8 отзывов оставили туристы

Дворцово-парковый ансамбль поражал воображение размахом — 40 га тщательно спланированного пространства, каскады прудов и комплекс из 72 построек. К сожалению, во второй половине ХХ века усадьба была предана забвению и только сейчас начинается постепенное её возрождение. Что вас ожидает:В ходе экскурсии 🧭 мы пройдем по аллеям старинного парка, посетим выставочный зал в Лодочном павильоне, где главный экспонат — макет усадьбы, увидим экспозицию «Усадьба Муромцево и её владельцы».

После прогулки в Муромцево нас ждет классическая обзорная экскурсия ⛳ по Владимиру — увидим белокаменные храмы, прогуляемся по пешеходной зоне, сделаем прекрасные фотографии 📸 со смотровых площадок.