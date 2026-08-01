Мощные водопады, древние склепы и российский Мачу-Пикчу — это будут очень насыщенные выходные, которые запомнятся надолго!
Описание тура
Организационные детали
Не забудьте взять теплые вещи — мы будем много времени проводить в горах, температура там обычно на несколько градусов ниже, чем в городе. Обязательно возьмите с собой полис ОМС и немного наличных, чтобы можно было купить что-то в горах. Особого шоппинга там нет, но вдруг вам приглянется баночка с местным вареньем или горный чай.
Можно участвовать с детьми от 6 лет.
Очерёдность показа объектов может меняться в зависимости от места расположения отеля, а также по погодным условиям и по согласованию с гидом.
Проживание. В бутик-отеле «Тана Парк» в Дигорском ущелье, отеле Харес или в коттеджах «Панорама Дигория». Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении.
*Фото отеля взяты с сайта travel.yandex.ru
Питание.
Программа тура по дням
Осетинские герои в Дигории
Легенда Уастырджи. Встречаемся во Владикавказе (место встречи по согласованию), садимся на джипы и едем в Дигорское ущелье. Эти места были заселены еще с древних времен и сейчас считаются заповедными. Мы остановимся возле Чёртова моста, пройдем по нему к святилищу Уастырджи. Вы узнаете, чем прославился этот герой и почему его так любят путешественники.
История Задалески. Затем отправимся в музей Задалески Нана, который рассказывает о быте осетин. Если Уастырджи — это покровитель мужчин и воинов, то Нана Задалески — один из самых сильных женских образов в Осетии. Вы узнаете, почему Нану называют спасительницей, и как местные жители каждый год отмечают праздник Задалески Нана.
После этого заселимся в бутик-отель Тана Парк, отель Харес или коттеджи Панорама Дигория. У вас будет время, чтобы разобрать вещи, отдохнуть и самостоятельно погулять по окрестностям.
Очерёдность показа объектов по программе может меняться в зависимости от места проживания.
Загадки и тайны Дигории
Загадочный склеп. После завтрака в отеле у вас будет немного времени, чтобы погулять по эко-тропам Дигорского ущелья, которые находятся рядом с Тана Парком. В 10:00 мы выезжаем в село Мацута, где находится склеп Нарта Сослана, одного из главных героев эпоса осетин. Рядом со склепом современные художники установили арт-объект «Стрелы Сослана».
Бельгийская фабрика и водопад. Далее посмотрим Бельгийскую горно-обогатительную фабрику, основанную еще в XIX веке. Сейчас сложно представить, что такое масштабное и можно сооружение появилась в таком отдаленном месте в горах так давно. Затем погуляем возле Галиатского водопада и осмотрим необычный арт-объект хъисын фандыра. Это национальный инструмент осетин, только гораздо больше, чем в реальную величину — почти 5 метров!
Загадки Галиата. Наша следующая остановка — село Галиат, интересное своими многоэтажными укреплениями в горах. Некоторые называют постройки российским Мачу-Пикчу. Никто не знает, кто строил Галиат и почему средневековые жители начали покидать город.
Обед в горах. Пообедаем в живописном месте в горах — в гостях у осетинской семьи или в формате ланч-боксов. Также можем устроить пикник (при хорошей погоде). Подкрепившись, вернёмся во Владикавказ.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|29 900 ₽
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Что включено
- Проживание
- 2 обеда, 1 завтрак
- Транспортное сопровождение на маршруте
- Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гид-водитель
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты
- 1-местное размещение (доплата - от 5000 руб.)
- Входные билеты на объекты посещения - 500 руб
- Баня
- Ужин