Начнем с Золотых ворот и прогуляемся по крепостному валу к Патриаршим садам.
Остановимся — наденем кокошники, платки павловские и распробуем 3 сорта местной медовухи (3 по 100 гр. на гостя). Споем и сыграем на русских инструментах, запечатлим на фото.
И легким шагом по старой мещанской улочке Георгиевской подойдем к громадине Успенского собора 12 века.
Потом выйдем к Дмитриевскому собору и восхитимся шедеврами белокаменной резьбы.
Цены на экскурсию
Для группы 4-15 человек
Билет
1 600 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
прогулка по городу с дипломированным экскурсоводом
дегустация медовухи (медовуха - 3 сорта по 100г на каждого участника и пирожок)
элементы для фотосессии (платки, кокошники)
музыкальные инструменты для интерактива и настроения!
Что не входит
билеты в музейные экспозиции
Где начинаем и завершаем
Начало: Театральная площадь, ул. Дворянская, д. 4
Завершение: ул. Большая Московская, д. 60
Когда и сколько длится?
Когда: любое
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.