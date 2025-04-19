Пешеходная экскурсия по Владимиру с посещением музеев и дегустацией

Пешеходная экскурсия по Владимиру с посещением музеев и дегустацией
Пешеходная экскурсия по Владимиру с посещением музеев и дегустацией
Пешеходная экскурсия по Владимиру с посещением музеев и дегустацией
Ближайшие даты:
19
апр20
апр26
апр27
апр3
мая4
мая10
мая
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Прогулка по Владимиру

Вас ждет увлекательная прогулка, которая начнется от Золотых ворот — выдающегося примера русской фортификации. Эти ворота были построены по указу князя Андрея Боголюбского в период расцвета белокаменной архитектуры и становления Владимира. Как гласит история, князь мечтал о том, чтобы его город стал величественным центром княжения.

Историческое значение Золотых ворот

Золотые ворота, построенные в 1158-1164 годах, стали символом величия города. Их прототипом послужили ворота Киева — «матери городов русских». Вокруг ворот расположена надвратная Церковь Положения Ризы Господней. Подобные сооружения существовали и в других странах, но до наших дней сохранились только во Владимире. Этот памятник архитектуры включен в список наследия ЮНЕСКО.

Маршрут экскурсии

Наш маршрут пройдет мимо Водонапорной башни, ныне музея «Старый Владимир», по живописной Георгиевской улице, которая в XII веке была сердцем Нового города. Здесь вы встретите множество интересных персонажей, таких как:

  • ученый кот
  • художник
  • скульптура владимирскому Пожарному с действующей водокачкой XIX века
  • шалопай и филер

Вы также увидите символ старого города — памятник владимирской вишне и узнаете о ее славе. Для туристов на улице оборудованы две смотровые площадки, откуда открывается прекрасный вид на берега Клязьмы и великолепный Успенский собор.

Посещение исторических мест

Рядом с первой городской аптекой XVIII века находится памятник фармацевту. По легенде, для крепкого здоровья нужно потереть его нос и лысину. На Соборной площади мы посетим Успенский собор, который также включен в список наследия ЮНЕСКО. Это уникальный памятник Владимиро-Суздальского зодчества с фресками Андрея Рублева, а также Дмитриевский собор — великолепный образец древнерусской пластики и белокаменной резьбы.

Увлекательные мероприятия

Вас ждет встреча с Бабой-ягой, которая проведет дегустацию Владимирских наливок. Также вы сможете посетить Музей Ложки (за дополнительную плату), где представлена самая большая коллекция ложек в России — более 20,000 экспонатов. Здесь вы найдете:

  • коронационные ложки династии Виндзор
  • работы мастеров поставщиков династии Романовых
  • ложки любви из Уэльса
  • апостольские ложки
  • географические ложки

В музее вы не только узнаете об истории ложки, но и познакомитесь с различными техниками её изготовления. Также вас ждет чаепитие с пряником или дегустация горячего шоколада, как в средневековой Европе.

Кузница Бородиных

Не упустите возможность посетить Кузницу Бородиных (по предварительной записи и за дополнительную плату). Экскурсию проведет сам кузнец, который расскажет о старинном кузнечном мастерстве и продемонстрирует, как на ваших глазах он скует гвоздь, как это делали наши предки.

2024 год: 26 октября, 2 ноября, 29 декабря в 08:00.<br>2025 год: 2 января, 4 января в 08:00.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное обслуживание с аккредитованным гидом
  • Входные билеты в Успенский собор с экскурсией
  • Входные билеты в Музей / «Старый Владимир/» с экскурсией
  • Дегустация в музее Бабуся Ягуся
Что не входит в цену
  • Доплата за индивидуальную экскурсию 950 руб/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владимир, Россия, Соборная Площадь
Завершение: Владимир
Когда и сколько длится?
Когда: 2024 год: 26 октября, 2 ноября, 29 декабря в 08:00.
2025 год: 2 января, 4 января в 08:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Компания оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объёма предоставляемых услуг. Продолжительность её отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура
  • Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.), могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте. Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля фирмы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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