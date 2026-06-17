Древний Владимир, средневековая столица Северо-Восточной Руси, приглашает на увлекательную прогулку. Уникальные музеи, белокаменные соборы и шумные славянские праздники создают неповторимую атмосферу.
В окружении густых лесов и рек, таких как Ока и Клязьма, город хранит память о князьях Андрее Боголюбском и Всеволоде Большое Гнездо.
Экскурсия предлагает увидеть собор Успения Божьей Матери, Золотые Ворота и Дмитриевский Собор - жемчужины домонгольского зодчества
В окружении густых лесов и рек, таких как Ока и Клязьма, город хранит память о князьях Андрее Боголюбском и Всеволоде Большое Гнездо.
Экскурсия предлагает увидеть собор Успения Божьей Матери, Золотые Ворота и Дмитриевский Собор - жемчужины домонгольского зодчества
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальные памятники архитектуры
- 🌿 Живописная природа
- 🎨 Богатая история и культура
- 🏰 Белокаменные соборы
- 🗺 Удобное расположение
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Владимира - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, проходят фестивали и праздники. Октябрь и апрель также подойдут для посещения, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, город преображается под снегом, создавая сказочную атмосферу, но стоит быть готовым к холодам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Собор Успения Божьей Матери
- Золотые Ворота
- Дмитриевский Собор
Описание экскурсии
По древнему городуВладимир — один из самых древних городов России, средневековая столица Северо-Восточной Руси и важнейшее звено Золотого кольца с памятниками домонгольского зодчества. Город в 180 км. от Москвы бережно хранит свое прошлое: тут работают уникальные музеи, процветают древние ремесла, над жилой застройкой возвышаются белокаменные соборы с золотыми куполами, а на улицах и площадях шумно отмечают славянские праздники. Даже окрестная природа словно сошла со страниц летописей: Владимир окружают густые леса с чистыми озерами и неторопливыми реками — Окой и Клязьмой. Я приглашаю вас на прогулку по Владимиру. Мы с вами вместе прочтём самые яркие страницы истории: основание Владимира, чудеса Богородицы, нашествие войск хана Батыя. Познакомимся с владимирскими князьями Андреем Боголюбским, Всеволодом Большое Гнездо и полюбуемся собором Успения Божьей Матери, Золотыми Воротами, Дмитриевским Собором — жемчужинам владимирского белокаменного зодчества.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Золотые Ворота
- Козлов Вал
- Театральную площадь
- Спасский Холм
- Георгиевская улица
- Соборная площадь
- Собор Успения Божьей Матери
- Смотровую площадку в парке им. Пушкина
- Дмитриевский Собор
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Дворянская, д. 2
Завершение: Ул. Большая Московская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия очень интересная, насыщена информацией, которую экскурсовод Юлия излагает в доступной форме и для детей и для взрослых. Все остались очень довольны. Город Владимир раскрылся с самых интересных ракурсов.
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К
Нам очень понравилась экскурсия. Получили массу впечатлений и узнали много интересного о городе Владимире. Отдельная благодарность экскурсоводу Юлии за увлекательный и подробный рассказ. Видно, что Юлия любит свою работу и свой город. Настоящий профессионал.
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Е
Юля просто клад для путешественника. Очень улыбчивая, приятная и, конечно, знающая историю своего города и страны. Время пролетело быстро, было легко и очень интересно.
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М
Спасибо Юлии за чудесную экскурсию. Очень познавательно и интересно. Удачи вам и процветания!!! Обязательно буду рекомендовать Вашу экскурсию! Браво👍👏👏👏
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Т
Прекрасный экскурсовод, посмотрели все основные достопримечательности в центре города. Большое спасибо Юлии!
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Ч
Хотим выразить слова огромной благодарности нашему замечательному экскурсоводу Юлии. Еще до самой экскурсии Юлия помогла соориентироваться по теме питания,ответила на массу наших вопросов,подсказала,где лучше. Сама экскурсия была очень интересной!!!!!! У
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