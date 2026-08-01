Для этого приключения не нужно брать отпуск! Всего за 2 дня вы сможете устроить себе настоящую перезагрузку в горах, погулять по тропинкам заповедника, погрузиться в местные истории и легенды и, конечно же, насладиться новыми вкусами местной кухни. Мощные водопады, древние склепы и российский Мачу-Пикчу — это будут очень насыщенные выходные, которые запомнятся надолго!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Не забудьте взять теплые вещи — мы будем много времени проводить в горах, температура там обычно на несколько градусов ниже, чем в городе. Обязательно возьмите с собой полис ОМС и немного наличных, чтобы можно было купить что-то в горах. Особого шоппинга там нет, но вдруг вам приглянется баночка с местным вареньем или горный чай.

Можно участвовать с детьми от 6 лет.

Очерёдность показа объектов может меняться в зависимости от места расположения отеля, а также по погодным условиям и по согласованию с гидом.