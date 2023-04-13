Мы встретимся на Соборной площади, полюбуемся Дмитриевским и Успенским соборами. Здесь же сделаем первые кадры. Пройдем по пешеходной Георгиевской улочке и обязательно сделаем фото на фоне Золотых ворот. Во время съемки я всегда делаю разноплановые фото — в итоге вы получите и портретные кадры, и фото более широкого плана, с архитектурой и пейзажами Владимира на фоне.
Без вымученных поз, без долгих расстановок в кадре — я помогу вам расслабиться перед камерой и, развлекая разговорами о Владимире, поймаю ваши эмоции и искренние улыбки.