Вы познакомитесь с историей становления города, узнаете о том как сюда пришли первые славяне, как Владимир стал городом, а потом превратился в столицу Всея Руси.



Увидите его основные памятники архитектуры — Успенский, Дмитриевский Соборы, Золотые Ворота, а также смотровые площадки, пешеходную улицу, Княгинин монастырь.



Услышите связанные с городом интересные истории.