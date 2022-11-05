Исторический центр Владимира — настоящий музей под открытым небом.

Здесь сохранилось множество достопримечательностей. Мы пройдем через Золотые ворота, рассмотрим каменные кружева Дмитриевского собора, зайдем в Успенский собор.

Каждая достопримечательность хранит в себе множество тайн и легенд. Я поделюсь с вами этими историями. Наш маршрут пройдет через скверы и парки. Здесь можно увидеть интересные памятники. Они посвящены как известным жителям, так и обычным горожанам. А ещё я покажу, где проходили археологические раскопки. И, конечно же, расскажу, что отыскали археологи во владимирской земле!

Важно знать:

Мы будем много ходить, поэтому выбирайте удобную одежду и обувь на плоском ходу.