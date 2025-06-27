Серные бани

Найдено 3 тура в категории «Серные бани» во Владикавказе, цены от 56 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Объятия Кавказа для тела и души: йога-тур в Ингушетии и Грузии
На машине
8 дней
Объятия Кавказа для тела и души: йога-тур в Ингушетии и Грузии
Встать на гвозди, помедитировать у высокогорного храма и поучаствовать в трансформационной игре
Начало: Аэропорт Владикавказа, 14:00
«Увидим знаменитые серные бани, устроим фотосессию у храма Метехи, купим сувенир в подземном рынке «Мейдан Базар»»
27 июн в 12:00
11 июл в 12:00
88 500 ₽ за человека
Где горный воздух и виноградники: путешествие на внедорожнике по Грузии с винной дегустацией
На машине
Джиппинг
5 дней
Где горный воздух и виноградники: путешествие на внедорожнике по Грузии с винной дегустацией
Побывать в Боржоми, Кахетии, Мцхете, посетить пещерный город Вардзия и погулять по Тбилиси
Начало: Владикавказ (точное место - по договорённости), 5:...
10 июн в 05:00
56 000 ₽ за человека
Из Владикавказа по Кавказу: тур с концертом Земфиры* в Ереване
На машине
8 дней
Из Владикавказа по Кавказу: тур с концертом Земфиры* в Ереване
Отдохнуть в горах Осетии, объехать Грузию и Армению и спеть любимые хиты вместе со звездой
Начало: Владикавказ, утро, точное время - по договорённост...
«При желании и за доплату вы сможете сходить в серные бани»
29 июн в 10:00
78 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Серные бани»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Объятия Кавказа для тела и души: йога-тур в Ингушетии и Грузии
  2. Где горный воздух и виноградники: путешествие на внедорожнике по Грузии с винной дегустацией
  3. Из Владикавказа по Кавказу: тур с концертом Земфиры* в Ереване
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Эгикал
  5. Вовнушки
  6. Город мертвых
  7. Сказский ледник
  8. Башня Согласия
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Аланский монастырь
Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2025
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