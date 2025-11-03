На экскурсии-викторине, которая пройдёт по маршруту от Золотых ворот до Дмитриевского собора, мы предложим вам творчески осмыслить мир прошлого в его образах, понятиях и артефактах. В качестве иллюстрации будем использовать историческое наследие древнего Владимира.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Вам предстоит состязание в формате викторины с вопросами. Каждый правильный ответ будет сопровождаться комментарием от гида с позиции научного знания.

Вы узнаете, как дела давно минувших лет касаются нас сегодняшних.

Увидите:

Золотые ворота

Георгиевскую улицу и храм Святого Георгия

Соборную площадь — древнее торговище

Богородицу Златоверхую — Успенский собор

Святого Димитрия — белокаменный княжеский храм

Организационные детали