Туры в Грузию из Владикавказа

Найдено 3 тура в категории «Грузия» во Владикавказе, цены от 27 450 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
На машине
скидка
10%
1 отзыв
7 дней
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
Увидеть места из древнегреческих мифов, отдохнуть на побережье и посетить частную винодельню
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
15 апр в 08:00
1 мая в 08:00
6100054 900 за человека
Объятия Кавказа для тела и души: йога-тур в Ингушетии и Грузии
На машине
8 дней
Объятия Кавказа для тела и души: йога-тур в Ингушетии и Грузии
Встать на гвозди, помедитировать у высокогорного храма и поучаствовать в трансформационной игре
Начало: Аэропорт Владикавказа, 14:00
7 мар в 14:00
11 апр в 14:00
88 500 за человека
Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия (выезд из Владикавказа)
На машине
скидка
10%
4 дня
Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия (выезд из Владикавказа)
Выпить вина в Кахетии, испечь пури и посетить грузинский Сан-Марино
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
7 мар в 08:00
4 апр в 08:00
3050027 450 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    18 сентября 2024
    По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
    Недавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного Екатериной. Хочу выразить огромную благодарность за прекрасно организованный тур! Плюсы: -Профессиональный гид: Юра -
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    настоящий профессионал своего дела. Он не только отлично знал историю и культуру Грузии, но и умел интересно и увлекательно рассказывать, создавая по-настоящему душевную атмосферу. -Оптимальный маршрут: Тур был отлично спланирован, мы увидели все главные достопримечательности Тбилиси, Кутаиси и Батуми. В программу были включены как исторические места, так и природные красоты. -Комфортабельный автобус: Путешествие на комфортабельном автобусе с кондиционером прошло без проблем, с веселым водителем, который не только создавал атмосферу, но и стал частью нашей группы. - Удобные отели: Все отели были чистыми, уютными и находились в удобных местах. -Вкусная еда: Особо хочется отметить традиционные грузинские блюда, которые мы пробовали в ресторанах, выбранных организаторами. -Приятная атмосфера: В группе царила дружеская атмосфера, мы познакомились с замечательными людьми и отлично провели время. Минусы: Да какие минусы, все было отлично!

    Недавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного ЕкатеринойНедавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного ЕкатеринойНедавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного ЕкатеринойНедавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного Екатериной

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Грузия»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
  2. Объятия Кавказа для тела и души: йога-тур в Ингушетии и Грузии
  3. Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия (выезд из Владикавказа)
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Город мертвых
  5. Эгикал
  6. Вовнушки
  7. Сказский ледник
  8. Мидаграбинские водопады
  9. Аланский монастырь
  10. Башня Согласия
Сколько стоит тур во Владикавказе в феврале 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Грузия" можно забронировать 3 тура от 27 450 до 88 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте тур во Владикавказе на 2025 год по теме «Грузия», 1 ⭐ отзыв, цены от 27450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель