Пуртский завал удивит древними рельефами и легендами
5 причин купить эту экскурсию
- 🏔️ Величественные горные пейзажи
- 🏛️ Древние храмы и их истории
- 🗺️ Захватывающие смотровые площадки
- 🕍 Таинственные некрополи
- 🧭 Легенды и факты о регионе
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Северной Осетии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа расцветает. В октябре и ноябре также можно насладиться золотой осенью, но учтите, что температура может быть ниже. Зимой и ранней весной возможны снежные покровы, что добавляет живописности, но может усложнить передвижение.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Ермолов камень
- Смотровая площадка Арвы-Ком
- Храм в честь Святой Живоначальной Троицы
- Кармадонское ущелье
- Даргавский некрополь
- Пуртский завал
Описание экскурсии
Знакомьтесь, Северная Осетия!
Вы увидите самые важные и красивые места края. В программе экскурсии:
- «Ермолов камень» — гигантское природное изваяние в Дарьяльском ущелье на российско-грузинской границе. Вы рассмотрите один из крупнейших валунов Европы и узнаете, что находится у него внутри.
- Смотровая площадка Арвы-Ком — мы поднимемся на высоту 1880 метров и насладимся видом на ущелье и часть Джейрахского района Горной Ингушетии.
- Храм в честь Святой Живоначальной Троицы — вы услышите его богатую историю, начавшуюся в далеком 12 веке.
- Кармадонское ущелье — мы расскажем о катастрофе двадцатилетней давности, когда ущелье за 15 минут покрылось 270-метровым слоем льда и горных пород. Покажем ледники Колка и Майли, посетим тоннели, где велись поиски съемочной группы Сергея Бодрова.
- Даргавский некрополь — самый крупный некрополь страны. Вы увидите около ста могильников и сторожевую фамильную башню Мамсуровых.
- «Пуртский завал» — вы рассмотрите причудливые древние рельефы и услышите связанные с ними легенды.
Организационные детали
- Входные билеты в некрополь не включены в стоимость — 100 рублей с человека
- На маршруте нет кафе. Обязательно возьмите с собой перекус.
- Экскурсии можно проводить и для большего количества людей. Детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиана — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1304 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Лиана. Я и моя команда гидов готовы вам показать все тайные и знаменитые уголки Кавказа, рассказать об истории, культуре и традициях местных народов. Каждый выбор, который вы совершаете, вносит свой вклад в написание книги вашей жизни, а наша команда поможет вам в этом. Будьте осторожны: в Кавказ можно влюбиться без памяти — раз и навсегда!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Особая благодарность организатору экскурсии Лиане за понимание, гибкость и клиентоориентировпнность! Все вопросы решались быстро. Профессионал с большой буквы! 🌺💛💥
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Ю
Спасибо огромное Владимиру, за отличный день в горах, все показал рассказал, было очень интересно и увлекательно. Спасибо за море впечатлений!!!
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К
Отличная экскурсия, не утомительная но в то же время насыщенная! Огромное спасибо!
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О
Отличная экскурсия! Все было очень интересно и красиво😍 спасибо большое!
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