Начнем с Золотых ворот и прогуляемся по крепостному валу к Патриаршим садам.



Остановимся — наденем кокошники, платки павловские и распробуем 3 сорта местной медовухи.



Споем и сыграем на русских инструментах, запечатлим на фото.



И легким шагом по старой мещанской улочке Георгиевской подойдем к громадине Успенского собора 12 века.



Потом выйдем к Дмитриевскому собору и восхитимся шедеврами белокаменной резьбы.