Мои заказы

Городские экскурсии

Найдено 5 экскурсий в категории «Городские экскурсии» во Владикавказе, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Владикавказ: архитектура, культура, городские истории
Пешая
2 часа
149 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Владикавказ: архитектура, культура, городские истории
Погрузитесь в историю Владикавказа на индивидуальной экскурсии, наслаждаясь прогулкой по проспекту Мира и берегу Терека
Начало: В центре
Завтра в 18:00
10 окт в 16:30
от 1000 ₽ за человека
По проспекту Мира и дальше: история и культура Владикавказа
Пешая
2 часа
6 отзывов
Групповая
По проспекту Мира и дальше
Откройте для себя культурное наследие Владикавказа, гуляя по его центральным улицам и узнавая удивительные истории
Начало: На площади Штыба
Завтра в 09:00
10 окт в 09:00
1000 ₽ за человека
Пивоваренный завод «Бавария» во Владикавказе
Пешая
1.5 часа
10 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Пивоваренный завод «Бавария»
На заводе «Бавария» во Владикавказе вы узнаете, как создаются знаменитые напитки. Оцените масштаб производства и попробуйте крафтовое пиво
Начало: У завода
Завтра в 12:00
10 окт в 16:00
1500 ₽ за человека
Булгаковский Владикавказ
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Булгаковский Владикавказ
Погрузитесь в атмосферу Владикавказа времён Булгакова, следуя его маршрутам. Узнайте, как начался путь великого писателя и что его вдохновляло
11 окт в 10:30
13 окт в 10:30
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Здравствуй, Владикавказ! Групповая экскурсия
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Групповая
до 25 чел.
Здравствуй, Владикавказ
Вас ждёт увлекательное путешествие по Владикавказу: проспект Мира, осетинский храм и многое другое. Откройте для себя богатую историю города
Начало: На пл. Штыба
Расписание: в среду в 10:00, в субботу в 11:00
11 окт в 11:00
15 окт в 10:00
1600 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Городские экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Владикавказ: архитектура, культура, городские истории
  2. По проспекту Мира и дальше: история и культура Владикавказа
  3. Пивоваренный завод «Бавария» во Владикавказе
  4. Булгаковский Владикавказ
  5. Здравствуй, Владикавказ! Групповая экскурсия
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Крепость Дзивгис
  6. Кадаргаванский каньон
  7. Самое главное
  8. Цейское ущелье
  9. Город мертвых
  10. Мидаграбинские водопады
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в октябре 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1000 до 8000. Туристы уже оставили гидам 168 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий во Владикавказе на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 168 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь