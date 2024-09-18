Туры в Мцхету из Владикавказа

Найдено 3 тура в категории «Мцхета» во Владикавказе, цены от 27 450 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
На машине
7 дней
-
10%
1 отзыв
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
Увидеть места из древнегреческих мифов, отдохнуть на побережье и посетить частную винодельню
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
15 апр в 08:00
1 мая в 08:00
54 900 ₽61 000 ₽ за человека
Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия (выезд из Владикавказа)
На машине
4 дня
-
10%
Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия (выезд из Владикавказа)
Выпить вина в Кахетии, испечь пури и посетить грузинский Сан-Марино
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
4 апр в 08:00
18 апр в 08:00
27 450 ₽30 500 ₽ за человека
Горы, вино, любовь: путешествие по знаковым локациям Грузии с мастер-классом и дегустацией
На машине
6 дней
Горы, вино, любовь: путешествие по знаковым локациям Грузии с мастер-классом и дегустацией
Испечь пури, насладиться кахетинским вином и полюбоваться величественным Казбеком
Начало: Владикавказ, ул. Московская 16б, 9:00 (время выезд...
9 апр в 09:00
9 мая в 09:00
42 800 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    18 сентября 2024
    По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
    Недавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного Екатериной. Хочу выразить огромную благодарность за прекрасно организованный тур! Плюсы: -Профессиональный гид: Юра -
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    настоящий профессионал своего дела. Он не только отлично знал историю и культуру Грузии, но и умел интересно и увлекательно рассказывать, создавая по-настоящему душевную атмосферу. -Оптимальный маршрут: Тур был отлично спланирован, мы увидели все главные достопримечательности Тбилиси, Кутаиси и Батуми. В программу были включены как исторические места, так и природные красоты. -Комфортабельный автобус: Путешествие на комфортабельном автобусе с кондиционером прошло без проблем, с веселым водителем, который не только создавал атмосферу, но и стал частью нашей группы. - Удобные отели: Все отели были чистыми, уютными и находились в удобных местах. -Вкусная еда: Особо хочется отметить традиционные грузинские блюда, которые мы пробовали в ресторанах, выбранных организаторами. -Приятная атмосфера: В группе царила дружеская атмосфера, мы познакомились с замечательными людьми и отлично провели время. Минусы: Да какие минусы, все было отлично!

    Недавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного ЕкатеринойНедавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного ЕкатеринойНедавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного ЕкатеринойНедавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного Екатериной

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Мцхета»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
  2. Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия (выезд из Владикавказа)
  3. Горы, вино, любовь: путешествие по знаковым локациям Грузии с мастер-классом и дегустацией
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Город мертвых
  5. Эгикал
  6. Вовнушки
  7. Сказский ледник
  8. Мидаграбинские водопады
  9. Аланский монастырь
  10. Башня Согласия
Сколько стоит тур во Владикавказе в марте 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Мцхета" можно забронировать 3 тура от 27 450 до 54 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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