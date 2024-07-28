2 часа
Групповая
до 25 чел.
Памятники ЮНЕСКО во Владимире: Дмитриевский и Успенский соборы
Погрузитесь в историю Владимира, посетив уникальные памятники ЮНЕСКО: Дмитриевский и Успенский соборы, а также Золотые ворота
Начало: Дмитриевский собор, около шлагбаума
Расписание: См. расписание
Завтра в 12:30
7 авг в 12:30
870₽ за человека
2 часа
Билеты
Многоликий Владимир: экскурсия с посещением Успенского собора
Путешествие по древнему Владимиру: Золотые ворота, Успенский собор, Дмитриевский собор и дегустация фирменного вишневого варенья с секретом
Начало: Театральная площадь, напротив входа в театр Драмы
Расписание: Смотрите календарь
10 авг в 14:30
17 авг в 14:30
1 600₽ за билет
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды древнего Владимира: путешествие в сердце Руси
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый уголок хранит истории великих событий и легендарных личностей
Начало: Театральная площадь
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 16:00
7 авг в 09:00
5 290₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена28 июля 2024Спасибо большое Марине! Очень познавательная и душевная экскурсия по центру города. Нам и детям очень понравилось!
- ООльга28 июля 2024Были на обзорной экскурсии по Владимиру 25 июля с Руфиной. Очень профессионально, нескучно, интересно. Не просто банальное перечисление дат и событий. По её рассказу живо представляешь себе этих таких давно живущих людей. Большое спасибо!!
- ООльгу27 июля 2024Очень интересно и познавательно
- ММарина21 июля 2024Очень понравилась экскурсия! Честно говоря,сначала опасалась, что будет тяжело выдержать двух часовую пешеходную экскурсию, т. к. мы с утра уже
- ММун30 июня 2024Очень интересный рассказ с использованием наглядных материалов. 2 часа пролетели не заметно. Мы ходили по улицам Владимира и понимали, что прошлое никуда не исчезало
- ММаргарита17 июня 202415 июня 2024 года были на экскурсии Многоликий Владимир. Спасибо большое гиду Марине за интересный и познавательный рассказ об истории
- ААлёна16 июня 2024Нам очень повезло с экскурсоводом! Марина - самый настоящий профессионал! Очень увлекательно преподносила исторические факты, с юмором. Посещение Свято-Успенского собора
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Экскурсии на Новый год»
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