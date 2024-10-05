Увидим знаменитые башни Вовнушки – победитель конкурса «7 чудес России»,
Программа тура по дням
Встреча, экскурсия по равнинной части Ингушетии
Встреча группы в аэропорту г. Беслан «Владикавказ».
Групповой трансфер с 12:00-13:00.
14:00 Обед.
15:30 Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.
Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.
Заселение в апартаментах в Армхи или отель «Джейрах».
Питание: обед. Завтрак и ужин самостоятельно.
Экскурсия по горной Ингушетии
08:00-09:00 Завтрак.
09:00 Выезд в горную часть.
Экскурсия по горной Ингушетии.
- Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии.
- Башенный комплекс «Эрзи» – один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.
- Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.
13:00-14:00 Обед.
Продолжение экскурсии.
- Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском.
- Эгикал – крупнейшее башенное селение в горной Ингушетии, Таргим относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках.
- Башенный комплекс «Хамхи» – башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.
- Древний христианский храм Тхаба-Ерды. Этот старинный храм был возведен примерно в VIII ст. Существуют сведения, что приказ о строительстве храма отдала царица Тамара.
- Заезд к знаменитым башням Вовнушки – победитель конкурса «7 чудес России».
Ужин (за доп. плату).
Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.
Обзорная экскурсия по Осетии
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00Выезд в Осетию.
Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии.
- Даргавс или как по-другому его называют – «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов.
- Место гибели Сергея Бодрова – Кармадонское ущелье. Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.
- Фиагдонское ущелье. Здесь прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами ревет Фиагдон.
Этот участок ущелья носит название «Кадаргаван» (перевал леса).
Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья.
А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами – старинной башне Курта и Тага.
15:00 Обед(за доп. плату).
Экскурсия по городу Владикавказ.
Заселение в отель «Царское» (или равноценная замена).
Ужин (за доп. плату).
Питание: завтрак. Обед и ужин самостоятельно.
Экскурсия по Верхней Балкарии
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Выезд в Верхнюю Балкарию, где вы посетите:
Шато-Эркен.
Это удивительный замок, построенный в стиле Средневековья, который красуется посреди искусственного водоема.
Шато-Эркен прекрасно выписывается в местные пейзажи с видом на величественный Эльбрус и окружен живописным садово-парковым комплексом
13:30 Обед (за доп. плату).
Голубые озера –одно из самых таинственных мест на земле.
Черекское ущелье.
Это гордость и жемчужина Кабардино-Балкарской республики.
Из семи вершин с высотой более пяти тысяч метров, находящихся на Кавказе, пять расположены в Черекском районе.
Аушигерский термальный источник с уникальным составом воды и температурой около 50С. (за дополнительную плату).
18:00Возвращение в отель.
Ужин (за дополнительную плату).
Питание: завтрак. Обед и ужин самостоятельно.
Отъезд
08:00-09:00Завтрак.
Свободное время до вылета. Самостоятельно можно погулять по Владикавказу.
Дегустация вина в частной винодельне у Константиана Дзаитова. (за доп. плату, при группе от 10 человек) или мастер-класс по приготовлению уалибахов (за доп. плату, при группе от 10 человек).
Трансфер до аэропорта (за доп. плату) Яндекс Такси (отель – аэропорт «Владикавказ» 500-600 руб.).
Питание: завтрак. Обед и ужин самостоятельно.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:
|Даты
|Стоимость тура при двухместном размещении (dbl, twin)
|Стоимость тура при одноместном размещении (single)
|Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении
|Даты до 28.02.2025
|36000
|43000
|32500
|Даты с 01.03.2025
|40300
|48200
|36400
В случаи отсутствия пары на подселение, турист совершает доплату за одноместное размещение.
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Апартаменты Армхи
Апартаменты в горной Ингушетии в 5 минутах от ЛОК «Армхи».
Джейрах
Гостевой дом «Джейрах» с прямым выходом к лыжным трассам расположен в селе Джейрах. Гости могут отдохнуть в саду и на террасе. Предоставляется бесплатная частная парковка. За дополнительную плату организуется трансфер от/до аэропорта.
В числе удобств шкаф для одежды. Из некоторых номеров гостевого дома «Джейрах» открывается вид на реку. В каждом номере имеется чайник. В распоряжении гостей каждого номера собственная ванная комната с феном и постельное белье.
Царское
Мини-гостиница «Царское» расположена во Владикавказе, в 2,1 км от Республиканского стадиона «Спартак» и в 2,6 км от Владикавказа. Мини-гостиница находится примерно в 5,7 км от Карцы, в 6,1 км от станции Орджоникидзе и в 6,6 км от Западного Орджоникидзе. Расстояние до Октябрьского составляет 8,6 км, а до Камбилеевского — 10 км.
В номерах мини-гостиницы есть шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. Собственная ванная комната с душем укомплектована феном и тапочками.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание по программе: завтраки, 2 обеда
- Экскурсионный трансфер
- Групповой трансфер от аэропорта до апартаментов
- Экскурсии с гидом
- Проживание в апартаментах в горной Ингушетии
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно
- Медицинская страховка
- Трансфер до аэропорта
- Дегустация вина в частной винодельне у Константиана Дзаитова
- Мастер-класс по приготовлению уалибахов
- Питание, не включенное в основную стоимость
- Входные билеты (Эрзи, Даргавс, Шато-Эркен, Аушигерский термальный источник)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.