Вы знали, что Владимир был столицей Древней Руси? Давайте отправимся на прогулку по центру города — я расскажу вам, как он защищался от нашествия татаро‑монголов, что зашифровано в белокаменной резьбе Дмитриевского собора и где жил «голос Победы». Вас ждёт увлекательное путешествие сквозь время с захватывающими историями и забавными фактами!
Описание экскурсииИнтересные факты и смешные истории Вы узнаете, кто перенёс столицу Руси из Киева во Владимир и как жил и развивался город, пока был центром государства. Золотые ворота Почему их называют Золотыми и куда же делись дубовые створы? Мы пройдём под аркой парадной триумфальной арки и прикоснёмся к истории древнего белокаменного памятника. Узнаем, каким образом парадные городские ворота превращались в оборонительное сооружение и как владимирцы защищались от татаро‑монгольской орды. Поговорим о том, как у главного въезда в город стали собираться «пробки» и как в них застряла императрица. Успенский собор Узнаете, какое чудо произошло перед строительством храма. Речь пойдёт о том, что именно этот собор являлся главным храмом Руси и что московский Успенский собор был построен по его эскизу и обмерам. Дмитриевский собор Вы узнаете, что зашифровал князь в резьбе по белому камню и кто захоронен в соборе. А ещё мы с вами поднимемся на оборонительный вал и узнаем, почему его в народе зовут Козловым. Спасо‑Никольский храм Прогуляемся по Спасскому холму, рассмотрим ансамбль Спасо‑Никольского храма и порассуждаем, кто же всё‑таки его построил: Владимир Мономах или Андрей Боголюбский. Пройдём вниз по бывшей территории монастырской слободы и узнаем, почему раньше здесь был монастырь, а теперь — Шалопаевка. Также вы узнаете, откуда во Владимире взялась вишня и что такое балберка. Рассмотрим интересное здание в стиле модерн, полюбуемся необычными женскими масками, и я расскажу вам о первом городском кинотеатре. Старая аптека Прогуляемся возле старой аптеки. Зданию уже два века, и у него очень интересная история с любопытными фактами. Я покажу вам, где жил наш «Голос Победы» и «Враг Гитлера номер 1» — диктор Левитан, а также место «статуи Свободы по‑владимирски». Расскажу о владимирских купеческих династиях и покажу интересные нетуристические места. Во время прогулки мы пройдём по трём княжеским дворам и полюбуемся видами города с четырёх смотровых площадок. Поиграем в интересную игру у Дмитриевского собора — все участники получат отличные подарки. А ещё подскажу, где вкусно пообедать и интересно провести время. По вашему желанию возможно посещение музеев по маршруту прогулки: Золотые ворота, водонапорная башня, музей хрусталя, Успенский собор, Дмитриевский собор. Стоимость — 1500 рублей, входные билеты в музеи оплачиваются дополнительно. Важная информация:
- По вашему желанию возможно посещение музеев по маршруту прогулки: Золотые ворота, Водонапорная башня, Музей хрусталя, Успенский собор, Дмитриевский собор за доплату в 1500 рублей + входные билеты в музеи (дополнительно к стоимости экскурсии).
- Город находится на холмах. У нас ветрено. Прошу обращать внимание на прогнозы синоптиков и одеваться по погоде. Тогда наша прогулка получится комфортной.
- Экскурсия пешеходная — не предполагает дополнительных расходов.
Ежедневно по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Золотые ворота
- Красная церковь
- Спасская церковь
- Водонапорная башня
- Шалопаевка
- Старая аптека
- Успенский собор
- Дмитриевский собор
Что включено
- Услуги гида
- Экскурсионная программа
- Интерактивная программа
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театральная площадь
Завершение: Дмитриевский собор
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- По вашему желанию возможно посещение музеев по маршруту прогулки: Золотые ворота, Водонапорная башня, Музей хрусталя, Успенский собор, Дмитриевский собор за доплату в 1500 рублей + входные билеты в музеи (дополнительно к стоимости экскурсии)
- Город находится на холмах. У нас ветрено. Прошу обращать внимание на прогнозы синоптиков и одеваться по погоде. Тогда наша прогулка получится комфортной
- Экскурсия пешеходная - не предполагает дополнительных расходов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 196 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Прошли с экскурсоводом Натальей по самым значимым туристическим местам Владимира. Рассказ был очень интересный и увлекательный, но получился немного сумбурным (людям, которые имеют очень смутные представления об истории Владимиро-Суздальской Руси,
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Е
Александра провела экскурсию от Золотых ворот до Дмитриевского собора с посещением смотровой площадки на колокольне в середине маршрута.
Дала очень много интересной информации, на все вопросы в ходе экскурсии ответила.
Дала очень много интересной информации, на все вопросы в ходе экскурсии ответила.
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Н
Подробно, доходчиво и с большой любовью к своему городу было рассказано об истории Владимира и его правителях. Речь экскурсовода четкая, никакой заунывности, желание максимально заинтересовать нас. особенно хороши комментарии с чувством юмора, что прямо переносит в те времена и события, о которых идет речь. Спасибо огромное и мы рады, что угадали с выбором экскурсовода!
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А
Спасибо! Интересно. Хорошее владение материалом и словом.
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Е
Очень понравилась. Гид веселый с чувством юмора. Группа у нас была разновозрастная, но зашло всем
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О
Все понравилось
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