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По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
Увидеть места из древнегреческих мифов, отдохнуть на побережье и посетить частную винодельню
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
22 июл в 08:00
5 авг в 08:00
54 900 ₽
61 000 ₽ за человека
В горы Сванетии и к морю из Владикавказа: активный тур с конной прогулкой, хайкингом и дегустациями
Погрузиться в культуру в живописном крае, отведать блюд на природе под музыку и отдохнуть на пляже
Начало: Владикавказ, место по договорённости, 10:00 (возмо...
17 июл в 10:00
18 авг в 10:00
149 000 ₽ за человека
Из Владикавказа в Грузию - едем с нами, генацвале
Исследовать 6 городов, отправиться в сплав по Мартвили, выпить вина и слепить хинкали в Кахетии
Начало: Аэропорт Владикавказа, время по договорённости. Ре...
15 сен в 10:00
95 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия18 сентября 2024По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)Недавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного Екатериной. Хочу выразить огромную благодарность за прекрасно организованный тур! Плюсы: -Профессиональный гид: Юра -
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Кутаиси»
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