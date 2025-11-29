Это путешествие соединит красоту храмов и монастырей с уютом трактирных посиделок.
Вы посетите Боголюбово и знаменитую церковь Покрова на Нерли, прогуляетесь по старинным улочкам Суздаля, заглянете в кремль и Спасо-Евфимиев монастырь, а в конце услышите трактирные истории о жизни и традициях старой Руси.
Описание экскурсии
8:45 — сбор во Владимире
9:00 — выезд в Боголюбово
- Свято-Боголюбский монастырь (12 век) и княжеские палаты Андрея Боголюбского — единственная гражданская постройка домонгольской Руси
- Церковь Рождества Богородицы: нижняя часть сохранилась с 12 века, верх был перестроен в 18
- Прогулка по монастырскому пруду и церковь Покрова на Нерли — жемчужина древнерусского зодчества
14:00 — экскурсия по Суздалю
- Красная площадь и Ризоположенский монастырь (1207 г.), связанный с Евфросиньей Суздальской
- Улица Старая — одна из древнейших в городе, место съёмки «Женитьбы Бальзаминова»
- Торговые ряды и смотровая площадка с панорамой Суздаля
- Здание старейшего трактира города
- Суздальский кремль с Рождественским собором и «златыми вратами»
- Спасо-Евфимиев монастырь с колокольным звоном
Трактирные истории
Финал экскурсии — рассказы о трактирах как центрах жизни: от простых харчевен до роскошных заведений с музыкой и танцами. Здесь рождались новости, заключались сделки, собирались поэты и художники.
17:00 — отправление во Владимир
18:00 — возвращение
Организационные детали
- Экскурсия подходит для всей семьи (0+)
- Едем на комфортабельном туристическом автобусе
- Из Суздаля можно добраться на шаттле (150 ₽): ГТК «Суздаль» (7:00) → эко-отель «Горячие ключи» (7:05) → арт-отель «Николаевский посад» (7:10) → отель «Сокол» (7:15) → ГК «Пушкарская слобода» (7:20)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
Дополнительно оплачивается
- Билеты в Суздальский кремль — 600 ₽
- Билеты на шаттл — 150 ₽
- Доплата за индивидуальную экскурсию — 4000 ₽ за группу до 4 чел.
в субботу и воскресенье в 08:45
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 08:45
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор во Владимире
Провела экскурсии для 654 туристов
Наша компания была основана в 2000 году и имеет многолетний опыт стабильной работы на туристическом рынке. Каждый маршрут мы тщательно прорабатываем, чтобы вы насладились незабываемым отпуском или выходными. Наши экскурсии отличаются насыщенностью — скучать будет некогда. Вас ждут открытия, впечатления и море положительных эмоций!
