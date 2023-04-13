Гуляя по нашему старинному городу, мы посетим несколько смотровых площадок, поднимемся на оборонительный вал 12 века, посмотрим на Владимир с разных ракурсов и сделаем интересные кадры. Я буду рада поддержать дружескую беседу, рассказать о местах посещения и, если нужно, помочь с позированием. О моих фотопрогулках говорят, что они проходят легко, а фотографии получаются яркими, эмоциональными и красивыми.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы встретимся на Соборной площади, полюбуемся Дмитриевским и Успенским соборами. Здесь же сделаем первые кадры. Пройдем по пешеходной Георгиевской улочке и обязательно сделаем фото на фоне Золотых ворот. Во время съемки я всегда делаю разноплановые фото — в итоге вы получите и портретные кадры, и фото более широкого плана, с архитектурой и пейзажами Владимира на фоне.

Без вымученных поз, без долгих расстановок в кадре — я помогу вам расслабиться перед камерой и, развлекая разговорами о Владимире, поймаю ваши эмоции и искренние улыбки.

Организационные детали