На Рождество – туры во Владикавказе

Найдено 3 тура в категории «На Рождество» во Владикавказе, цены от 10 295 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
К седому великану Эльбрусу: тур выходного дня из Владикавказа
На автобусе
1 отзыв
2 дня
К седому великану Эльбрусу: тур выходного дня из Владикавказа
Погулять по Чегемскому и Баксанскому ущельям и подняться на склон высочайшего пика Европы
Начало: Владикавказ, отель «Владикавказ», ул. Коцоева, 75,...
14 окт в 08:30
21 окт в 08:30
10 295 за человека
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
На машине
10 отзывов
5 дней
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
Прикоснуться к тайнам прошлого, полюбоваться Эльбрусом и проверить, омолаживает ли горячий источник
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00-14:00
13 сен в 12:00
20 сен в 12:00
36 000 за человека
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
На автобусе
7 дней
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
Побродить среди ингушских башен, познакомиться с мечетями Чечни и насладиться бирюзой реки Сулак
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа с 13:00 д...
1 ноя в 13:00
8 ноя в 13:00
69 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    23 августа 2024
    К седому великану Эльбрусу: тур выходного дня из Владикавказа
    Сам тур очень понравился, гид очень хороший!
  • Р
    Роман
    19 июня 2024
    3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
    Незабываемая поездка! Море эмоций и впечатлений, визуальных и вкусовых! Размещение хорошее: два дня жили в апартаментах в горах, два дня
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    в гостинице во Владикавказе. Завтраки стандартные: в горах шведский стол, во Владикавказе по заказу накануне. Обеды в разных местах и в горах, и в городах. Очень вкусные национальные блюда, порции огромные! Обходились без ужина, так как обеды были очень сытными. Вечернего кофе с пирожным было достаточно. Виды в течение поездки восхитительные! Очень хочется поблагодарить сопровождающую Марем - самый позитивный и отзывчивый человек! Не жалела ни сил, ни времени, чтобы всем сделать открыточные фото. Гиды Рамзан и Бузжигит просто бездонный кладезь знаний. Очень интересные рассказчики с профессиональным высшим образованием и прекрасным чувством юмора. Спасибо большое, вы сделали нашу поездку незабываемой! Перемещения между локациями на комфортных автомобилях. Наши водители Ваха и Магомед были очень аккуратными и ответственными, за что им отдельное спасибо! Абсолютно искренне рекомендуем данный тур и компанию!

  • О
    Оксана
    6 мая 2024
    3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
    Отличныц тур!!!!! Рекомендую!!!!
  • О
    Ольга
    3 апреля 2024
    3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
    Огромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилось. Особенно Рамзану. Это просто ходячая энциклопедия 👍. Немного подпортило впечатление еда около Голубых озёр (шашлык не для человеческих зубов 🙂). А в остальном всё на 5+!!!
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Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «На Рождество»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. К седому великану Эльбрусу: тур выходного дня из Владикавказа
  2. 3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
  3. Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Город мертвых
  5. Эльбрус
  6. Эгикал
  7. Вовнушки
  8. Аланский монастырь
  9. Сказский ледник
  10. Мидаграбинские водопады
Сколько стоит тур во Владикавказе в сентябре 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "На Рождество" можно забронировать 3 тура от 10 295 до 69 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте тур во Владикавказе на 2024 год на рождество, 11 ⭐ отзывов, цены от 10295₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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