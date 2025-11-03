Мои заказы

Экскурсия-викторина «Старый Владимир»

В формате «вопрос-ответ» изучить город, заложивший основу Российского государства
На экскурсии-викторине, которая пройдёт по маршруту от Золотых ворот до Дмитриевского собора, мы предложим вам творчески осмыслить мир прошлого в его образах, понятиях и артефактах. В качестве иллюстрации будем использовать историческое наследие древнего Владимира.
5
1 отзыв
Экскурсия-викторина «Старый Владимир»© Мария
Экскурсия-викторина «Старый Владимир»© Мария
Экскурсия-викторина «Старый Владимир»© Мария

Описание экскурсии

Вам предстоит состязание в формате викторины с вопросами. Каждый правильный ответ будет сопровождаться комментарием от гида с позиции научного знания.

Вы узнаете, как дела давно минувших лет касаются нас сегодняшних.

Увидите:

  • Золотые ворота
  • Георгиевскую улицу и храм Святого Георгия
  • Соборную площадь — древнее торговище
  • Богородицу Златоверхую — Успенский собор
  • Святого Димитрия — белокаменный княжеский храм

Организационные детали

  • Можно увеличить количество участников — доплата за каждого 800 ₽
  • Продолжительность экскурсии также можно увеличить за доплату 4000 ₽/час
  • Рекомендуемый возраст — от 10 лет
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов во Владимире
Провели экскурсии для 1072 туристов
Приветствуем вас от имени команды профессиональных гидов по владимирской земле! Приглашаем окунуться в её историю и культуру на экскурсиях, построенных на принципе научной обоснованности излагаемых фактов и интерактивном подходе. Гиды нашей команды имеют государственную аттестацию и аккредитацию на музейных и церковных объектах, а также многолетний опыт работы с путешественниками от млада до велика.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
П
Павел
3 ноя 2025
Интересная подача материала.
Особенно понравилось посещение колокольни.

Входит в следующие категории Владимира

Похожие экскурсии из Владимира

Авторская экскурсия «Древний Владимир, несбывшаяся империя»
Пешая
2 часа
45 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Авторская экскурсия «Древний Владимир, несбывшаяся империя»
Пройдите по важным местам Владимира, узнайте о его истории и значении для России. Посетите древние соборы и Золотые ворота
Начало: Соборная площадь
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
9000 ₽ за всё до 5 чел.
Владимир. Путь сквозь века
Пешая
3 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Владимир. Путь сквозь века: экскурсия по историческим местам
Откройте для себя душу России в городе Владимир. Исторические сокровища и легенды ждут вас на каждом шагу
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6800 ₽ за всё до 2 чел.
Древний Владимир: к истокам истории
Пешая
2 часа
182 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний Владимир: Путешествие к истокам великой истории Руси
Познакомьтесь с древним Владимиром, где каждый камень хранит истории великих князей, сражений и архитектурных шедевров
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 13:00
28 ноя в 09:00
6097 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владимире. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владимире