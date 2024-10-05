5 счастливых зимних дней на Кавказе

Экскурсионный тур в Ингушетию, Осетию и Верхнюю Балкарию! Каждая республика не похожа на другую, но вместе их объединяет горный колорит Кавказа.

Увидим знаменитые башни Вовнушки – победитель конкурса «7 чудес России»,
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башенный комплекс «Эрзи» – один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии, где в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел VIII века, и посетим удивительный замок, построенный в стиле Средневековья, который красуется посреди искусственного водоема.

5
3 отзыва
5 счастливых зимних дней на Кавказе
5 счастливых зимних дней на Кавказе
5 счастливых зимних дней на Кавказе
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча, экскурсия по равнинной части Ингушетии

Встреча группы в аэропорту г. Беслан «Владикавказ».

Групповой трансфер с 12:00-13:00.

14:00 Обед.

15:30 Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.

Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.

Заселение в апартаментах в Армхи или отель «Джейрах».

Питание: обед. Завтрак и ужин самостоятельно.

Встреча, экскурсия по равнинной части ИнгушетииВстреча, экскурсия по равнинной части ИнгушетииВстреча, экскурсия по равнинной части ИнгушетииВстреча, экскурсия по равнинной части Ингушетии
2 день

Экскурсия по горной Ингушетии

08:00-09:00 Завтрак.

09:00 Выезд в горную часть.

Экскурсия по горной Ингушетии.

  • Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии.
  • Башенный комплекс «Эрзи» – один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.
  • Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.

13:00-14:00 Обед.

Продолжение экскурсии.

  • Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском.
  • Эгикал – крупнейшее башенное селение в горной Ингушетии, Таргим относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках.
  • Башенный комплекс «Хамхи» – башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.
  • Древний христианский храм Тхаба-Ерды. Этот старинный храм был возведен примерно в VIII ст. Существуют сведения, что приказ о строительстве храма отдала царица Тамара.
  • Заезд к знаменитым башням Вовнушки – победитель конкурса «7 чудес России».

Ужин (за доп. плату).

Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.

Экскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной Ингушетии
3 день

Обзорная экскурсия по Осетии

08:00-09:00 Завтрак в отеле.

09:00Выезд в Осетию.

Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии.

  • Даргавс или как по-другому его называют – «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов.
  • Место гибели Сергея Бодрова – Кармадонское ущелье. Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.
  • Фиагдонское ущелье. Здесь прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами ревет Фиагдон.

Этот участок ущелья носит название «Кадаргаван» (перевал леса).

Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья.

А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами – старинной башне Курта и Тага.

15:00 Обед(за доп. плату).

Экскурсия по городу Владикавказ.

Заселение в отель «Царское» (или равноценная замена).

Ужин (за доп. плату).

Питание: завтрак. Обед и ужин самостоятельно.

Обзорная экскурсия по ОсетииОбзорная экскурсия по ОсетииОбзорная экскурсия по ОсетииОбзорная экскурсия по Осетии
4 день

Экскурсия по Верхней Балкарии

08:00-09:00 Завтрак в отеле.

09:00 Выезд в Верхнюю Балкарию, где вы посетите:

Шато-Эркен.

Это удивительный замок, построенный в стиле Средневековья, который красуется посреди искусственного водоема.

Шато-Эркен прекрасно выписывается в местные пейзажи с видом на величественный Эльбрус и окружен живописным садово-парковым комплексом

13:30 Обед (за доп. плату).

Голубые озера –одно из самых таинственных мест на земле.

Черекское ущелье.

Это гордость и жемчужина Кабардино-Балкарской республики.

Из семи вершин с высотой более пяти тысяч метров, находящихся на Кавказе, пять расположены в Черекском районе.

Аушигерский термальный источник с уникальным составом воды и температурой около 50С. (за дополнительную плату).

18:00Возвращение в отель.

Ужин (за дополнительную плату).

Питание: завтрак. Обед и ужин самостоятельно.

