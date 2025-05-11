Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборНетипичный Владимир: индивидуальная экскурсия по необычным местам
Узнайте Владимир с неожиданной стороны: католический костёл, древний вал, уникальные памятники и многое другое. Погружение в историю и культуру города
Начало: У Академического театра драмы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5300 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша
Насыщенное путешествие по белокаменным шедеврам Владимиро-Суздальской земли. Узнайте истории о князьях и зодчих, насладитесь архитектурой и историей
Начало: По договоренности
12 дек в 08:30
13 дек в 08:30
24 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Арт-Владимир: город глазами художника
Прогулка по историческому центру Владимира с посещением мастерских художников и антикварных коллекций. Узнайте, как древний город вдохновляет творцов
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:30
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Владимирской области
Погрузитесь в удивительный мир природных чудес и исторических памятников Владимирской области в рамках захватывающей экскурсии
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
11 900 ₽ за всё до 4 чел.
- ССветлана11 мая 2025Изюминка экскурсии - посещение антикварного салона и замечательная встреча с владельцем, его искуствоведческая лекция в непринуждённой обстановке.
Экспонаты и артефакты впечатляют, особенно витрина начала нашей эры.
Безусловно, изюминка Владимира!!!
- ЛЛюдмила17 июля 2023Отлично провели с дочкой практически весь день в компании с Дарьей. Так как экскурсия была индивидуальная, долгая, а погода была
- ВВалерий30 мая 2023Экскурсия очень понравилась. Интересно, познавательно, душевно. С удовольствием порекомендую другим. Спасибо!
