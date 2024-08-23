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в гостинице во Владикавказе. Завтраки стандартные: в горах шведский стол, во Владикавказе по заказу накануне. Обеды в разных местах и в горах, и в городах. Очень вкусные национальные блюда, порции огромные! Обходились без ужина, так как обеды были очень сытными. Вечернего кофе с пирожным было достаточно. Виды в течение поездки восхитительные! Очень хочется поблагодарить сопровождающую Марем - самый позитивный и отзывчивый человек! Не жалела ни сил, ни времени, чтобы всем сделать открыточные фото. Гиды Рамзан и Бузжигит просто бездонный кладезь знаний. Очень интересные рассказчики с профессиональным высшим образованием и прекрасным чувством юмора. Спасибо большое, вы сделали нашу поездку незабываемой! Перемещения между локациями на комфортных автомобилях. Наши водители Ваха и Магомед были очень аккуратными и ответственными, за что им отдельное спасибо! Абсолютно искренне рекомендуем данный тур и компанию!