Интересные факты и смешные истории

Вы узнаете кто перенес столицу Руси из Киева во Владимир и как жил и развивался город пока был центром государства.

Золотые ворота

Почему их называют Золотыми и куда же делись дубовые створы. Мы пройдем под аркой парадной триумфальной арки и прикоснемся к истории древнего белокаменного памятника. Узнаем, каким образом парадные городские ворота превращались в оборонительное сооружение и как Владимирцы защищались от татаро-монгольской орды. Как у главного въезда в город стали собираться «пробки», и как в них застряла императрица. А еще о том, что в святыне располагалась 1-я полицейская часть и водокачка.

Успенский собор

Какое чудо произошло перед строительством храма. О том, что именно этот собор являлся главным храмом Руси, и что московский Успенский собор был построен по его эскизу и обмерам.

Дмитриевский собор

вы узнаете что зашифровал князь в резьбе по белому камню и кто захоронен в соборе. А еще мы с вами поднимемся на оборонительный вал и узнаем почему его в народе зовут Козловым.

Спасо-Никольский храм

Пройдемся по Спасскому холму и рассмотрим ансамбль Спасо-Никольского храма и порассуждаем кто же все-таки ее построил: Владимир Мономах или Андрей Боголюбский. Пройдемся вниз по бывшей территории монастырской слободы. Почему раньше был монастырь, а теперь Шалопаевка?

Узнаем откуда во Владимире взялась вишня и что такое балберка. Рассмотрим интересное здание в стиле модерн, полюбуемся необычными женскими масками и я расскажу вам о первом городском кинотеатре.

Старая аптека

Прогуляемся возле старой аптеки. Зданию 2 века, у него очень интересная история с любопытными фактами. Я покажу вам где жил наш «Голос победы» и «Враг Гитлера номер» Диктор Левитан и место статуи свободы по-владимирски. Расскажу о владимирских купеческих династиях и покажу интересные нетуристические места.

Во время прогулки мы пройдемся по трем княжеским дворам и полюбуемся видами города с 4-х смотровых площадок. Поиграем в интересную игру у Дмитриевского собора, все участники получат отличные подарки. А еще подскажу где вкусно пообедать и интересно провести время.