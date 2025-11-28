За один день вы проживёте две жизни Владикавказа: парадную и сокровенную.
Сначала исследуете площадь Штыба и проспект Мира, который подарил городу славу кавказского Петербурга. Увидите лабиринты улиц и познакомитесь с их историей.
А затем превратитесь в дорогого гостя на осетинском застолье с тремя пирогами, старинными тостами и национальной музыкой.
Описание экскурсии
- Площадь Штыба — начало истории города: от военной крепости до многоликого Владикавказа.
- Проспект Мира — кавказский Невский с роскошными особняками 19 века. Вы узнаете о судьбах их владельцев, архитектурных секретах и о том, почему город заслужил славу маленького Петербурга.
- Мультикультурное сердце города — Суннитская мечеть Мухтарова и армянская церковь. На набережной бурного Терека мы поговорим о том, как на протяжении веков во Владикавказе мирно соседствуют разные народы и религии.
- Центральный парк — остановка в тени старых деревьев, чтобы почувствовать неспешный городской ритм.
- Центр народных промыслов — знакомство с традиционными ремёслами.
- Аланский вечер и осетинское застолье. Вы станете участниками древнего ритуала с тремя пирогами, услышите старинные тосты, насладитесь национальной кухней, живой музыкой и зажигательными танцами.
На прогулке мы также поговорим о том, чем живёт современный Владикавказ:
- как древние кавказские традиции вплетаются в ритм сегодняшнего дня.
- где отдыхает творческая молодёжь.
- какие места любят горожане.
Организационные детали
- Ужин с национальными блюдами и этнопрограммой включён в стоимость экскурсии.
- Пешеходная часть займёт 2–3 часа, аланский вечер — оставшееся время.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в пятницу в 15:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Штыба
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 15:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зара — Организатор во Владикавказе
Провела экскурсии для 173 туристов
Более 12 лет я работаю в туризме, побывала в 35 странах мира, влюбляла путешественников в разные континенты и города. После пандемии стала создавать авторские туры в моей любимой Республике Ингушетия. Когда я вижу и чувствую восторг и неподдельный интерес к истории, культуре и национальной самобытности южных регионов, понимаю, что я на правильном пути.
Входит в следующие категории Владикавказа
