Прибытие во Владикавказ. Встреча участников в аэропорту или на железнодорожном вокзале (с 8:00 до 14:00 — к любому рейсу или поезду). Групповой трансфер в гостиницу и размещение.

В 16:00 начнётся обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу. Мы прогуляемся по историческому центру, узнаем о развитии архитектуры и знаменитых жителях. Пройдёмся по Старому городу.

После прогулки можно поужинать в гостинице или выбрать один из многочисленных ресторанов и кафе (за дополнительную плату). Вечером пройдёт знакомство с группой и инструктаж по технике безопасности. Гид расскажет о курортах «Мамисон» и «Цей» и поможет спланировать отдых на предстоящие дни.