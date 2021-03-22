Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Знакомьтесь, Северная Осетия! Вы увидите самые важные и красивые 🤩 места края. В программе экскурсии:
«Ермолов камень» — гигантское природное изваяние в Дарьяльском ущелье на российско-грузинской границе. Вы рассмотрите один из крупнейших валунов Европы и узнаете, что находится у него внутри.
Смотровая площадка Арвы-Ком — мы поднимемся на высоту 1880 метров и насладимся видом на ущелье и часть Джейрахского района Горной Ингушетии.
Храм в честь Святой Живоначальной Троицы — вы услышите его богатую историю 📖, начавшуюся в далеком 12 веке.
Кармадонское ущелье — мы расскажем о катастрофе двадцатилетней давности, когда ущелье за 15 минут покрылось 270-метровым слоем льда и горных пород. Покажем ледники Колка и Майли, посетим тоннели, где велись поиски съемочной группы Сергея Бодрова.
Даргавский некрополь — самый крупный некрополь страны. Вы увидите около ста могильников и сторожевую фамильную башню Мамсуровых.
«Пуртский завал» — вы рассмотрите причудливые древние рельефы и услышите связанные с ними легенды.
Организационные детали
Входные билеты 🎫 в некрополь не включены в стоимость — 100 рублей с человека
На маршруте нет кафе. Обязательно возьмите с собой перекус.
Также экскурсию ⛳ можно провести для группы от 5 до 7 человек за доплату 1000 руб.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Лиана. Я и моя команда гидов готовы вам показать все тайные и знаменитые уголки Кавказа, рассказать об истории, культуре и традициях местных народов. Каждый выбор, который вы совершаете, вносит свой вклад в написание книги вашей жизни, а наша команда поможет вам в этом. Будьте осторожны: в Кавказ можно влюбиться без памяти — раз и навсегда!