Мои заказы

Многогранный Владикавказ: кавказский Петербург и щедрое аланское застолье

Понять город умом, а затем почувствовать его сердцем
За один день вы проживёте две жизни Владикавказа: парадную и сокровенную.

Сначала исследуете площадь Штыба и проспект Мира, который подарил городу славу кавказского Петербурга. Увидите лабиринты улиц и познакомитесь с их историей.

А затем превратитесь в дорогого гостя на осетинском застолье с тремя пирогами, старинными тостами и национальной музыкой.
Многогранный Владикавказ: кавказский Петербург и щедрое аланское застолье© Зара
Многогранный Владикавказ: кавказский Петербург и щедрое аланское застолье© Зара
Многогранный Владикавказ: кавказский Петербург и щедрое аланское застолье© Зара

Описание экскурсии

  • Площадь Штыба — начало истории города: от военной крепости до многоликого Владикавказа.
  • Проспект Мира — кавказский Невский с роскошными особняками 19 века. Вы узнаете о судьбах их владельцев, архитектурных секретах и о том, почему город заслужил славу маленького Петербурга.
  • Мультикультурное сердце города — Суннитская мечеть Мухтарова и армянская церковь. На набережной бурного Терека мы поговорим о том, как на протяжении веков во Владикавказе мирно соседствуют разные народы и религии.
  • Центральный парк — остановка в тени старых деревьев, чтобы почувствовать неспешный городской ритм.
  • Центр народных промыслов — знакомство с традиционными ремёслами.
  • Аланский вечер и осетинское застолье. Вы станете участниками древнего ритуала с тремя пирогами, услышите старинные тосты, насладитесь национальной кухней, живой музыкой и зажигательными танцами.

На прогулке мы также поговорим о том, чем живёт современный Владикавказ:

  • как древние кавказские традиции вплетаются в ритм сегодняшнего дня.
  • где отдыхает творческая молодёжь.
  • какие места любят горожане.

Организационные детали

  • Ужин с национальными блюдами и этнопрограммой включён в стоимость экскурсии.
  • Пешеходная часть займёт 2–3 часа, аланский вечер — оставшееся время.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

в пятницу в 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Штыба
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 15:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зара
Зара — Организатор во Владикавказе
Провела экскурсии для 173 туристов
Более 12 лет я работаю в туризме, побывала в 35 странах мира, влюбляла путешественников в разные континенты и города. После пандемии стала создавать авторские туры в моей любимой Республике Ингушетия. Когда я вижу и чувствую восторг и неподдельный интерес к истории, культуре и национальной самобытности южных регионов, понимаю, что я на правильном пути.

Входит в следующие категории Владикавказа

Похожие экскурсии из Владикавказа

Нескучное знакомство с Владикавказом
Пешая
2.5 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Нескучное знакомство с Владикавказом
Увлекательная прогулка по Владикавказу: живописные парки, старинные дома и интересные истории о городе. Откройте для себя его уникальную атмосферу
Начало: На площади Штыба
Сегодня в 13:00
30 ноя в 09:00
5999 ₽ за всё до 10 чел.
Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
На машине
12 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
Познакомиться с традициями Северного Кавказа и вдохновиться видами Сулакского каньона
Завтра в 08:30
30 ноя в 08:30
29 990 ₽ за всё до 4 чел.
Осетинские писатели во Владикавказе
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
Осетинские писатели во Владикавказе
Владикавказ откроет вам тайны осетинской литературы. Узнайте о жизни писателей, вдохновивших поколения, и посетите исторические места
Начало: На улице Карла Маркса
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
2000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий во Владикавказе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владикавказе