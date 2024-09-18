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10%
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
Увидеть места из древнегреческих мифов, отдохнуть на побережье и посетить частную винодельню
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
15 апр в 08:00
1 мая в 08:00
54 900 ₽
61 000 ₽ за человека
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10%
Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия (выезд из Владикавказа)
Выпить вина в Кахетии, испечь пури и посетить грузинский Сан-Марино
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
4 апр в 08:00
18 апр в 08:00
27 450 ₽
30 500 ₽ за человека
Горы, вино, любовь: путешествие по знаковым локациям Грузии с мастер-классом и дегустацией
Испечь пури, насладиться кахетинским вином и полюбоваться величественным Казбеком
Начало: Владикавказ, ул. Московская 16б, 9:00 (время выезд...
9 апр в 09:00
9 мая в 09:00
42 800 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия18 сентября 2024По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)Недавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного Екатериной. Хочу выразить огромную благодарность за прекрасно организованный тур! Плюсы: -Профессиональный гид: Юра -
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Мцхета»
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