Уникальный опыт – экскурсии во Владимире

Найдено 4 экскурсии в категории «Уникальный опыт» во Владимире, цены от 5300 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Нетипичный Владимир
Пешая
2 часа
68 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Нетипичный Владимир: индивидуальная экскурсия по необычным местам
Узнайте Владимир с неожиданной стороны: католический костёл, древний вал, уникальные памятники и многое другое. Погружение в историю и культуру города
Начало: У Академического театра драмы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5300 ₽ за всё до 5 чел.
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день
На машине
8 часов
44 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша
Насыщенное путешествие по белокаменным шедеврам Владимиро-Суздальской земли. Узнайте истории о князьях и зодчих, насладитесь архитектурой и историей
Начало: По договоренности
12 дек в 08:30
13 дек в 08:30
24 500 ₽ за всё до 4 чел.
Арт-Владимир: город глазами художника
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Арт-Владимир: город глазами художника
Прогулка по историческому центру Владимира с посещением мастерских художников и антикварных коллекций. Узнайте, как древний город вдохновляет творцов
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:30
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Тайные сокровища Владимирской области
На машине
6 часов
123 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Владимирской области
Погрузитесь в удивительный мир природных чудес и исторических памятников Владимирской области в рамках захватывающей экскурсии
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
11 900 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    11 мая 2025
    Арт-Владимир: город глазами художника
    Изюминка экскурсии - посещение антикварного салона и замечательная встреча с владельцем, его искуствоведческая лекция в непринуждённой обстановке.
    Экспонаты и артефакты впечатляют, особенно витрина начала нашей эры.
    Безусловно, изюминка Владимира!!!
  • Л
    Людмила
    17 июля 2023
    Арт-Владимир: город глазами художника
    Отлично провели с дочкой практически весь день в компании с Дарьей. Так как экскурсия была индивидуальная, долгая, а погода была
    читать дальше

    достаточно прохладная, то у нас была возможность делать небольшие перерывы в том числе и на обед. Что не мало важно при длительных прогулках. Поэтому было интересно, комфортно и очень познавательно, но не скучно.

  • В
    Валерий
    30 мая 2023
    Арт-Владимир: город глазами художника
    Экскурсия очень понравилась. Интересно, познавательно, душевно. С удовольствием порекомендую другим. Спасибо!

