8 отзывов оставили туристы

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Экскурсия по Владимиру и поездка в Муромцево

5
8 отзывов
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Владимира
Недалеко от Владимира располагается одна из самых ярких усадеб рубежа ХIХ-XX вв — усадьба Муромцево, принадлежавшая В.

С.

Храповицкому.

Современники не без основания называли усадьбу «царской» и сравнивали её строения с шедеврами Петергофа и Версаля.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Экскурсия по Владимиру и поездка в Муромцево
Экскурсия по Владимиру и поездка в Муромцево
Дворцово-парковый ансамбль поражал воображение размахом — 40 га тщательно спланированного пространства, каскады прудов и комплекс из 72 построек. К сожалению, во второй половине ХХ века усадьба была предана забвению и только сейчас начинается постепенное её возрождение. Что вас ожидает:В ходе экскурсии 🧭 мы пройдем по аллеям старинного парка, посетим выставочный зал в Лодочном павильоне, где главный экспонат — макет усадьбы, увидим экспозицию «Усадьба Муромцево и её владельцы».
После прогулки в Муромцево нас ждет классическая обзорная экскурсия ⛳ по Владимиру — увидим белокаменные храмы, прогуляемся по пешеходной зоне, сделаем прекрасные фотографии 📸 со смотровых площадок.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Транспорт (в случае, если вы путешествуете без транспорта — организатор подскажет оптимальный вариант перемещения, закажет такси или авто с водителем)
Начало и место завершения
🚩 Соборная площадь
Экскурсия по Владимиру и поездка в Муромцево
Экскурсия по Владимиру и поездка в Муромцево
Экскурсия по Владимиру и поездка в Муромцево
Экскурсия по Владимиру и поездка в Муромцево

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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8 отзывов оставили туристы

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