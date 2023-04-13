Уютная фотопрогулка по Владимиру

Получить атмосферные снимки на фоне одного из красивейших городов Золотого кольца России

Гуляя по нашему старинному городу, мы посетим несколько смотровых площадок, поднимемся на оборонительный вал 12 века, посмотрим на Владимир с разных ракурсов и сделаем интересные кадры.

Я буду рада поддержать дружескую беседу, рассказать о местах посещения и, если нужно, помочь с позированием.

О моих фотопрогулках говорят, что они проходят легко, а фотографии получаются яркими, эмоциональными и красивыми.
Уютная фотопрогулка по Владимиру
Уютная фотопрогулка по Владимиру
Уютная фотопрогулка по Владимиру
Уютная фотопрогулка по Владимиру
Уютная фотопрогулка по Владимиру
Уютная фотопрогулка по Владимиру
Уютная фотопрогулка по Владимиру
Уютная фотопрогулка по Владимиру
Уютная фотопрогулка по Владимиру
Уютная фотопрогулка по Владимиру
Уютная фотопрогулка по Владимиру
Уютная фотопрогулка по Владимиру
Уютная фотопрогулка по Владимиру
Уютная фотопрогулка по Владимиру
Уютная фотопрогулка по Владимиру
Уютная фотопрогулка по Владимиру
Ближайшие даты:
6
янв
7
янв
8
янв
9
янв
10
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы встретимся на Соборной площади, полюбуемся Дмитриевским и Успенским соборами. Здесь же сделаем первые кадры. Пройдем по пешеходной Георгиевской улочке и обязательно сделаем фото на фоне Золотых ворот. Во время съемки я всегда делаю разноплановые фото — в итоге вы получите и портретные кадры, и фото более широкого плана, с архитектурой и пейзажами Владимира на фоне.

Без вымученных поз, без долгих расстановок в кадре — я помогу вам расслабиться перед камерой и, развлекая разговорами о Владимире, поймаю ваши эмоции и искренние улыбки.

Организационные детали

  • В течение 7 дней после фотосессии вы получите ссылку на веб-галерею с 80 кадрами в моей авторской обработке. Фото будут доступны для скачивания по ссылке в течение 1 месяца.
  • Дополнительных расходов нет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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