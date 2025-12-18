Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой: тёплые вещи, термобельё, перчатки, очки, купальные принадлежности и сланцы для термальных источников.
Погода: зимой температура воздуха в горах от –10 до +5 °C, возможны осадки и ветер, рекомендуются многослойная одежда и водонепроницаемая обувь.
Программа тура по дням
Владикавказ: знакомство с городом
Прибытие во Владикавказ. Встреча участников в аэропорту или на железнодорожном вокзале (с 8:00 до 14:00 — к любому рейсу или поезду). Групповой трансфер в гостиницу и размещение.
В 16:00 начнётся обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу. Мы прогуляемся по историческому центру, узнаем о развитии архитектуры и знаменитых жителях. Пройдёмся по Старому городу.
После прогулки можно поужинать в гостинице или выбрать один из многочисленных ресторанов и кафе (за дополнительную плату). Вечером пройдёт знакомство с группой и инструктаж по технике безопасности. Гид расскажет о курортах «Мамисон» и «Цей» и поможет спланировать отдых на предстоящие дни.
Курорт «Мамисон»
После завтрака в 8:30 отправляемся на курорт «Мамисон». По дороге, двигаясь по военно-осетинской трассе через Алагирское ущелье, мы сделаем остановку у святилища и монумента Уастырджи — покровителя путников и героев Нартского эпоса. После благословения дороги продолжаем путь навстречу горам.
К 10:00 прибываем на курорт. Он объединил древние башни и современные подъёмники. Здесь проложено 8 трасс общей длиной 14 километров, от станции «Калак» на высоте 2025 метров до станции «Зарамаг» на 2950 метрах.
После получения ски-пассов и снаряжения начинаем катание. Инструкторы помогут новичкам, а опытные лыжники смогут испытать себя на более сложных трассах. День пройдёт активно, среди заснеженных склонов и горных пейзажей.
В 16:30 — сбор группы и возвращение во Владикавказ. Вечером — свободное время: прогулки по центру города или ужин в ресторанах национальной кухни.
Для желающих — аланский вечер (по пятницам, за дополнительную плату): этношоу с песнями, танцами, дегустацией блюд и праздничным ужином.
«Цей» и термальные источники
После завтрака в 8:30 вновь отправляемся на курорт. Сегодня можно продолжить катание на трассах «Мамисона» или выбрать поездку в Цейское ущелье — одно из самых живописных и священных мест Осетии.
Цей издавна считается местом силы: здесь сохранились древнеаланские храмы и святилища. На въезде нас встречает фигура покровителя Афсати — защитника гор и животных. Курорт «Цей» существует с 1970-х годов и известен своими трассами длиной до 3 километров, перепадом высот около 500 метров и великолепными панорамами.
После прибытия к 10:00 начинаем катание. В течение дня наслаждаемся горами, свежим воздухом и атмосферой зимнего отдыха.
В 16:00 — поездка к термальным источникам Верхнего Бирагзанга. Купание в горячих минеральных бассейнах поможет восстановить силы после активного дня (рекомендуем взять купальные принадлежности).
К 19:00 возвращение во Владикавказ или в отели на курортах. Вечером — свободное время для прогулок и ужина.
Последние спуски и прощальный вечер
После завтрака в 8:30 снова выезжаем кататься. Утро пройдёт на склонах: лыжные трассы, прогулки, фотографии на фоне гор. В одном из кафе можно согреться глинтвейном или попробовать осетинские пироги, приготовленные по традиционным рецептам.
В 16:00 — поездка к термальным источникам Верхнего Бирагзанга для отдыха и восстановления. После купания возвращаемся во Владикавказ к 19:00.
Вечером — прощальный ужин (за дополнительную плату): делимся впечатлениями, вспоминаем лучшие моменты путешествия и отмечаем завершение активного отдыха.
Для участников, завершающих программу в этот день, в 15:00 организован трансфер с курортов в аэропорт или на вокзал Владикавказа к вечерним рейсам и поездам (после 18:00).
Окончание тура
После завтрака в 8:30 отправляемся на горнолыжный курорт «Мамисон», чтобы ещё раз насладиться катанием на полюбившихся трассах и прекрасными видами гор.
К 10:00 начинаем спуски, делаем памятные фотографии и прощаемся с горами. Перед отъездом можно приобрести съедобные сувениры — осетинские пироги, сыр, чурчхелу.
В 15:00 сбор группы и трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал Владикавказа к вечерним рейсам и поездам (после 18:00).
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|29 700 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала
- Трансфер по маршруту
- Сопровождение опытного гида-организатора и информационная поддержка в течение всего тура
- Медицинская страховка «Активный отдых»
Что не входит в цену
- Переезд до Владикавказа и обратно
- Остальное питание
- Подъёмники в горах - ски-пасс: 2500 ₽ в день
- Аренда полного комплекта горнолыжного снаряжения: 2500 ₽ в день
- Услуги профессионального инструктора по горным лыжам или сноуборду (индивидуально или в группе до 5 чел.) - от 3000 ₽ в час
- Билет на горячие термальные источники «Ганах терма» в Верхнем Бирагзанге - 600 ₽ за 1 час
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включённые в программу
- Индивидуальные трансферы и иное транспортное обслуживание