Объятия Кавказа для тела и души: йога-тур в Ингушетии и Грузии
Встать на гвозди, помедитировать у высокогорного храма и поучаствовать в трансформационной игре
Начало: Аэропорт Владикавказа, 14:00
«Увидим знаменитые серные бани, устроим фотосессию у храма Метехи, купим сувенир в подземном рынке «Мейдан Базар»»
27 июн в 12:00
11 июл в 12:00
88 500 ₽ за человека
Где горный воздух и виноградники: путешествие на внедорожнике по Грузии с винной дегустацией
Побывать в Боржоми, Кахетии, Мцхете, посетить пещерный город Вардзия и погулять по Тбилиси
Начало: Владикавказ (точное место - по договорённости), 5:...
10 июн в 05:00
56 000 ₽ за человека
Из Владикавказа по Кавказу: тур с концертом Земфиры* в Ереване
Отдохнуть в горах Осетии, объехать Грузию и Армению и спеть любимые хиты вместе со звездой
Начало: Владикавказ, утро, точное время - по договорённост...
«При желании и за доплату вы сможете сходить в серные бани»
29 июн в 10:00
78 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Серные бани»
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