14 отзывов оставили туристы

Рядом с Владимиром расположено село Боголюбово, когда то бывшее резиденцией одного из самых влиятельных и богатых властителей раннего средневековья — князя Андрея Боголюбского.

Здесь сохранилась башня, в которой он по преданию был убит боярами Кучковичами, остатки храма, но самое главное, что ждет нас в Боголюбово — церковь ⛪ Покрова-на-Нерли, настоящая жемчужина белокаменного зодчества, символ домоногольской Руси.

После прогулки по Боголюбово мы посетим классическую обзорную экскурсию ⛳ по Владимиру — увидим белокаменные храмы, прогуляемся по пешеходной зоне, сделаем прекрасные фотографии 📸 со смотровых площадок.