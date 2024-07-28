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много ходили по городу и очень устали, но гид Марина настолько интересно и увлекательно рассказывала об истории Владимира, что даже не заметили как пролетели два часа. Для себя узнала много интересных фактов. Большая благодарность Марине! Очень рады, что из большого количества экскурсий выбрали именно эту!