Мини-группа
до 10 чел.
Владикавказ: архитектура, культура, городские истории
Погрузитесь в историю Владикавказа на индивидуальной экскурсии, наслаждаясь прогулкой по проспекту Мира и берегу Терека
Начало: В центре
Завтра в 18:00
10 окт в 16:30
от 1000 ₽ за человека
Групповая
По проспекту Мира и дальше
Откройте для себя культурное наследие Владикавказа, гуляя по его центральным улицам и узнавая удивительные истории
Начало: На площади Штыба
Завтра в 09:00
10 окт в 09:00
1000 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Пивоваренный завод «Бавария»
На заводе «Бавария» во Владикавказе вы узнаете, как создаются знаменитые напитки. Оцените масштаб производства и попробуйте крафтовое пиво
Начало: У завода
Завтра в 12:00
10 окт в 16:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Булгаковский Владикавказ
Погрузитесь в атмосферу Владикавказа времён Булгакова, следуя его маршрутам. Узнайте, как начался путь великого писателя и что его вдохновляло
11 окт в 10:30
13 окт в 10:30
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 25 чел.
Здравствуй, Владикавказ
Вас ждёт увлекательное путешествие по Владикавказу: проспект Мира, осетинский храм и многое другое. Откройте для себя богатую историю города
Начало: На пл. Штыба
Расписание: в среду в 10:00, в субботу в 11:00
11 окт в 11:00
15 окт в 10:00
1600 ₽ за человека
