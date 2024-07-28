Экскурсии на Новый год

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии на Новый год» во Владимире, цены от 870 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Главное о Владимире: групповая интерактивная экскурсия
Пешая
472 отзыва
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Памятники ЮНЕСКО во Владимире: Дмитриевский и Успенский соборы
Погрузитесь в историю Владимира, посетив уникальные памятники ЮНЕСКО: Дмитриевский и Успенский соборы, а также Золотые ворота
Начало: Дмитриевский собор, около шлагбаума
Расписание: См. расписание
Завтра в 12:30
7 авг в 12:30
870 за человека
Многоликий Владимир: экскурсия с посещением Успенского собора
Пешая
31 отзыв
2 часа
Билеты
Многоликий Владимир: экскурсия с посещением Успенского собора
Путешествие по древнему Владимиру: Золотые ворота, Успенский собор, Дмитриевский собор и дегустация фирменного вишневого варенья с секретом
Начало: Театральная площадь, напротив входа в театр Драмы
Расписание: Смотрите календарь
10 авг в 14:30
17 авг в 14:30
1 600 за билет
Легенды древнего Владимира
Пешая
88 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды древнего Владимира: путешествие в сердце Руси
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый уголок хранит истории великих событий и легендарных личностей
Начало: Театральная площадь
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 16:00
7 авг в 09:00
5 290 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    28 июля 2024
    Легенды древнего Владимира
    Спасибо большое Марине! Очень познавательная и душевная экскурсия по центру города. Нам и детям очень понравилось!
  • О
    Ольга
    28 июля 2024
    Главное о Владимире: групповая интерактивная экскурсия
    Были на обзорной экскурсии по Владимиру 25 июля с Руфиной. Очень профессионально, нескучно, интересно. Не просто банальное перечисление дат и событий. По её рассказу живо представляешь себе этих таких давно живущих людей. Большое спасибо!!
  • О
    Ольгу
    27 июля 2024
    Главное о Владимире: групповая интерактивная экскурсия
    Очень интересно и познавательно
  • М
    Марина
    21 июля 2024
    Многоликий Владимир: экскурсия с посещением Успенского собора
    Очень понравилась экскурсия! Честно говоря,сначала опасалась, что будет тяжело выдержать двух часовую пешеходную экскурсию, т. к. мы с утра уже
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    много ходили по городу и очень устали, но гид Марина настолько интересно и увлекательно рассказывала об истории Владимира, что даже не заметили как пролетели два часа. Для себя узнала много интересных фактов. Большая благодарность Марине! Очень рады, что из большого количества экскурсий выбрали именно эту!

  • М
    Мун
    30 июня 2024
    Легенды древнего Владимира
    Очень интересный рассказ с использованием наглядных материалов. 2 часа пролетели не заметно. Мы ходили по улицам Владимира и понимали, что прошлое никуда не исчезало
  • М
    Маргарита
    17 июня 2024
    Многоликий Владимир: экскурсия с посещением Успенского собора
    15 июня 2024 года были на экскурсии Многоликий Владимир. Спасибо большое гиду Марине за интересный и познавательный рассказ об истории
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    города. Получили много новых знаний и впечатлений. Увидели красивые виды на город и залесье со смотровых площадок. Яркое впечатление оставило посещение Успенского собора, сопровождаемое перезвоном колоколов.

  • А
    Алёна
    16 июня 2024
    Многоликий Владимир: экскурсия с посещением Успенского собора
    Нам очень повезло с экскурсоводом! Марина - самый настоящий профессионал! Очень увлекательно преподносила исторические факты, с юмором. Посещение Свято-Успенского собора
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    - просто обязательно! Храм поражает своим величием и внутренним убранством. После посещения захотелось посмотреть фильм Тарковского «Андрей Рублев». Очень ёмкая и интересная экскурсия!!! Очень советую именно эту экскурсию для знакомства с городом

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Экскурсии на Новый год»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Легенды древнего Владимира
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Театральная площадь
  9. Козлов Вал
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в августе 2024
Сейчас во Владимире в категории "Экскурсии на Новый год" можно забронировать 3 экскурсии от 870 до 5 290. Туристы уже оставили гидам 591 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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