Музей Ложки

Кроме прогулки по историческому центру Владимира с осмотром главных достопримечательностей города мы посетим — Музей Ложки, в котором представлена крупнейшая в России экспозиция ложек. Всего здесь хранится около 20 000 экспонатов. Из них 3 000 можно увидеть в витринах музея. Осмотр экспозиции сопровождается историями о столовых предметах, изучением техники их изготовления.

Музей Пряника или мастерская шоколада

Музей Пряника предлагает осмотреть экспозицию выпечки из разных стран мира, узнать историю пряника, ознакомиться с его видами, рецептами, традициями приготовления. Посетители могут принять участие в мастер-классе по росписи выпечки глазурью и попробовать царский печатный пряник, рецепт которого был создан более 300 лет назад.

Мастерская Шоколада — исторический музей, где можно узнать много интересного об этой сладости, ее рецептуре, технологии изготовления. Посетителей ждут мастер-класс по приготовлению шоколадных конфет и дегустация шоколадного напитка, который когда-то любили короли средневековой Европы.