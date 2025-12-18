Мои заказы

По снежным склонам курортов "Мамисон" и "Цей": горнолыжный тур в Осетию с экскурсией по Владикавказу

Покорить трассы, расслабиться в горячих источниках и погулять по столице
Путешествие для тех, кто ценит активный отдых и мечтает пополнить копилку покорённых склонов! Вы прогуляетесь по старинным кварталам Владикавказа, услышите истории, в которых переплетаются легенды и судьбы, и увидите святилище
Уастырджи, охраняющее путь путников.

На склонах «Мамисона« и в «Цее» почувствуете мощь горного ветра, попробуете свои силы на трассах курортов и насладитесь панорамами снежных вершин. Вас также ждёт отдых в термальных источниках. Жить будем в комфортабельных отелях и глэмпингах.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой: тёплые вещи, термобельё, перчатки, очки, купальные принадлежности и сланцы для термальных источников.
Погода: зимой температура воздуха в горах от –10 до +5 °C, возможны осадки и ветер, рекомендуются многослойная одежда и водонепроницаемая обувь.

Программа тура по дням

1 день

Владикавказ: знакомство с городом

Прибытие во Владикавказ. Встреча участников в аэропорту или на железнодорожном вокзале (с 8:00 до 14:00 — к любому рейсу или поезду). Групповой трансфер в гостиницу и размещение.

В 16:00 начнётся обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу. Мы прогуляемся по историческому центру, узнаем о развитии архитектуры и знаменитых жителях. Пройдёмся по Старому городу.

После прогулки можно поужинать в гостинице или выбрать один из многочисленных ресторанов и кафе (за дополнительную плату). Вечером пройдёт знакомство с группой и инструктаж по технике безопасности. Гид расскажет о курортах «Мамисон» и «Цей» и поможет спланировать отдых на предстоящие дни.

2 день

Курорт «Мамисон»

После завтрака в 8:30 отправляемся на курорт «Мамисон». По дороге, двигаясь по военно-осетинской трассе через Алагирское ущелье, мы сделаем остановку у святилища и монумента Уастырджи — покровителя путников и героев Нартского эпоса. После благословения дороги продолжаем путь навстречу горам.

К 10:00 прибываем на курорт. Он объединил древние башни и современные подъёмники. Здесь проложено 8 трасс общей длиной 14 километров, от станции «Калак» на высоте 2025 метров до станции «Зарамаг» на 2950 метрах.

После получения ски-пассов и снаряжения начинаем катание. Инструкторы помогут новичкам, а опытные лыжники смогут испытать себя на более сложных трассах. День пройдёт активно, среди заснеженных склонов и горных пейзажей.

В 16:30 — сбор группы и возвращение во Владикавказ. Вечером — свободное время: прогулки по центру города или ужин в ресторанах национальной кухни.

Для желающих — аланский вечер (по пятницам, за дополнительную плату): этношоу с песнями, танцами, дегустацией блюд и праздничным ужином.

3 день

«Цей» и термальные источники

После завтрака в 8:30 вновь отправляемся на курорт. Сегодня можно продолжить катание на трассах «Мамисона» или выбрать поездку в Цейское ущелье — одно из самых живописных и священных мест Осетии.

Цей издавна считается местом силы: здесь сохранились древнеаланские храмы и святилища. На въезде нас встречает фигура покровителя Афсати — защитника гор и животных. Курорт «Цей» существует с 1970-х годов и известен своими трассами длиной до 3 километров, перепадом высот около 500 метров и великолепными панорамами.

После прибытия к 10:00 начинаем катание. В течение дня наслаждаемся горами, свежим воздухом и атмосферой зимнего отдыха.

В 16:00 — поездка к термальным источникам Верхнего Бирагзанга. Купание в горячих минеральных бассейнах поможет восстановить силы после активного дня (рекомендуем взять купальные принадлежности).

К 19:00 возвращение во Владикавказ или в отели на курортах. Вечером — свободное время для прогулок и ужина.

4 день

Последние спуски и прощальный вечер

После завтрака в 8:30 снова выезжаем кататься. Утро пройдёт на склонах: лыжные трассы, прогулки, фотографии на фоне гор. В одном из кафе можно согреться глинтвейном или попробовать осетинские пироги, приготовленные по традиционным рецептам.

В 16:00 — поездка к термальным источникам Верхнего Бирагзанга для отдыха и восстановления. После купания возвращаемся во Владикавказ к 19:00.

Вечером — прощальный ужин (за дополнительную плату): делимся впечатлениями, вспоминаем лучшие моменты путешествия и отмечаем завершение активного отдыха.

Для участников, завершающих программу в этот день, в 15:00 организован трансфер с курортов в аэропорт или на вокзал Владикавказа к вечерним рейсам и поездам (после 18:00).

5 день

Окончание тура

После завтрака в 8:30 отправляемся на горнолыжный курорт «Мамисон», чтобы ещё раз насладиться катанием на полюбившихся трассах и прекрасными видами гор.

К 10:00 начинаем спуски, делаем памятные фотографии и прощаемся с горами. Перед отъездом можно приобрести съедобные сувениры — осетинские пироги, сыр, чурчхелу.

В 15:00 сбор группы и трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал Владикавказа к вечерним рейсам и поездам (после 18:00).

Окончание тура

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет29 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала
  • Трансфер по маршруту
  • Сопровождение опытного гида-организатора и информационная поддержка в течение всего тура
  • Медицинская страховка «Активный отдых»
Что не входит в цену
  • Переезд до Владикавказа и обратно
  • Остальное питание
  • Подъёмники в горах - ски-пасс: 2500 ₽ в день
  • Аренда полного комплекта горнолыжного снаряжения: 2500 ₽ в день
  • Услуги профессионального инструктора по горным лыжам или сноуборду (индивидуально или в группе до 5 чел.) - от 3000 ₽ в час
  • Билет на горячие термальные источники «Ганах терма» в Верхнем Бирагзанге - 600 ₽ за 1 час
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включённые в программу
  • Индивидуальные трансферы и иное транспортное обслуживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, аэропорт или ж/д вокзал, с 8:00 до 14:00
Завершение: Владикавказ, аэропорт или ж/д вокзал, около 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алана
Алана — Организатор во Владикавказе
Провела экскурсии для 8648 туристов
Мы с коллегами — гидами, влюблёнными в свой край, увлечёнными историей и традициями наших предков, — готовы повести вас за собой. Познакомим с удивительным миром суровых горных вершин, чистейших рек
и водопадов, откроем виды, от которых захватывает дух. Хотим поделиться гостеприимной атмосферой наших городов и сёл, раскрыть секреты приготовления традиционных национальных блюд и передать их неповторимый вкус. Именно с нами вы полюбите нашу родину так, как любим её мы. Также организуем авторские путешествия в другие страны — присоединяйтесь!

