Легенды древнего Владимира

Хотите за 2, 5 часа познакомиться со столицей древней Руси, узнать о жизни, истории города и...

Хотите за 2, 5 часа познакомиться со столицей древней Руси, узнать о жизни, истории города и посмотреть ее главные достопримечательности? Тогда приглашаю вас на прогулку.

Пройдемся пешком по самому центру города, в процессе беседы я вам расскажу интересные факты и смешные истории.
Легенды древнего Владимира
Легенды древнего Владимира
Легенды древнего Владимира
Легенды древнего Владимира
Легенды древнего Владимира
Легенды древнего Владимира

Что вы увидите 🤩

  • Золотые ворота
  • Красную церковь
  • Спасскую церковь
  • Водонапорную башню
  • Шалопаевку
  • Старую аптеку
  • Успенский собор
  • Дмитриевский собор
Интересные факты и смешные истории
Вы узнаете кто перенес столицу Руси из Киева во Владимир и как жил и развивался город пока был центром государства.
Золотые ворота
Почему их называют Золотыми и куда же делись дубовые створы. Мы пройдем под аркой парадной триумфальной арки и прикоснемся к истории древнего белокаменного памятника. Узнаем, каким образом парадные городские ворота превращались в оборонительное сооружение и как Владимирцы защищались от татаро-монгольской орды. Как у главного въезда в город стали собираться «пробки», и как в них застряла императрица. А еще о том, что в святыне располагалась 1-я полицейская часть и водокачка.
Успенский собор
Какое чудо произошло перед строительством храма. О том, что именно этот собор являлся главным храмом Руси, и что московский Успенский собор был построен по его эскизу и обмерам.
Дмитриевский собор
вы узнаете что зашифровал князь в резьбе по белому камню и кто захоронен в соборе. А еще мы с вами поднимемся на оборонительный вал и узнаем почему его в народе зовут Козловым.
Спасо-Никольский храм
Пройдемся по Спасскому холму и рассмотрим ансамбль Спасо-Никольского храма и порассуждаем кто же все-таки ее построил: Владимир Мономах или Андрей Боголюбский. Пройдемся вниз по бывшей территории монастырской слободы. Почему раньше был монастырь, а теперь Шалопаевка?
Узнаем откуда во Владимире взялась вишня и что такое балберка. Рассмотрим интересное здание в стиле модерн, полюбуемся необычными женскими масками и я расскажу вам о первом городском кинотеатре.
Старая аптека
Прогуляемся возле старой аптеки. Зданию 2 века, у него очень интересная история с любопытными фактами. Я покажу вам где жил наш «Голос победы» и «Враг Гитлера номер» Диктор Левитан и место статуи свободы по-владимирски. Расскажу о владимирских купеческих династиях и покажу интересные нетуристические места.
Во время прогулки мы пройдемся по трем княжеским дворам и полюбуемся видами города с 4-х смотровых площадок. Поиграем в интересную игру у Дмитриевского собора, все участники получат отличные подарки. А еще подскажу где вкусно пообедать и интересно провести время.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
3 500 ₽

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем
Начало: Театральная площадь
Завершение: Дмитриевский собор
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно по договоренности

Татьяна Б.
Татьяна Б.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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