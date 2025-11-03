На экскурсии-викторине, которая пройдёт по маршруту от Золотых ворот до Дмитриевского собора, мы предложим вам творчески осмыслить мир прошлого в его образах, понятиях и артефактах. В качестве иллюстрации будем использовать историческое наследие древнего Владимира.
Вам предстоит состязание в формате викторины с вопросами. Каждый правильный ответ будет сопровождаться комментарием от гида с позиции научного знания.
Вы узнаете, как дела давно минувших лет касаются нас сегодняшних.
Увидите:
- Золотые ворота
- Георгиевскую улицу и храм Святого Георгия
- Соборную площадь — древнее торговище
- Богородицу Златоверхую — Успенский собор
- Святого Димитрия — белокаменный княжеский храм
Организационные детали
- Можно увеличить количество участников — доплата за каждого 800 ₽
- Продолжительность экскурсии также можно увеличить за доплату 4000 ₽/час
- Рекомендуемый возраст — от 10 лет
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Мария — ваша команда гидов во Владимире
Провели экскурсии для 1072 туристов
Приветствуем вас от имени команды профессиональных гидов по владимирской земле! Приглашаем окунуться в её историю и культуру на экскурсиях, построенных на принципе научной обоснованности излагаемых фактов и интерактивном подходе. Гиды нашей команды имеют государственную аттестацию и аккредитацию на музейных и церковных объектах, а также многолетний опыт работы с путешественниками от млада до велика.
Отзывы и рейтинг
5
П
Павел
3 ноя 2025
Интересная подача материала.
Особенно понравилось посещение колокольни.
