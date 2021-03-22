Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Посетить Даргавский некрополь и проехать по Кармадонскому ущелью и Военно-Грузинской дороге

5
1 отзыв
Лиана
Лиана – представитель из Владикавказа
Северная Осетия — край живописных горных перевалов, древних храмов, таинственных поселений и фантастических пейзажей.

Вы исследуете «город 🏙️ мертвых», увидите места съемок знаменитых фильмов и подниметесь на смотровые площадки с захватывающими дух видами.

А мы расскажем интересные факты о регионе: его традициях, истории 📖 и современной жизни.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 мин.
Вояж в самое сердце Осетии
Вояж в самое сердце Осетии

Что вас ожидает

Знакомьтесь, Северная Осетия!
Вы увидите самые важные и красивые 🤩 места края. В программе экскурсии:

  • «Ермолов камень» — гигантское природное изваяние в Дарьяльском ущелье на российско-грузинской границе. Вы рассмотрите один из крупнейших валунов Европы и узнаете, что находится у него внутри.
  • Смотровая площадка Арвы-Ком — мы поднимемся на высоту 1880 метров и насладимся видом на ущелье и часть Джейрахского района Горной Ингушетии.
  • Храм в честь Святой Живоначальной Троицы — вы услышите его богатую историю 📖, начавшуюся в далеком 12 веке.
  • Кармадонское ущелье — мы расскажем о катастрофе двадцатилетней давности, когда ущелье за 15 минут покрылось 270-метровым слоем льда и горных пород. Покажем ледники Колка и Майли, посетим тоннели, где велись поиски съемочной группы Сергея Бодрова.
  • Даргавский некрополь — самый крупный некрополь страны. Вы увидите около ста могильников и сторожевую фамильную башню Мамсуровых.
  • «Пуртский завал» — вы рассмотрите причудливые древние рельефы и услышите связанные с ними легенды.

Организационные детали

  • Входные билеты 🎫 в некрополь не включены в стоимость — 100 рублей с человека
  • На маршруте нет кафе. Обязательно возьмите с собой перекус.
  • Также экскурсию ⛳ можно провести для группы от 5 до 7 человек за доплату 1000 руб.
Вояж в самое сердце Осетии
Вояж в самое сердце Осетии
Вояж в самое сердце Осетии
Вояж в самое сердце Осетии
Вояж в самое сердце Осетии
Вояж в самое сердце Осетии
Вояж в самое сердце Осетии
Вояж в самое сердце Осетии
Вояж в самое сердце Осетии
Вояж в самое сердце Осетии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Лиана
Лиана
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Лиана. Я и моя команда гидов готовы вам показать все тайные и знаменитые уголки Кавказа, рассказать об истории, культуре и традициях местных народов. Каждый выбор, который вы совершаете, вносит свой вклад в написание книги вашей жизни, а наша команда поможет вам в этом. Будьте осторожны: в Кавказ можно влюбиться без памяти — раз и навсегда!
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1 реальный отзыв

22 мар 2021
Отличная экскурсия, не утомительная но в то же время насыщенная! Огромное спасибо!

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Лиана проводит ещё 3 экскурсии

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