Экскурсия по Верхней БалкарииЭкскурсия по Верхней БалкарииЭкскурсия по Верхней БалкарииЭкскурсия по Верхней Балкарии
5 день

Отъезд

08:00-09:00Завтрак.

Свободное время до вылета. Самостоятельно можно погулять по Владикавказу.

Дегустация вина в частной винодельне у Константиана Дзаитова. (за доп. плату, при группе от 10 человек) или мастер-класс по приготовлению уалибахов (за доп. плату, при группе от 10 человек).

Трансфер до аэропорта (за доп. плату) Яндекс Такси (отель – аэропорт «Владикавказ» 500-600 руб.).

Питание: завтрак. Обед и ужин самостоятельно.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:

ДатыСтоимость тура при двухместном размещении (dbl, twin)Стоимость тура при одноместном размещении (single)Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении
Даты до 28.02.2025360004300032500
Даты с 01.03.2025403004820036400

В случаи отсутствия пары на подселение, турист совершает доплату за одноместное размещение.

Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Апартаменты Армхи

2 ночи

Апартаменты в горной Ингушетии в 5 минутах от ЛОК «Армхи».

Апартаменты АрмхиАпартаменты АрмхиАпартаменты АрмхиАпартаменты АрмхиАпартаменты АрмхиАпартаменты АрмхиАпартаменты АрмхиАпартаменты АрмхиАпартаменты АрмхиАпартаменты АрмхиАпартаменты Армхи

Джейрах

2 ночи

Гостевой дом «Джейрах» с прямым выходом к лыжным трассам расположен в селе Джейрах. Гости могут отдохнуть в саду и на террасе. Предоставляется бесплатная частная парковка. За дополнительную плату организуется трансфер от/до аэропорта.

В числе удобств шкаф для одежды. Из некоторых номеров гостевого дома «Джейрах» открывается вид на реку. В каждом номере имеется чайник. В распоряжении гостей каждого номера собственная ванная комната с феном и постельное белье.

ДжейрахДжейрахДжейрахДжейрахДжейрахДжейрах

Царское

2 ночи

Мини-гостиница «Царское» расположена во Владикавказе, в 2,1 км от Республиканского стадиона «Спартак» и в 2,6 км от Владикавказа. Мини-гостиница находится примерно в 5,7 км от Карцы, в 6,1 км от станции Орджоникидзе и в 6,6 км от Западного Орджоникидзе. Расстояние до Октябрьского составляет 8,6 км, а до Камбилеевского — 10 км.

В номерах мини-гостиницы есть шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. Собственная ванная комната с душем укомплектована феном и тапочками.

ЦарскоеЦарскоеЦарскоеЦарскоеЦарскоеЦарскоеЦарское

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание по программе: завтраки, 2 обеда
  • Экскурсионный трансфер
  • Групповой трансфер от аэропорта до апартаментов
  • Экскурсии с гидом
  • Проживание в апартаментах в горной Ингушетии
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно
  • Медицинская страховка
  • Трансфер до аэропорта
  • Дегустация вина в частной винодельне у Константиана Дзаитова
  • Мастер-класс по приготовлению уалибахов
  • Питание, не включенное в основную стоимость
  • Входные билеты (Эрзи, Даргавс, Шато-Эркен, Аушигерский термальный источник)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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1
Г
5 окт 2024
Спасибо большое организаторам! Сопровождающая Рема замечательная, добрая девушка встретила как родных). Спасибо Аде за решение всех вопросов и неожиданное поздравление с днём рождения! Очень понравились гиды Ингушетии, в башне Согласия и Рамзан, отдельное спасибо водителю. Девочки вам процветания!
У
2 окт 2024
Компания Большая Страна (bolshayastrana.com) - удобный сайт с путешествиями по России. Мы уже путешествовали с компанией в 2022 году по Сахалину. Компания вложила душу в каждую деталь нашего путешествия, чтобы память о Кавказских республиках: Ингушетии, Северной Осетии, Чечне и Дагестане - навсегда осталась в наших сердцах! Огромное вам спасибо и дальнейшего вам процветания в работе с путешественникам!
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С
27 сен 2024
Очень плотный график, но для первого раза нормально.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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