Обзорная экскурсия по Владимиру

Вы познакомитесь с историей становления города, узнаете о том как сюда пришли первые славяне, как...

Вы познакомитесь с историей становления города, узнаете о том как сюда пришли первые славяне, как Владимир стал городом, а потом превратился в столицу Всея Руси.

Увидите его основные памятники архитектуры — Успенский, Дмитриевский Соборы, Золотые Ворота, а также смотровые площадки, пешеходную улицу, Княгинин монастырь.

Услышите связанные с городом интересные истории.
Обзорная экскурсия по Владимиру
Обзорная экскурсия по Владимиру
Обзорная экскурсия по Владимиру
Обзорная экскурсия по Владимиру
Обзорная экскурсия по Владимиру

Что вы увидите 🤩

  • Золотые Ворота
  • Успенский Собор
  • Дмитриевский Собор
  • Княгинин монастырь
  • Пешеходная улица

В ходе данной экскурсии:

  • Вы познакомитесь с историей становления города.
  • Узнаете о том как сюда пришли первые славяне, как Владимир стал городом, а потом превратился в столицу Всея Руси.
  • Увидите его основные памятники архитектуры, это величественные объекты домонгольской архитектуры — Успенский, Дмитриевский Соборы, Золотые Ворота, а также смотровые площадки, пешеходную улицу, Княгинин монастырь.
  • Услышите связанные с городом интересные истории.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Билет
2 400 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обязательных дополнительных расходов нет
Где начинаем и завершаем
Начало: Улица Музейная дом 1
Завершение: Улица Георгиевская дом 2 а
Когда и сколько длится?
Когда: в любые дни, в праздники экскурсия становится сборной
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в любые дни, в праздники экскурсия становится сборной

Николай В.
Николай В.
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