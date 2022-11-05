Групповая экскурсия «Старый Владимир за 2 часа»

Групповая обзорная экскурсия по самым интересным местам старого города

Групповая обзорная экскурсия по самым интересным местам старого города.

Пожалуй лучший вариант увидеть и узнать самое интересное и оставить силы для новых впечатлений! Владимир — город церквей. Как только вы подъезжаете к городу, на горизонте виднеются золотые купола. Это и есть главные достопримечательности. Это настоящее чудо древнерусского зодчества. За 2 часа мы пройдем по истории Владимира — начиная с XII века и заканчивая сегодняшним днем.
Групповая экскурсия «Старый Владимир за 2 часа»
Групповая экскурсия «Старый Владимир за 2 часа»
Групповая экскурсия «Старый Владимир за 2 часа»
Групповая экскурсия «Старый Владимир за 2 часа»
Групповая экскурсия «Старый Владимир за 2 часа»
Групповая экскурсия «Старый Владимир за 2 часа»
Ближайшие даты:
4
ноя
5
ноя
6
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Исторический центр Владимира — настоящий музей под открытым небом.
Здесь сохранилось множество достопримечательностей. Мы пройдем через Золотые ворота, рассмотрим каменные кружева Дмитриевского собора, зайдем в Успенский собор.
Каждая достопримечательность хранит в себе множество тайн и легенд. Я поделюсь с вами этими историями. Наш маршрут пройдет через скверы и парки. Здесь можно увидеть интересные памятники. Они посвящены как известным жителям, так и обычным горожанам. А ещё я покажу, где проходили археологические раскопки. И, конечно же, расскажу, что отыскали археологи во владимирской земле!

Важно знать:

Мы будем много ходить, поэтому выбирайте удобную одежду и обувь на плоском ходу.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обзор сновных достопримечательностей города
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты в музей
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Дворянская, 4, драматический театр
Завершение: Сборная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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