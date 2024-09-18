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Туры в Кутаиси из Владикавказа

Найдено 3 тура в категории «Кутаиси» во Владикавказе, цены от 54 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
На машине
7 дней
-
10%
1 отзыв
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
Увидеть места из древнегреческих мифов, отдохнуть на побережье и посетить частную винодельню
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
22 июл в 08:00
5 авг в 08:00
54 900 ₽61 000 ₽ за человека
В горы Сванетии и к морю из Владикавказа: активный тур с конной прогулкой, хайкингом и дегустациями
На машине
Конные прогулки
11 дней
В горы Сванетии и к морю из Владикавказа: активный тур с конной прогулкой, хайкингом и дегустациями
Погрузиться в культуру в живописном крае, отведать блюд на природе под музыку и отдохнуть на пляже
Начало: Владикавказ, место по договорённости, 10:00 (возмо...
17 июл в 10:00
18 авг в 10:00
149 000 ₽ за человека
Из Владикавказа в Грузию - едем с нами, генацвале
На машине
6 дней
Из Владикавказа в Грузию - едем с нами, генацвале
Исследовать 6 городов, отправиться в сплав по Мартвили, выпить вина и слепить хинкали в Кахетии
Начало: Аэропорт Владикавказа, время по договорённости. Ре...
15 сен в 10:00
95 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    18 сентября 2024
    По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
    Недавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного Екатериной. Хочу выразить огромную благодарность за прекрасно организованный тур! Плюсы: -Профессиональный гид: Юра -
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    настоящий профессионал своего дела. Он не только отлично знал историю и культуру Грузии, но и умел интересно и увлекательно рассказывать, создавая по-настоящему душевную атмосферу. -Оптимальный маршрут: Тур был отлично спланирован, мы увидели все главные достопримечательности Тбилиси, Кутаиси и Батуми. В программу были включены как исторические места, так и природные красоты. -Комфортабельный автобус: Путешествие на комфортабельном автобусе с кондиционером прошло без проблем, с веселым водителем, который не только создавал атмосферу, но и стал частью нашей группы. - Удобные отели: Все отели были чистыми, уютными и находились в удобных местах. -Вкусная еда: Особо хочется отметить традиционные грузинские блюда, которые мы пробовали в ресторанах, выбранных организаторами. -Приятная атмосфера: В группе царила дружеская атмосфера, мы познакомились с замечательными людьми и отлично провели время. Минусы: Да какие минусы, все было отлично!

    Недавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного ЕкатеринойНедавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного ЕкатеринойНедавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного ЕкатеринойНедавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного Екатериной

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Кутаиси»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
  2. В горы Сванетии и к морю из Владикавказа: активный тур с конной прогулкой, хайкингом и дегустациями
  3. Из Владикавказа в Грузию - едем с нами, генацвале
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Эгикал
  5. Вовнушки
  6. Город мертвых
  7. Сказский ледник
  8. Башня Согласия
  9. Аланский монастырь
  10. Джейрахское ущелье
Сколько стоит тур во Владикавказе в июле 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Кутаиси" можно забронировать 3 тура от 54 900 до 149 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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