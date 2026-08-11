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было тяжело структурировать информацию и понять, кто за кем княжил и что во время того или иного княжения произошло). Но, в любом случае, общее представление об истории владимирской земли получить удалось!

Также благодарю Наталью и Татьяну за заботу: Наталья предупредила, что в городе не работает интернет, а Татьяна поделилась ресторанами и кафе, в которых можно вкусно поесть. С удовольствием воспользовались рекомендациями!

Благодарю Татьяну и Наталью за чудесно проведённое время!