Экскурсия по Владимиру с посещением Музея Ложки и Музея Пряника

Вас ждет увлекательная экскурсия по историческому центру Владимира с осмотром главных...

5
1 отзыв
Вас ждет увлекательная экскурсия по историческому центру Владимира с осмотром главных достопримечательностей города.

Кроме прогулки мы посетим — Музей Ложки и Музей Пряника.

Вы все узнаете о столовых предметах.

Поучаствуете в мастер-классе по росписи выпечки глазурью, по приготовлению шоколадных конфет, продегустируете шоколадный напиток и попробуете царский печатный пряник.
Экскурсия по Владимиру с посещением Музея Ложки и Музея Пряника
Экскурсия по Владимиру с посещением Музея Ложки и Музея Пряника
Экскурсия по Владимиру с посещением Музея Ложки и Музея Пряника
Экскурсия по Владимиру с посещением Музея Ложки и Музея Пряника
Экскурсия по Владимиру с посещением Музея Ложки и Музея Пряника
Экскурсия по Владимиру с посещением Музея Ложки и Музея Пряника

Что вы увидите 🤩

  • Исторический центр Владимира
  • Музей Ложки
  • Музей Пряника
Музей Ложки
Кроме прогулки по историческому центру Владимира с осмотром главных достопримечательностей города мы посетим — Музей Ложки, в котором представлена крупнейшая в России экспозиция ложек. Всего здесь хранится около 20 000 экспонатов. Из них 3 000 можно увидеть в витринах музея. Осмотр экспозиции сопровождается историями о столовых предметах, изучением техники их изготовления.
Музей Пряника или мастерская шоколада
Музей Пряника предлагает осмотреть экспозицию выпечки из разных стран мира, узнать историю пряника, ознакомиться с его видами, рецептами, традициями приготовления. Посетители могут принять участие в мастер-классе по росписи выпечки глазурью и попробовать царский печатный пряник, рецепт которого был создан более 300 лет назад.
Мастерская Шоколада — исторический музей, где можно узнать много интересного об этой сладости, ее рецептуре, технологии изготовления. Посетителей ждут мастер-класс по приготовлению шоколадных конфет и дегустация шоколадного напитка, который когда-то любили короли средневековой Европы.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
4 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в музеи оплачиваются дополнительно.
Место начала и завершения
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ежедневно

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