Пешеходная экскурсия по Владимиру с посещением музеев и дегустацией

Описание экскурсии
Прогулка по Владимиру
Вас ждет увлекательная прогулка, которая начнется от Золотых ворот — выдающегося примера русской фортификации. Эти ворота были построены по указу князя Андрея Боголюбского в период расцвета белокаменной архитектуры и становления Владимира. Как гласит история, князь мечтал о том, чтобы его город стал величественным центром княжения.
Историческое значение Золотых ворот
Золотые ворота, построенные в 1158-1164 годах, стали символом величия города. Их прототипом послужили ворота Киева — «матери городов русских». Вокруг ворот расположена надвратная Церковь Положения Ризы Господней. Подобные сооружения существовали и в других странах, но до наших дней сохранились только во Владимире. Этот памятник архитектуры включен в список наследия ЮНЕСКО.
Маршрут экскурсии
Наш маршрут пройдет мимо Водонапорной башни, ныне музея «Старый Владимир», по живописной Георгиевской улице, которая в XII веке была сердцем Нового города. Здесь вы встретите множество интересных персонажей, таких как:
- ученый кот
- художник
- скульптура владимирскому Пожарному с действующей водокачкой XIX века
- шалопай и филер
Вы также увидите символ старого города — памятник владимирской вишне и узнаете о ее славе. Для туристов на улице оборудованы две смотровые площадки, откуда открывается прекрасный вид на берега Клязьмы и великолепный Успенский собор.
Посещение исторических мест
Рядом с первой городской аптекой XVIII века находится памятник фармацевту. По легенде, для крепкого здоровья нужно потереть его нос и лысину. На Соборной площади мы посетим Успенский собор, который также включен в список наследия ЮНЕСКО. Это уникальный памятник Владимиро-Суздальского зодчества с фресками Андрея Рублева, а также Дмитриевский собор — великолепный образец древнерусской пластики и белокаменной резьбы.
Увлекательные мероприятия
Вас ждет встреча с Бабой-ягой, которая проведет дегустацию Владимирских наливок. Также вы сможете посетить Музей Ложки (за дополнительную плату), где представлена самая большая коллекция ложек в России — более 20,000 экспонатов. Здесь вы найдете:
- коронационные ложки династии Виндзор
- работы мастеров поставщиков династии Романовых
- ложки любви из Уэльса
- апостольские ложки
- географические ложки
В музее вы не только узнаете об истории ложки, но и познакомитесь с различными техниками её изготовления. Также вас ждет чаепитие с пряником или дегустация горячего шоколада, как в средневековой Европе.
Кузница Бородиных
Не упустите возможность посетить Кузницу Бородиных (по предварительной записи и за дополнительную плату). Экскурсию проведет сам кузнец, который расскажет о старинном кузнечном мастерстве и продемонстрирует, как на ваших глазах он скует гвоздь, как это делали наши предки.
2024 год: 26 октября, 2 ноября, 29 декабря в 08:00.<br>2025 год: 2 января, 4 января в 08:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание с аккредитованным гидом
- Входные билеты в Успенский собор с экскурсией
- Входные билеты в Музей / «Старый Владимир/» с экскурсией
- Дегустация в музее Бабуся Ягуся
Что не входит в цену
- Доплата за индивидуальную экскурсию 950 руб/чел
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
2025 год: 2 января, 4 января в 08:00.
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объёма предоставляемых услуг. Продолжительность её отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура
- Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.), могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте. Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля фирмы