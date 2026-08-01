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Выходные в Дигории на джипах (в мини-группе из Владикавказа)

Погулять по эко-тропам заповедной Алании и прокатиться с ветерком по Дигорскому ущелью
Для этого приключения не нужно брать отпуск! Всего за 2 дня вы сможете устроить себе настоящую перезагрузку в горах, погулять по тропинкам заповедника, погрузиться в местные истории и легенды и, конечно же, насладиться новыми вкусами местной кухни.

Мощные водопады, древние склепы и российский Мачу-Пикчу — это будут очень насыщенные выходные, которые запомнятся надолго!
Выходные в Дигории на джипах (в мини-группе из Владикавказа)
Выходные в Дигории на джипах (в мини-группе из Владикавказа)
Выходные в Дигории на джипах (в мини-группе из Владикавказа)

Описание тура

Организационные детали

Не забудьте взять теплые вещи — мы будем много времени проводить в горах, температура там обычно на несколько градусов ниже, чем в городе. Обязательно возьмите с собой полис ОМС и немного наличных, чтобы можно было купить что-то в горах. Особого шоппинга там нет, но вдруг вам приглянется баночка с местным вареньем или горный чай.

Можно участвовать с детьми от 6 лет.

Очерёдность показа объектов может меняться в зависимости от места расположения отеля, а также по погодным условиям и по согласованию с гидом.

Проживание. В бутик-отеле «Тана Парк» в Дигорском ущелье, отеле Харес или в коттеджах «Панорама Дигория». Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении.

*Фото отеля взяты с сайта travel.yandex.ru

Питание.

Программа тура по дням

1 день

Осетинские герои в Дигории

Легенда Уастырджи. Встречаемся во Владикавказе (место встречи по согласованию), садимся на джипы и едем в Дигорское ущелье. Эти места были заселены еще с древних времен и сейчас считаются заповедными. Мы остановимся возле Чёртова моста, пройдем по нему к святилищу Уастырджи. Вы узнаете, чем прославился этот герой и почему его так любят путешественники.

История Задалески. Затем отправимся в музей Задалески Нана, который рассказывает о быте осетин. Если Уастырджи — это покровитель мужчин и воинов, то Нана Задалески — один из самых сильных женских образов в Осетии. Вы узнаете, почему Нану называют спасительницей, и как местные жители каждый год отмечают праздник Задалески Нана.

После этого заселимся в бутик-отель Тана Парк, отель Харес или коттеджи Панорама Дигория. У вас будет время, чтобы разобрать вещи, отдохнуть и самостоятельно погулять по окрестностям.

Очерёдность показа объектов по программе может меняться в зависимости от места проживания.

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2 день

Загадки и тайны Дигории

Загадочный склеп. После завтрака в отеле у вас будет немного времени, чтобы погулять по эко-тропам Дигорского ущелья, которые находятся рядом с Тана Парком. В 10:00 мы выезжаем в село Мацута, где находится склеп Нарта Сослана, одного из главных героев эпоса осетин. Рядом со склепом современные художники установили арт-объект «Стрелы Сослана».

Бельгийская фабрика и водопад. Далее посмотрим Бельгийскую горно-обогатительную фабрику, основанную еще в XIX веке. Сейчас сложно представить, что такое масштабное и можно сооружение появилась в таком отдаленном месте в горах так давно. Затем погуляем возле Галиатского водопада и осмотрим необычный арт-объект хъисын фандыра. Это национальный инструмент осетин, только гораздо больше, чем в реальную величину — почти 5 метров!

Загадки Галиата. Наша следующая остановка — село Галиат, интересное своими многоэтажными укреплениями в горах. Некоторые называют постройки российским Мачу-Пикчу. Никто не знает, кто строил Галиат и почему средневековые жители начали покидать город.

Обед в горах. Пообедаем в живописном месте в горах — в гостях у осетинской семьи или в формате ланч-боксов. Также можем устроить пикник (при хорошей погоде). Подкрепившись, вернёмся во Владикавказ.

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Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник29 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 обеда, 1 завтрак
  • Транспортное сопровождение на маршруте
  • Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гид-водитель
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты
  • 1-местное размещение (доплата - от 5000 руб.)
  • Входные билеты на объекты посещения - 500 руб
  • Баня
  • Ужин
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Владикавказ, до 10:00, адрес по согласованию
Завершение: Г. Владикавказ, центр города, вечер или по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1564 туристов
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60
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странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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