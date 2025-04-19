Пешеходная экскурсия по Владимиру с посещением музеев и дегустацией

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Описание экскурсии

Прогулка по Владимиру

Вас ждет увлекательная прогулка, которая начнется от Золотых ворот — выдающегося примера русской фортификации. Эти ворота были построены по указу князя Андрея Боголюбского в период расцвета белокаменной архитектуры и становления Владимира. Как гласит история, князь мечтал о том, чтобы его город стал величественным центром княжения.

Историческое значение Золотых ворот

Золотые ворота, построенные в 1158-1164 годах, стали символом величия города. Их прототипом послужили ворота Киева — «матери городов русских». Вокруг ворот расположена надвратная Церковь Положения Ризы Господней. Подобные сооружения существовали и в других странах, но до наших дней сохранились только во Владимире. Этот памятник архитектуры включен в список наследия ЮНЕСКО.

Маршрут экскурсии

Наш маршрут пройдет мимо Водонапорной башни, ныне музея «Старый Владимир», по живописной Георгиевской улице, которая в XII веке была сердцем Нового города. Здесь вы встретите множество интересных персонажей, таких как:

ученый кот

художник

скульптура владимирскому Пожарному с действующей водокачкой XIX века

шалопай и филер

Вы также увидите символ старого города — памятник владимирской вишне и узнаете о ее славе. Для туристов на улице оборудованы две смотровые площадки, откуда открывается прекрасный вид на берега Клязьмы и великолепный Успенский собор.

Посещение исторических мест

Рядом с первой городской аптекой XVIII века находится памятник фармацевту. По легенде, для крепкого здоровья нужно потереть его нос и лысину. На Соборной площади мы посетим Успенский собор, который также включен в список наследия ЮНЕСКО. Это уникальный памятник Владимиро-Суздальского зодчества с фресками Андрея Рублева, а также Дмитриевский собор — великолепный образец древнерусской пластики и белокаменной резьбы.

Увлекательные мероприятия

Вас ждет встреча с Бабой-ягой, которая проведет дегустацию Владимирских наливок. Также вы сможете посетить Музей Ложки (за дополнительную плату), где представлена самая большая коллекция ложек в России — более 20,000 экспонатов. Здесь вы найдете:

коронационные ложки династии Виндзор

работы мастеров поставщиков династии Романовых

ложки любви из Уэльса

апостольские ложки

географические ложки

В музее вы не только узнаете об истории ложки, но и познакомитесь с различными техниками её изготовления. Также вас ждет чаепитие с пряником или дегустация горячего шоколада, как в средневековой Европе.

Кузница Бородиных

Не упустите возможность посетить Кузницу Бородиных (по предварительной записи и за дополнительную плату). Экскурсию проведет сам кузнец, который расскажет о старинном кузнечном мастерстве и продемонстрирует, как на ваших глазах он скует гвоздь, как это делали наши предки.