Узнаете о том как сюда пришли первые славяне, как Владимир стал городом, а потом превратился в столицу Всея Руси.
Увидите его основные памятники архитектуры, это величественные объекты домонгольской архитектуры — Успенский, Дмитриевский Соборы, Золотые Ворота, а также смотровые площадки, пешеходную улицу, Княгинин монастырь.
Услышите связанные с городом интересные истории.
Цены на экскурсию
Для группы 1-5 человек
Билет
2 400 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Обязательных дополнительных расходов нет
Где начинаем и завершаем
Начало: Улица Музейная дом 1
Завершение: Улица Георгиевская дом 2 а
Когда и сколько длится?
Когда: в любые дни, в праздники экскурсия становится сборной
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.