2 дня
К седому великану Эльбрусу: тур выходного дня из Владикавказа
Погулять по Чегемскому и Баксанскому ущельям и подняться на склон высочайшего пика Европы
Начало: Владикавказ, отель «Владикавказ», ул. Коцоева, 75,...
14 окт в 08:30
21 окт в 08:30
10 295₽ за человека
5 дней
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
Прикоснуться к тайнам прошлого, полюбоваться Эльбрусом и проверить, омолаживает ли горячий источник
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00-14:00
13 сен в 12:00
20 сен в 12:00
36 000₽ за человека
7 дней
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
Побродить среди ингушских башен, познакомиться с мечетями Чечни и насладиться бирюзой реки Сулак
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа с 13:00 д...
1 ноя в 13:00
8 ноя в 13:00
69 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга23 августа 2024Сам тур очень понравился, гид очень хороший!
- РРоман19 июня 2024Незабываемая поездка! Море эмоций и впечатлений, визуальных и вкусовых! Размещение хорошее: два дня жили в апартаментах в горах, два дня
- ООксана6 мая 2024Отличныц тур!!!!! Рекомендую!!!!
- ООльга3 апреля 2024Огромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилось. Особенно Рамзану. Это просто ходячая энциклопедия 👍. Немного подпортило впечатление еда около Голубых озёр (шашлык не для человеческих зубов 🙂). А в остальном всё на 5+!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «На Рождество»
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Сколько стоит тур во Владикавказе в сентябре 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "На Рождество" можно забронировать 3 тура от 10 295 до 69 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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